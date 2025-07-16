Apa itu GamerBoom? Mesin Data dan Insentif Terbaik yang Mendorong Revolusi Game Web3





GamerBoom (BOOM) adalah platform infrastruktur generasi berikutnya yang dirancang untuk menghubungkan data dunia nyata dengan ekonomi blockchain secara mulus melalui mekanisme insentif berbasis AI. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem dinamis tempat data dunia nyata dan keuangan terdesentralisasi (DeFi) bersinggungan untuk membuka nilai baru di era Web3.









Seiring teknologi AI generatif terus berkembang dengan cepat, permintaan akan kumpulan data berkualitas tinggi dan beragam menjadi lebih penting dari sebelumnya. Namun, pengembangan AI tradisional telah lama mengandalkan platform terpusat untuk mendapatkan data pengguna—sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi, transparansi, dan distribusi nilai yang adil.





BOOM lahir untuk mengatasi tantangan ini. Dengan memanfaatkan prinsip Web3, BOOM merombak cara data dikontribusikan, digunakan, dan diberi reward. Tujuannya adalah membangun ekonomi data AI yang adil dan berkelanjutan agar setiap kontributor diakui dan diberi insentif serta manfaat inovasi AI dibagikan secara lebih adil pada ekosistem.









BOOM telah mengembangkan ekosistem kolaboratif tiga lapis yang dirancang untuk mendorong gelombang berikutnya dari ledakan kripto dengan mengintegrasikan data dunia nyata dengan insentif bertenaga blockchain.









Tugas berasal dari pengembang, DApp, perusahaan Web2, atau organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang mencakup dimensi data seperti bahasa, gambar, perilaku, dan audio. Tugas dinilai berdasarkan tingkat kesulitan dan koefisien reward, sementara hasilnya ditetapkan secara otomatis secara on-chain.









Semua data yang dikirimkan, setelah divalidasi, menjadi aset platform yang dapat digunakan untuk pelatihan model AI atau dijual melalui akses yang diizinkan. BOOM mendorong tokenisasi data dan penerapan “tag kualitas” on-chain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam trading data.









Platform ini mendukung pelatihan model sumber terbuka dan penerapan yang disesuaikan (termasuk model BOOM milik sendiri dan LLM mitra). Sebagian pendapatan model didistribusikan kembali kepada kontributor dan validator data, sehingga membentuk ekonomi sirkular yang mandiri.









BOOM adalah proyek infrastruktur pelopor di persimpangan AI dan blockchain yang dirancang untuk mendorong ledakan kripto dengan menghubungkan data dunia nyata dengan ekonomi Web3. Fitur-fiturnya yang menonjol meliputi:





Game sebagai Ekuitas: Mengubah jarahan dan tindakan dalam game menjadi aset on-chain yang diverifikasi AI, sehingga memberikan nilai ekonomi riil pada waktu dan keterampilan pemain.

Pasar Modal Sosial: Mengukur pengaruh sosial dengan mengubah suka, pembagian, dan interaksi menjadi aset yang dapat diprogram dan di-trade.

Lapisan Aset Dunia Nyata yang Terverifikasi AI: Memungkinkan tokenisasi dan trading fraksional aset fisik seperti real estat dan komoditas.

Penyulingan Data Tingkat Institusional: Menggabungkan data tingkat jaringan untuk menghasilkan aset dengan komposabilitas yang memenuhi standar keuangan.









Boom Coin (BOOM) berfungsi sebagai token utilitas inti protokol, yang mendukung integrasi mulus pada game, modal sosial, aset dunia nyata, dan DeFi.









Nama Token: BOOM

Total Suplai: 1.000.000.000









Berikut adalah alokasi token BOOM:





Pertumbuhan Ekosistem: 26%

Airdrop & Insentif Komunitas: 25%

Investor Strategis: 16,5%

Tim & Penasihat: 15%

Cadangan Yayasan: 10%.

Pemasaran & Kemitraan: 7,5%

















Token BOOM adalah aset dasar yang mendorong ekosistem yang berpusat pada data protokol BOOM dengan utilitas pada tata kelola, transaksi, dan insentif:





Tata Kelola: Pemilik token dapat melakukan voting terhadap keputusan utama, termasuk integrasi aplikasi dan peningkatan protokol.

Alat Pembayaran: Jika diizinkan oleh hukum, Boom Coin dapat digunakan untuk membeli aset dalam game, pengaruh sosial, atau aset dunia nyata yang diverifikasi AI.

Lapisan Insentif: Pengguna mendapatkan reward melalui pencapaian dalam game, interaksi sosial, dan kontribusi data—sehingga mendorong partisipasi ekosistem yang berkelanjutan.

Interoperabilitas Lintas Platform: BOOM beredar secara lancar pada game, platform DeFi, dan aplikasi sosial di dalam ekosistem.









Melalui teknologi yang terdesentralisasi, model ekonomi yang adil, dan rasa hormat yang mendalam terhadap hak kreator, BOOM merombak struktur kekuatan industri hiburan digital. Di sini, setiap kreator dapat menerima dukungan langsung dari audiensnya, dan setiap konten dapat menemukan komunitasnya yang sebenarnya. Baik Anda seorang pencatat data, pengembang model AI, atau penganut Web3, BOOM menawarkan gateway untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur AI generasi berikutnya.





