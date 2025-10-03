Apa itu Espresso? Menghubungkan Kembali Dunia Blockchain yang Terfragmentasi dengan 100 Node





1) Espresso menggunakan konsensus BFT terdesentralisasi guna menyediakan konfirmasi transaksi cepat dalam waktu enam detik untuk semua blockchain yang terhubung.

2) Sebagai lapisan konfirmasi global, Espresso memungkinkan berbagai chain untuk mengakses status terverifikasi satu sama lain secara aktual, sehingga memungkinkan komposisi cross-chain yang sejati.

3) Kompatibel dengan kerangka rollup terkemuka, termasuk Arbitrum, OP Stack, dan Polygon CDK.

4) Dibandingkan dengan finalitas Ethereum yang berdurasi 15 menit, Espresso mengurangi waktu konfirmasi menjadi hitungan detik, sehingga sangat meningkatkan efisiensi cross-chain.

5) Di samping konfirmasi, Espresso juga dapat berfungsi sebagai sequencer terdesentralisasi dan lapisan ketersediaan data berbiaya rendah.





GameFi DeFi Seiring aplikasi blockchain terus berkembang, satu chain saja tidak dapat lagi mengakomodasi semua permintaan pengguna. Sebagai tanggapannya, ratusan blockchain baru telah muncul. Beberapa chain berfokus pada, sedangkan yang lain padaatau NFT. Jaringan ini telah menjadi "pulau" terisolasi dengan aset dan aplikasi yang terbatas di dalam ekosistemnya sendiri.





Fragmentasi ini mendatangkan banyak tantangan. Pengguna harus sering berpindah chain dan melakukan bridging aset, pengembang perlu menyebarkan ulang aplikasinya pada berbagai ekosistem, dan likuiditas menjadi tersebar, sehingga mengurangi efisiensi modal secara keseluruhan. Selain itu, keunggulan inti blockchain, yaitu ketersusunan yang memungkinkan aplikasi untuk saling beroperasi seperti balok Lego, menjadi tidak efektif dalam skenario cross-chain.









Espresso Systems Timmenyadari tantangan utama yang dihadapi blockchain publik saat ini dan mengemukakan visi yang berani, yaitu memungkinkan semua blockchain beroperasi bersama sebagai satu sistem terpadu. Untuk mewujudkannya, mereka mengembangkan Espresso Network yang berfungsi sebagai Lapisan Konfirmasi Global yang menyediakan konfirmasi transaksi yang cepat, andal, dan netral untuk semua blockchain yang terhubung.









Ethereum Dalam arsitektur blockchain tradisional, suatu transaksi harus melalui beberapa tahap sebelum mencapai finalitas. Ambil contoh rollup: setelah pengguna mengirimkan transaksi, transaksi tersebut pertama-tama diproses dan dikonfirmasi secara tentatif oleh sequencer rollup. Kemudian, sequencer tersebut mengelompokkan transaksi dan mengirimkannya ke mainnet Ethereum untuk menunggu finalitas Ethereum yang biasanya berdurasi sekitar 15 menit. Proses yang panjang ini menimbulkan risiko: jika sequencer berperilaku jahat atau menemui kesalahan, transaksi dapat dibatalkan.





Espresso menghadirkan lapisan konfirmasi ke dalam proses ini dengan berfungsi sebagai lapisan perantara untuk konfirmasi cepat. Setelah sequencer rollup mengirimkan blok transaksi ke Espresso, node validatornya menggunakan konsensus Byzantine Fault Tolerant (BFT) untuk mencapai kesepakatan dalam waktu enam detik, sehingga memberikan konfirmasi yang aman secara ekonomi. Selain itu, melalui batasan level protokol, hanya blok yang dikonfirmasi oleh Espresso yang dapat diselesaikan dan diselesaikan di Ethereum.









Alur kerja Espresso dapat dibagi menjadi lima tahap utama:





1) Pengiriman: Sequencer resmi dari suatu rollup mengirimkan batch transaksi ke jaringan Espresso.

2) Konsensus: Node validator Espresso menjalankan protokol konsensus HotShot BFT dengan mencapai kesepakatan pada setiap blok dalam waktu sekitar 6 detik.

3) Batasan: Pada level protokol, hanya blok yang dikonfirmasi oleh Espresso yang diizinkan untuk diselesaikan pada Lapisan 1 (misalnya, Ethereum).

4) Ketersediaan: Setelah dikonfirmasi, blok menjadi dapat dibaca dalam hitungan detik, sehingga memberikan tampilan yang andal mengenai status terkini rollup.

5) Interoperabilitas: Chain lain, bridge cross-chain, dan protokol olah pesan dapat membaca dari Espresso untuk mengakses data status aktual pada semua jaringan yang terintegrasi.





Desain ini sangat elegan karena tidak memerlukan perubahan apa pun pada arsitektur blockchain yang ada. Sebaliknya, Espresso berfungsi sebagai lapisan pelengkap yang meningkatkan interoperabilitas pada seluruh ekosistem.













Espresso memanfaatkan protokol konsensus HotShot miliknya, sebuah mekanisme BFT yang dioptimalkan secara khusus untuk kecepatan dan skalabilitas. Tidak seperti Ethereum yang mengutamakan ketahanan terhadap sensor dengan mengorbankan latensi, HotShot berfokus pada pengiriman konfirmasi level sub-detik hingga detik.





Dalam pengujian di dunia nyata, Espresso telah mencapai waktu konfirmasi rata-rata sekitar enam detik dengan progres yang berkelanjutan menuju finalitas sub-detik. Peningkatan dramatis dalam kecepatan konfirmasi ini penting untuk pengalaman pengguna. Transaksi yang dulunya memerlukan waktu 15 menit untuk diselesaikan di Ethereum kini dapat dikonfirmasi hanya dalam beberapa detik melalui Espresso.









Sebagian besar rollup yang ada mengandalkan sequencer terpusat, sehingga berpotensi menciptakan titik kegagalan tunggal dan asumsi kepercayaan. Espresso menawarkan alternatif berupa jaringan terdesentralisasi yang terdiri dari 100 node validator (dengan rencana untuk memperluas lebih jauh dan beralih ke sistem Proof-of-Stake permissionless). Rollup dapat mendelegasikan pengurutannya ke jaringan terdesentralisasi ini alih-alih mengoperasikan sequencer terpusat mereka sendiri.





Arsitektur ini bukan hanya meningkatkan keamanan dan desentralisasi, melainkan juga meletakkan dasar untuk pengurutan bersama yang memungkinkan beberapa rollup untuk memanfaatkan rangkaian sequencer yang sama dan memungkinkan transaksi cross-chain atomik.









Ketersediaan data merupakan salah satu hambatan utama dalam skalabilitas blockchain. Espresso bukan hanya menyediakan layanan konfirmasi, melainkan juga dapat berfungsi sebagai lapisan ketersediaan data berbiaya rendah. Dibandingkan dengan menyimpan data langsung di Ethereum, Espresso menawarkan jaminan ketersediaan data yang kuat dengan biaya yang lebih murah, sehingga membantu aplikasi mencapai skalabilitas yang lebih besar.





Saat ini, jaringan Espresso telah mencapai throughput data sebesar 20 MB/detik yang jauh melampaui sebagian besar solusi yang ada.













Bridge cross-chain tercepat saat ini mengadopsi model berbasis solver: pengguna mengunci aset pada chain sumber, sedangkan solver mendanai aset terlebih dahulu pada chain tujuan. Namun, solver menghadapi risiko utama: jika transaksi pada chain sumber dibatalkan, mereka mungkin mengalami kerugian. Akibatnya, solver harus menunggu periode finalisasi yang lama, yang memengaruhi pengalaman pengguna, atau menanggung risiko ini dan mengenakan biaya yang lebih tinggi.





Across Dengan Espresso, solver dapat memperoleh konfirmasi yang andal hanya dalam hitungan detik, sehingga memastikan bahwa transaksi pengguna yang terkunci tidak akan dibatalkan. Hal ini sangat meningkatkan efisiensi modal dan mengurangi biaya cross-chain. Bridge cross-chain terkemuka sepertisudah menjajaki integrasi dengan Espresso.









Olah pesan cross-chain merupakan fondasi interoperabilitas di antara blockchain. Solusi yang ada bersifat lambat, seperti solusi yang ditransmisikan melalui Lapisan 1 dan memerlukan beberapa hari untuk diselesaikan, atau bergantung pada komite tepercaya, seperti Wormhole atau LayerZero. Bahkan ketika komite ini beroperasi dengan jujur, solusi ini masih perlu menunggu finalitas Lapisan 1 sebelum dapat mengonfirmasi batch transaksi.





Espresso memungkinkan finalitas transaksi dalam hitungan detik yang memungkinkan protokol olah pesan untuk memverifikasi pesan cross-chain dengan lebih cepat dan aman. Baik menggunakan atestasi trusted execution environment (TEE) maupun zero-knowledge (ZK) proof, sistem ini memerlukan daftar transaksi yang dikonfirmasi atau Merkle root untuk verifikasi. Espresso menyediakan komponen penting ini.









Beberapa desain cross-chain yang canggih memungkinkan blockchain untuk menerima pesan satu sama lain secara optimis, lalu menyelesaikan segala perbedaan saat penyelesaian. Pendekatan ini memerlukan proses penyelesaian yang terkoordinasi di antara chain yang mungkin mengandalkan agregasi zero-knowledge (ZK) atau mekanisme antipenipuan yang disisipkan.





Operator rollup dapat menggunakan konfirmasi Byzantine Fault Tolerant (BFT) cepat milik Espresso dan bukti status yang dapat diverifikasi untuk mengakses informasi status berkeyakinan tinggi secara aktual tanpa perlu menunggu hingga penyelesaian untuk mendeteksi masalah. Hal ini membuat desain klaster interoperabilitas agregat lebih praktis dan aman.









Penggabungan klaster interoperabilitas agregat dengan sequencer bersama akan memungkinkan ketersusunan yang sepenuhnya sinkron yang dianggap sebagai tujuan utama interoperabilitas cross-chain. Dalam model ini, smart contract pada berbagai chain dapat saling memanggil dalam transaksi yang sama seolah-olah kontrak tersebut beroperasi pada chain tunggal.





Espresso berperan penting dalam mengaktifkan kedua komponen utama ini. Lapisan ini menyediakan konfirmasi cepat untuk klaster agregat dan infrastruktur terdesentralisasi untuk pengurutan bersama.









Espresso makin dikenal berkat makin banyaknya proyek di dunia blockchain. Lebih dari 20 jaringan sudah mengintegrasikan atau menguji Espresso di testnet, termasuk:

Rollup Serbaguna : RARI Chain dan berbagai AppChain.

Chain Khusus Aplikasi : Molten Network, yang berfokus pada perdagangan, dan t3rn, yang mengkhususkan diri dalam eksekusi cross-chain.

Integrasi Tumpukan Teknologi: Kerangka utama seperti Arbitrum Orbit, OP Stack, Polygon CDK, dan Cartesi, aktif mengembangkan integrasi Espresso.

Di samping blockchain itu sendiri, proyek infrastruktur inti seperti bridge cross-chain, jaringan solver, dan agregator DEX juga mengeksplorasi cara untuk memanfaatkan Lapisan Konfirmasi Espresso.









Espresso Systems bukan hanya membangun produk, melainkan juga memajukan riset dan standardisasi pada industri blockchain yang lebih luas. Salah satu kontribusi utama mereka adalah usulan CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication), sebuah standar yang dirancang untuk memungkinkan protokol olah pesan cross-chain yang bersifat agnostik chain. Mereka juga menjajaki pasar pengurutan bersama yang kompatibel dengan insentif untuk memungkinkan rollup melelang hak pengurutan transaksi secara transparan sambil tetap menjaga pendapatan dan kedaulatan.





Dengan peluncuran Mainnet 0, Espresso resmi memasuki fase produksi. Namun, ini baru permulaan. Visi jangka panjang tim ini adalah membangun "taman tak terbatas" yang sejati, sebuah ekosistem terbuka tanpa dinding yang memungkinkan semua chain untuk saling beroperasi secara bebas dan berinovasi tanpa batasan.









Masa depan blockchain seharusnya bukan berupa lanskap berbagai chain yang terfragmentasi dan terisolasi, melainkan jaringan yang terhubung secara mulus. Dengan menyediakan lapisan konfirmasi yang cepat, andal, dan netral, Espresso meletakkan infrastruktur dasar untuk visi ini.





Bagi pengguna, hal ini berarti pengalaman cross-chain yang lebih lancar dan biaya yang lebih rendah. Bagi pengembang, ini berarti kemampuan untuk berfokus pada inovasi tanpa terbebani oleh kompleksitas cross-chain. Bagi industri secara keseluruhan, hal ini menandai langkah lain menuju adopsi massal teknologi blockchain yang sejati.





Sama seperti protokol TCP/IP yang menyatukan berbagai jaringan komputer menjadi internet modern, Espresso berupaya menjadi protokol inti yang menghubungkan berbagai blockchain menjadi ekosistem terpadu dengan ketersusunan. Dalam dunia multi-chain, lapisan konfirmasi Espresso mungkin terbukti menjadi bagian penting yang menyatukan seluruh sistem.



