Apa itu Cygnus Network (CYGNUS)? Panduan Lengkap Token CGN dan Gateway Web3 Instagram

Cygnus Network mewakili terobosan dalam adopsi blockchain, menggabungkan lapisan hasil nyata modular dengan Lapisan Aplikasi Web3 Instagram pertama. Panduan komprehensif ini mengeksplorasi bagaimana Cygnus menyelesaikan tantangan kritis dalam skalabilitas blockchain dan adopsi mainstream sambil menawarkan hasil yang berkelanjutan melalui Sistem Validasi Likuiditasnya. Anda akan menemukan utilitas token CYGNUS, integrasi Instagram inovatif platform, dan langkah-langkah praktis untuk berpartisipasi dalam ekosistem ini yang menghubungkan 2,5 miliar pengguna media sosial dengan Web3.





Poin-Poin Penting

Cygnus Network menggabungkan lapisan hasil nyata modular dengan Lapisan Aplikasi Web3 Instagram pertama, diverifikasi secara resmi oleh Meta untuk mengonboard 2,5 miliar pengguna.

Token CYGNUS (CGN) memiliki pasokan maksimum 10 miliar dengan 23% beredar pada TGE, didistribusikan untuk likuiditas, airdrop, pertumbuhan ekosistem, dan vesting jangka panjang stakeholder.

CGN menggerakkan keamanan jaringan melalui staking LVS, berfungsi sebagai token gas native, memungkinkan partisipasi governance, dan memberi reward kepada kreator dalam ekosistem Instagram.

Cygnus menawarkan produk liquid staking multi-aset termasuk cgETH (Ethereum), clBTC (Bitcoin), dan cgUSD (stablecoin yang didukung Treasury) untuk hasil nyata yang berkelanjutan.

Platform ini menghilangkan hambatan Web3 melalui wallet Abstraksi Akun yang tidak memerlukan kunci privat, memungkinkan login Instagram untuk akses Web3 instan.





Cygnus Network adalah lapisan hasil nyata modular dan Lapisan Aplikasi Web3 Instagram pertama yang dirancang untuk menggabungkan aset on-chain dan off-chain dalam mendukung ekonomi kreator. Jaringan ini memanfaatkan Sistem Validasi Likuiditas Omnichain Cygnus (LVS) untuk menyediakan infrastruktur validasi likuiditas dan staking yang skalabel, aman, dan efisien di seluruh ekosistem EVM dan non-EVM.

Dibangun dengan teknologi Optimistic Rollup, Cygnus beroperasi sebagai solusi Layer 2 di jaringan Base, memberikan layanan blockchain berkinerja tinggi sambil mempertahankan standar keamanan Ethereum. Melalui Lapisan Aplikasi Instagram Cygnus yang berkembang pesat, jaringan menghubungkan jutaan pengguna Instagram, membentuk gateway yang dapat diakses ke Web3 yang menurunkan hambatan adopsi melalui mekanisme onboarding yang mulus, termasuk wallet Abstraksi Akun (AA).

Infrastruktur platform memfasilitasi hasil staking yang berkelanjutan, biaya LVS, dan insentif ekosistem untuk peserta. Dengan mengintegrasikan lapisan aplikasi komprehensif dengan infrastruktur mendasar yang kuat, Cygnus memberikan solusi skalabel untuk adopsi Web3 mainstream dan penciptaan nilai terdesentralisasi. Jaringan ini diverifikasi secara resmi sebagai penyedia teknologi oleh Meta, memperkuat kemampuannya untuk mengintegrasikan pengalaman Web3 langsung dalam platform Instagram.





Aspek Cygnus Network Token CYGNUS (CGN) Definisi Ekosistem blockchain lengkap dan platform infrastruktur Token utilitas native yang menggerakkan ekosistem Fungsi Menyediakan infrastruktur Layer 2, validasi LVS, dan Lapisan Aplikasi Instagram Media pertukaran, staking, governance, dan biaya gas Cakupan Seluruh protokol termasuk stack teknologi, aplikasi, dan layanan Instrumen ekonomi dalam ekosistem Cygnus Komponen Lapisan Optimistic Rollup, lapisan Ketersediaan Data, Universal Circuits, integrasi Instagram Token ERC-20 dengan pasokan maksimum 10 miliar Tujuan Memungkinkan adopsi Web3, menyediakan keamanan bersama, dan mendukung ekonomi kreator Mengamankan jaringan, memberi insentif peserta, dan memfasilitasi transaksi Standar Token N/A - platform infrastruktur ERC-20 di Base Mainnet

Sederhananya: Cygnus Network adalah seluruh platform dan infrastruktur teknologi, sementara CYGNUS (CGN) adalah token yang menggerakkannya—mirip dengan bagaimana Ethereum adalah platform blockchain dan ETH adalah cryptocurrency native-nya.





https://www.mexc.com/price/CGN * *BTN- Trading CGN Sekarang!&BTNURL=





Jaringan blockchain kecil dan menengah menghadapi tantangan kritis dalam mengamankan ekosistem mereka dan mempertahankan integritas jaringan. Mekanisme validasi Proof-of-Stake tradisional mahal, tidak efisien, dan sering mengandalkan model token inflasi yang terbukti tidak berkelanjutan dari waktu ke waktu. LVS Cygnus mengatasi ini dengan menyediakan infrastruktur validasi modular dan terdistribusi yang memberikan keamanan bersama terjangkau dengan sebagian kecil dari biaya PoS tradisional.

Ekosistem blockchain tetap terfragmentasi, dengan aliran likuiditas mulus yang terbatas antara rantai EVM dan non-EVM. Cygnus menyelesaikan ini melalui kompatibilitas omnichain, mendukung arsitektur blockchain yang kompatibel dengan Ethereum maupun alternatif. Ini memungkinkan pengembang dan pengguna untuk beroperasi di beberapa jaringan tanpa terkunci dalam satu ekosistem.

Sebagian besar jaringan blockchain mengandalkan reward inflasi yang mengencerkan nilai token dari waktu ke waktu. Cygnus menghasilkan hasil yang berkelanjutan dan non-inflasi melalui berbagai aliran pendapatan: reward staking, biaya validasi LVS, MEV (Maximal Extractable Value), dan aset off-chain termasuk Aset Dunia Nyata (RWA). Pendekatan terdiversifikasi ini memastikan pengembalian yang konsisten tanpa mengorbankan ekonomi token jangka panjang.

Audiens mainstream terus terlibat di platform Web2 seperti Instagram, namun onboarding pengguna ini ke Web3 tetap lambat karena proses kompleks dan pengalaman yang terfragmentasi. Cygnus menghilangkan hambatan ini melalui integrasi Instagram, menawarkan pengalaman Web3 yang digamifikasi dan wallet Abstraksi Akun yang menghilangkan kebutuhan akan kunci privat atau seed phrase.









Cygnus Network muncul dari visi untuk menyelesaikan tantangan ganda blockchain: skalabilitas dan adopsi mainstream. Tim pendiri termasuk mantan anggota Meta (perusahaan induk Instagram) dengan keahlian mendalam dalam algoritma engagement sosial, monetisasi iklan, dan strategi ekonomi kreator. Latar belakang unik ini memposisikan mereka untuk memahami cara memanfaatkan perilaku pengguna Instagram yang ada dan dinamika platform untuk onboarding blockchain yang mulus.

Seiring akselerasi adopsi Web3, tim menyadari bahwa infrastruktur teknis saja tidak akan mendorong partisipasi massal. Mereka mengembangkan Cygnus sebagai solusi dua arah: LVS untuk menyediakan infrastruktur blockchain berkelanjutan untuk jaringan berkembang, dan Lapisan Aplikasi Instagram untuk menawarkan titik masuk intuitif bagi miliaran pengguna media sosial.

Platform ini mencapai tonggak penting dengan menjadi penyedia teknologi yang diverifikasi secara resmi oleh Meta, memungkinkan Cygnus untuk menawarkan pengalaman Web3 yang sepenuhnya tertanam di mana pengguna dapat terlibat dengan manajemen aset, reward token, dan NFT tanpa meninggalkan Instagram. Verifikasi ini merepresentasikan terobosan dalam membawa teknologi blockchain ke platform sosial mainstream, menciptakan peluang belum pernah terjadi untuk gelombang adopsi Web3 berikutnya.









LVS Cygnus berfungsi sebagai protokol keamanan terdesentralisasi dan lapisan koordinasi yang disederhanakan, memungkinkan pengembang jaringan untuk mengelola mekanisme staking mereka secara otonom. Sistem modular ini mendukung rantai EVM dan non-EVM, memungkinkan sourcing keamanan ekonomi yang efisien modal. Protokol menghilangkan risiko governance eksternal melalui kontrak inti yang tidak dapat diupgrade yang di-deploy di Ethereum dan TON.

Cygnus diverifikasi secara resmi sebagai penyedia teknologi Web3 oleh Meta, memungkinkan integrasi langsung dalam ekosistem Instagram. Posisi unik ini memungkinkan platform untuk menawarkan pengalaman blockchain yang tertanam kepada lebih dari 2,5 miliar pengguna Instagram, menciptakan gateway belum pernah terjadi untuk adopsi Web3 mainstream tanpa mengharuskan pengguna meninggalkan lingkungan sosial yang familiar.

Pengguna mengakses Web3 melalui sistem wallet canggih yang didukung oleh Abstraksi Akun, menghilangkan kompleksitas tradisional. Tidak ada kunci privat, tidak ada seed phrase, tidak ada onboarding yang rumit—cukup login dengan kredensial Instagram untuk menghasilkan wallet Web3 yang berfungsi penuh. Pemulihan kata sandi dan manajemen kunci otomatis lebih meningkatkan aksesibilitas, membuat interaksi blockchain seintuitif layanan online standar.

Dibangun dengan teknologi Optimistic Rollup, Cygnus mencapai throughput transaksi tinggi dengan latensi minimal dan biaya gas berkurang. Arsitektur modular memisahkan eksekusi, settlement, dan ketersediaan data, memberikan fleksibilitas dan skalabilitas. Desain ini memproses transaksi off-chain sambil secara berkala mengirimkannya ke Ethereum untuk settlement, mempertahankan keamanan tanpa mengorbankan kinerja.

Cygnus mendukung berbagai jenis kolateral melalui produk inovatif termasuk cgETH (liquid staking Ethereum), clBTC (liquidity staking Bitcoin), dan cgUSD (stablecoin yang didukung Treasury). Produk-produk ini memungkinkan pengguna untuk mempertahankan produktivitas aset sambil berkontribusi pada keamanan jaringan, memaksimalkan efisiensi modal di beberapa ekosistem blockchain.

Universal Circuits menyediakan fungsionalitas pre-built untuk DeFi, gaming, AI, dan lainnya, secara dramatis mengurangi kompleksitas pengembangan. Framework menawarkan akses API untuk integrasi smart contract Solidity yang mulus dan Optimistic Rollup-as-a-Service, memungkinkan proyek memanfaatkan infrastruktur Cygnus untuk aplikasi kustom dengan waktu ke pasar yang lebih cepat.

Cygnus telah mendirikan kehadiran di wilayah pertumbuhan tinggi termasuk Timur Tengah dan Amerika Latin, di mana engagement media sosial melonjak dan minat blockchain meningkat. Dengan bermitra dengan influencer dan memanfaatkan viralitas berbasis konten Instagram, platform memastikan engagement Web3 yang mudah melalui platform sosial favorit pengguna.

*BTN- Trading CGN Sekarang!&BTNURL= https://www.mexc.com/price/CGN *





Cygnus beroperasi melalui arsitektur multi-lapisan yang canggih yang menggabungkan teknologi Optimistic Rollup dengan komponen modular. Pada dasarnya, lapisan Ketersediaan Data (DA) mencakup dua jalur utama: Jalur Penyimpanan Data yang dioptimalkan untuk persistensi jangka panjang dan skalabilitas, dan Jalur Publikasi Data yang memastikan diseminasi data yang cepat dan andal untuk verifikasi dan konsensus.

Lapisan Optimistic Rollup memproses transaksi off-chain dan secara berkala mengirimkannya ke mainnet Ethereum untuk settlement. Desain ini mengasumsikan validitas transaksi secara default, memungkinkan pemrosesan lebih cepat dan overhead komputasi lebih rendah sambil mempertahankan keamanan melalui mekanisme resolusi sengketa. Sistem mencapai throughput tinggi, latensi minimal, dan biaya gas berkurang.

LVS Cygnus mengoordinasikan keamanan di seluruh jaringan melalui lima komponen yang saling terhubung: Kolateral (mewakili berbagai aset on-chain), Vault (mengelola delegasi ke operator), Operator (penyedia infrastruktur), Resolver (mengatur keputusan slashing), dan Jaringan (protokol yang memerlukan validasi terdesentralisasi). Framework modular ini memungkinkan jaringan untuk menyesuaikan mekanisme staking mereka sambil memanfaatkan infrastruktur keamanan bersama.

Untuk aplikasi yang berorientasi pengguna, Lapisan Aplikasi Instagram berfungsi sebagai titik masuk utama. Pengguna terlibat melalui InstaPlay Hub, platform yang digamifikasi menawarkan pengalaman Web3 seperti mengumpulkan cincin on-chain dan menyelesaikan tantangan harian. Teknologi Abstraksi Akun membuat wallet secara otomatis saat login Instagram, menghilangkan titik gesekan Web3 tradisional sepenuhnya.









Pengguna Instagram bertransisi dengan mulus ke Web3 melalui InstaPlay Hub, terlibat dengan game dan sistem reward yang didukung blockchain tanpa pengetahuan teknis. Ini mengatasi hambatan utama untuk adopsi mainstream dengan bertemu pengguna di mana mereka sudah menghabiskan waktu, dengan lebih dari 2,5 miliar peserta potensial yang dapat diakses melalui integrasi Instagram.

Kreator konten menerima kompensasi langsung melalui mekanisme perhatian yang ditokenisasi, menghilangkan platform perantara yang secara tradisional menangkap sebagian besar pendapatan. Sistem memungkinkan distribusi nilai yang adil dan transparan berdasarkan kinerja konten aktual dan engagement komunitas, memberdayakan kreator di berbagai platform.

Jaringan blockchain kecil dan menengah memanfaatkan LVS Cygnus untuk mengakses infrastruktur keamanan bersama yang hemat biaya. Ini mendemokratisasi akses ke layanan validasi yang kuat yang sebaliknya memerlukan investasi modal yang signifikan, memungkinkan inovasi dari proyek yang kekurangan sumber daya untuk operasi keamanan independen.

Pengguna mengelola aset di beberapa ekosistem blockchain melalui antarmuka terpadu, dengan produk seperti cgETH, clBTC, dan cgUSD mempertahankan produktivitas di seluruh rantai. Ini menyelesaikan masalah fragmentasi sambil memaksimalkan efisiensi modal melalui liquid staking dan generasi hasil nyata dari sumber yang beragam.

Proyek memanfaatkan Universal Circuits dan Optimistic Rollup-as-a-Service untuk men-deploy dApp skalabel dengan cepat tanpa membangun infrastruktur dari awal. Program grant ekosistem menyediakan pendanaan dan dukungan teknis, mempercepat waktu ke pasar untuk aplikasi Web3 inovatif di domain DeFi, gaming, dan AI.





Token CYGNUS (CGN) memiliki pasokan maksimum 10 miliar token, diimplementasikan sebagai token ERC-20 di Base Mainnet. Pada Token Generation Event (TGE), 23% dari total pasokan memasuki sirkulasi, menyeimbangkan kebutuhan likuiditas langsung dengan keberlanjutan jangka panjang.

Likuiditas Awal (13%) : 100% dibuka pada TGE untuk menyediakan likuiditas exchange langsung dan memastikan akses pasar yang lancar dengan penemuan harga yang adil

Airdrop (10%) : 60% dibuka pada TGE untuk memberi reward kepada peserta komunitas awal, dengan sisa 40% vesting selama 7 bulan (cliff 1 bulan, kemudian unlock linear bulanan 6 bulan)

Pertumbuhan Ekosistem (20%) : 20% dibuka pada TGE berkontribusi 4% untuk pasokan beredar, dengan sisanya mengikuti jadwal cliff 6 bulan dan unlock linear 30 bulan untuk mendukung kemitraan, grant, dan inisiatif strategis

Investor (20%) : Cliff 6 bulan diikuti unlock linear 24 bulan, dialokasikan untuk peserta seed dan Series A yang menyediakan modal kritis tahap awal

Tim & Advisor (22%) : Cliff 6 bulan diikuti unlock linear 36 bulan, mengakui kontribusi di bidang teknik, pengembangan produk, dan bimbingan strategis

Treasury Yayasan (15%): Cliff 6 bulan diikuti unlock linear 36 bulan, mendukung pengembangan protokol jangka panjang, operasi, governance, dan cadangan strategis

Jadwal unlock memastikan 77% CGN tetap terkunci pada awalnya, secara bertahap dirilis selama 3 tahun untuk menyelaraskan insentif jangka panjang di semua stakeholder sambil mencegah kejutan pasokan yang dapat mendestabilisasi ekonomi token.

*BTN- Trading CGN Sekarang!&BTNURL= https://www.mexc.com/price/CGN *





CYGNUS mengamankan ekosistem melalui Sistem Validasi Likuiditas di mana validator harus melakukan staking token CGN untuk berpartisipasi. Mekanisme staking ini berfungsi sebagai kolateral, dengan validator mendapatkan biaya jaringan untuk layanan atau menghadapi penalti slashing untuk pelanggaran. Sistem saat ini menawarkan dua jalur: Validator Staker yang menjalankan node dan memvalidasi data, dan Delegated Staker yang mendukung validator dengan mendelegasikan token.

Sebagai token native untuk Cygnus Network, CGN berfungsi sebagai media utama untuk semua transaksi termasuk biaya sequencer dalam Lapisan Optimistic Rollup, biaya gas untuk dApp yang dibangun di Cygnus, dan biaya publikasi lapisan Ketersediaan Data. Utilitas ini mendorong kecepatan token berkelanjutan seiring skala aktivitas jaringan.

Pemegang token mengusulkan, memilih, dan memutuskan masalah governance kritis termasuk upgrade protokol, optimisasi jaringan, alokasi dana ekosistem dan grant, serta parameter ekonomi seperti reward staking dan struktur biaya. Governance terdesentralisasi ini memastikan pengembangan yang dipimpin komunitas dan keselarasan antara stakeholder dan kesuksesan protokol jangka panjang.

CGN bertindak sebagai token reward dan insentif untuk pengguna dan kreator di Cygnus InstaPlay Hub dan Lapisan Instagram yang lebih luas. Pengguna mendapatkan CGN dengan menyelesaikan aktivitas on-chain, berpartisipasi dalam game, dan terlibat dengan ekosistem. Kreator menerima monetisasi langsung untuk konten dan kontribusi komunitas, menghilangkan platform perantara tradisional.









Ekosistem Cygnus mencakup beberapa produk terintegrasi yang melayani kebutuhan pengguna yang berbeda. InstaPlay Hub beroperasi sebagai titik masuk utama untuk pengguna Instagram, menawarkan pengalaman Web3 yang digamifikasi di mana peserta mengumpulkan cincin on-chain, menyelesaikan tantangan harian, dan naik peringkat leaderboard untuk membuka reward—semuanya tanpa meninggalkan lingkungan Instagram.

Telegram Mini App (CygnusFinance Bot) memperluas platform di luar Instagram, memungkinkan pengguna untuk mint cgUSD di jaringan Base atau cgUSDT di jaringan TON melalui interaksi bot sederhana. Pendekatan multi-platform ini memastikan aksesibilitas di berbagai preferensi pengguna dan pasar regional.

Produk liquid staking membentuk tulang punggung infrastruktur, dengan cgETH menyediakan staking Ethereum tanpa persyaratan minimum atau periode lockup, clBTC memungkinkan pemegang Bitcoin untuk mengakses hasil DeFi sambil mempertahankan eksposur Bitcoin, dan cgUSD menawarkan stablecoin yang didukung Treasury yang mendistribusikan hasil nyata dari Surat Utang Treasury AS jangka pendek melalui mekanisme rebase.

Program Grant mendorong ekspansi ekosistem dengan menyediakan pendanaan dan dukungan untuk pengembang yang membangun solusi interoperabilitas cross-chain, protokol DeFi, proyek tokenisasi Aset Dunia Nyata, dan kasus penggunaan LVS yang inovatif. Melengkapi ini, Program Bug Bounty menawarkan reward hingga $2.000.000 USD untuk mengidentifikasi kerentanan, memastikan keamanan yang kuat melalui partisipasi komunitas.





Pengembangan Cygnus mengikuti roadmap strategis tiga fase. Fase 1 berfokus pada edukasi dan engagement melalui ekspansi InstaPlay Hub, membangun keakraban pengguna dengan mekanika blockchain melalui mini-game berbasis Web3 yang sederhana dan sangat interaktif. Onboarding satu klik melalui kredensial Instagram dan aktivitas koleksi NFT yang mulus menciptakan pengalaman pengguna tanpa gesekan yang secara alami mentransisikan audiens Web2 menjadi peserta Web3.

Fase 2 memberdayakan ekonomi kreator melalui layanan crypto komprehensif yang menyediakan alat distribusi yang adil dan transparan. Kreator konten mendapatkan kemampuan monetisasi yang efisien sambil memupuk ekosistem pertukaran nilai terdesentralisasi. Mekanisme pembagian pendapatan memastikan kreator menangkap nilai yang sesuai dari pekerjaan mereka tanpa platform perantara tradisional mengekstrak biaya berlebihan.

Fase 3 memperkenalkan kedaulatan data dan integrasi AI, merevolusi kepemilikan data dengan memungkinkan pengguna untuk memonetisasi dan mengontrol informasi mereka. Pengguna mempertahankan kepemilikan identitas digital, berkontribusi data anonim ke pool pelatihan AI untuk reward, dan mendapat manfaat dari pelacakan engagement on-chain yang transparan. Model AI terdesentralisasi memastikan privasi sambil menciptakan aliran nilai baru untuk kontributor data.

Di luar Lapisan Instagram, Cygnus terus memperluas SDK Sosial Umum untuk mendukung pengembang yang membangun pengalaman berbasis blockchain di berbagai platform. Infrastruktur LVS tumbuh untuk melayani lebih banyak jaringan blockchain yang memerlukan validasi terdesentralisasi, sementara desain modular protokol memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang berkembang di domain AI dan blockchain.









Cygnus beroperasi di persimpangan tiga kategori: solusi scaling Layer 2 (bersaing dengan Optimism, Arbitrum, zkSync), platform sosial Web3 (bersama Lens Protocol, Farcaster), dan protokol liquid staking (bersaing dengan Lido, Rocket Pool). Namun, posisi uniknya menggabungkan ketiga domain daripada berspesialisasi hanya pada satu.

Solusi Layer 2 Tradisional seperti Optimism dan Arbitrum menyediakan infrastruktur scaling tetapi tidak memiliki integrasi sosial native atau strategi akuisisi pengguna mainstream. Meskipun mereka menawarkan manfaat teknis, mereka bergantung pada pengguna crypto yang ada daripada menciptakan jalur untuk adopsi massal.

Platform Sosial Web3 seperti Lens Protocol dan Farcaster membangun grafik sosial terdesentralisasi tetapi beroperasi secara independen dari platform Web2 yang mapan dengan miliaran pengguna yang ada. Mereka menghadapi tantangan bootstrapping jaringan sosial yang sepenuhnya baru daripada memanfaatkan basis pengguna masif yang ada.

Platform Liquid Staking berfokus secara eksklusif pada staking aset tunggal (biasanya Ethereum) dan tidak mengatasi tantangan adopsi yang lebih luas atau interoperabilitas cross-chain. Mereka melayani pemegang crypto yang ada daripada menciptakan titik masuk untuk audiens mainstream.

Penyedia Web3 yang Diverifikasi Meta: Sebagai penyedia teknologi yang diverifikasi secara resmi oleh Meta, Cygnus memungkinkan integrasi langsung dalam ekosistem Instagram. Ini memberikan akses sah ke lebih dari 2,5 miliar pengguna potensial melalui platform yang sudah mereka percayai dan gunakan setiap hari.

Pendekatan Infrastruktur Ganda: Tidak seperti kompetitor yang berfokus pada infrastruktur atau aplikasi, Cygnus memberikan baik LVS untuk keamanan blockchain maupun Lapisan Aplikasi Instagram untuk akuisisi pengguna. Integrasi vertikal ini menciptakan efek jaringan majemuk karena pertumbuhan pengguna mendorong permintaan untuk layanan LVS dan sebaliknya.

Abstraksi Akun dalam Skala: Sementara platform lain mendiskusikan peningkatan pengalaman pengguna, Cygnus mengimplementasikan teknologi Abstraksi Akun aktual yang sepenuhnya menghilangkan kunci privat dan seed phrase. Pengguna mendapatkan wallet Web3 hanya dengan login ke Instagram—mencapai tingkat kesederhanaan yang belum pernah terjadi di ruang Web3.

Hasil Nyata Multi-Aset: Platform menghasilkan pengembalian berkelanjutan dari sumber yang beragam termasuk reward staking, biaya LVS, MEV, dan Aset Dunia Nyata melalui produk seperti cgUSD yang didukung Treasury. Diversifikasi ini memberikan hasil yang lebih stabil dibanding kompetitor sumber tunggal.

Tim Mantan Meta: Latar belakang tim pendiri dalam algoritma engagement Instagram, monetisasi iklan, dan strategi ekonomi kreator memberikan wawasan unik tentang memanfaatkan platform sosial untuk adopsi blockchain—pengalaman yang tidak dapat direplikasi kompetitor yang membangun dari luar ekosistem Web2.









Token CYGNUS (CGN) tersedia untuk trading di MEXC, exchange cryptocurrency terkemuka yang menawarkan antarmuka ramah pengguna dan fitur keamanan yang kuat untuk trader pemula maupun berpengalaman. MEXC menyediakan likuiditas tinggi untuk CYGNUS untuk trading yang lancar dengan slippage minimal, biaya trading yang kompetitif, dan langkah-langkah keamanan komprehensif untuk melindungi aset pengguna.

Platform mendukung beberapa pasangan trading untuk CYGNUS, memungkinkan strategi entry dan exit yang fleksibel. MEXC juga menampilkan dukungan pelanggan 24/7 untuk bantuan dengan pertanyaan trading atau masalah teknis apa pun, memastikan trader dapat mengakses bantuan kapan pun diperlukan.

Informasi Kontrak:

Jaringan : Base Mainnet

Alamat Token : 0x2e6C4BD1C947e195645d2B920b827498cfAa6766

Standar Token: ERC-20





Buat Akun MEXC: Kunjungi situs web resmi MEXC dan selesaikan proses registrasi dengan alamat email Anda Selesaikan Verifikasi KYC: Kirimkan dokumen verifikasi identitas yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan regulasi dan membuka kemampuan trading penuh Deposit Dana: Transfer USDT, USDC, atau cryptocurrency lain yang didukung ke wallet MEXC Anda dari wallet eksternal atau exchange Navigasi ke Pasangan Trading CYGNUS: Gunakan fungsi pencarian untuk menemukan "CYGNUS" atau "CGN" dan pilih pasangan trading CGN/USDT Pilih Jenis Order: Pilih antara order pasar (pembelian langsung pada harga saat ini) atau order limit (tetapkan harga pembelian yang Anda inginkan) Masukkan Jumlah Pembelian: Tentukan berapa banyak CGN yang ingin Anda beli atau berapa banyak USDT yang ingin Anda habiskan Tinjau dan Konfirmasi: Periksa kembali detail transaksi termasuk harga, jumlah, dan biaya sebelum mengonfirmasi Selesaikan Pembelian: Klik tombol beli dan konfirmasi transaksi di jendela popup Verifikasi Kepemilikan: Periksa wallet MEXC Anda untuk mengonfirmasi token CGN muncul di saldo Anda





*BTN- Trading CGN Sekarang!&BTNURL= https://www.mexc.com/price/CGN *





Cygnus Network mengatasi tantangan kritis blockchain melalui pendekatan dua lapisan: Sistem Validasi Likuiditas Omnichain yang menyediakan keamanan bersama yang terjangkau, dan Lapisan Aplikasi Instagram yang menawarkan akses Web3 yang mulus untuk 2,5 miliar pengguna. Sebagai penyedia Web3 yang diverifikasi Meta, Cygnus memposisikan dirinya secara unik untuk mendorong adopsi mainstream melalui teknologi Abstraksi Akun yang menghilangkan hambatan tradisional.

Token CYGNUS (CGN) menggerakkan ekosistem ini melalui staking, governance, dan utilitas transaksi, dengan tokenomics yang berkelanjutan dan roadmap strategis yang mencakup engagement yang digamifikasi hingga kedaulatan data yang terintegrasi AI. Bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam menghubungkan media sosial dengan teknologi blockchain, token CYGNUS tersedia di MEXC.





Ingin mendapatkan penghasilan sambil membagikan penemuan Cygnus Network Anda? Program Referral MEXC menawarkan komisi hingga 40% ketika Anda mengundang teman untuk bergabung dengan platform. Cukup bagikan kode referral Anda, minta teman untuk mendaftar melalui link Anda, dan secara otomatis dapatkan reward dari aktivitas trading mereka. Tingkat komisi standar adalah 40% untuk trading spot dan futures, dengan tingkat yang lebih tinggi tersedia untuk Afiliasi MEXC. Komisi didistribusikan setiap hari dan tetap berlaku selama 1.095 hari sejak pendaftaran. Baik Anda trader CGN yang aktif atau bersemangat tentang misi Cygnus Network, program referral menyediakan cara yang menarik untuk mengembangkan portofolio crypto Anda sambil memperkenalkan orang lain ke infrastruktur Web3 yang canggih.





*BTN- Bergabung dengan Program Referral MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/invite *





Tertarik dengan pendekatan revolusioner Cygnus Network terhadap adopsi Web3 mainstream? MEXC sekarang mengadakan kampanye airdrop CYGNUS (CGN) eksklusif! Selesaikan tugas sederhana untuk berpartisipasi dalam ekosistem terobosan ini yang menghubungkan 2,5 miliar pengguna Instagram dengan teknologi blockchain. Dengan integrasi Instagram yang diverifikasi Meta dan hasil nyata berkelanjutan melalui staking LVS, Cygnus diposisikan untuk menjadi infrastruktur penting untuk gelombang adopsi Web3 berikutnya. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi peserta awal dalam masa depan Web3 sosial—kunjungi halaman Airdrop+ MEXC sekarang dan klaim token CGN Anda hari ini!