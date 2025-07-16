Apa itu Infinity Ground? Ekosistem Kreatif AI × Web3 dengan 17 Juta Dompet yang Berpartisipasi





Infinity Ground Dengan pesatnya perkembangan teknologi AI dan Web3, industri game sedang mengalami gelombang transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam revolusi ini,berkomitmen untuk membangun platform game terbaik yang sepenuhnya baru—ekosistem baru yang memadukan kecerdasan buatan dan blockchain untuk memberikan pengalaman inovatif bagi pengembang dan pemain.





Infinity Ground adalah platform Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE) Agentif berbasis Web3 yang memberdayakan kreator melalui Kit Pengembangan Cerdas (IDK) modular demi menjadikan inovasi semudah menumpuk blok bangunan untuk menciptakan pengalaman yang dinamis dan interaktif. Dengan didukung oleh ING Network miliknya dan teknologi Interwoven Stack milik Initia, Infinity Ground saat ini mendukung interoperabilitas multi-chain dengan jaringan blockchain utama seperti Base, BNB Chain, dan Kaia. Dengan memberdayakan "Individu Super", Infinity Ground bertujuan untuk mempercepat penciptaan dan penskalaan aplikasi berbasis AI yang makin memajukan inovasi dan pengembangan dalam ekosistem Web3.









Misi utama Infinity Ground adalah membangun platform game terdesentralisasi berbasis AI yang didukung oleh teknologi Web3. Ini bukan hanya proyek game tunggal, melainkan ekosistem lengkap yang mengintegrasikan pengembangan, penerbitan, interaksi, dan tata kelola komunitas.





Infinity Ground menekankan "kedaulatan pemain" dengan memastikan verifikasi kepemilikan aset game secara on-chain, trading transparan, dan distribusi pendapatan yang adil. Pada saat yang sama, proyek ini menyediakan alat berbantuan AI kepada pengembang untuk membantu mereka menciptakan dunia game yang lebih kaya dan cerdas.





Visi utama Infinity Ground adalah memungkinkan para pengembang dan pemain untuk bebas berkreasi dan melakukan trading di dalam ekosistem yang dibangun secara kolaboratif dan saling menguntungkan, sehingga mewujudkan dunia game digital yang sejati.













Arsitektur teknis Infinity Ground menunjukkan berbagai keunggulan dalam integrasi AI dan Web3 yang mendalam:









Infinity Ground menawarkan alat bernama IDE Agentik yang dirancang khusus bagi pengguna tanpa pengalaman. Anda hanya perlu memasukkan perintah bahasa alami (misalnya, "Saya ingin merancang game melarikan diri dari labirin"), lalu sistem akan otomatis membuat kode dan kontennya bagi Anda. Pengalaman ini memungkinkan pengguna untuk memprogram dengan kata-kata dan menjadi contoh terobosan dalam paradigma kreatif AI + Web3.









Setiap pengguna dapat membuat Avatar AI yang berfungsi sebagai karakter game utama atau asisten kreatif. Sistem ini mendukung beberapa agen AI yang bekerja secara kolaboratif pada tugas-tugas seperti pembuatan karya seni, penulisan alur cerita, pengujian game, dan penerapan dApp. Agen-agen ini terus-menerus mempelajari preferensi pengguna demi membuat proses kreatif lebih lancar dan personal.









Kreasi Anda (seperti game, karakter, gambar, atau cerita) menjadi NFT atau aset tokenisasi. Smart contract mencatat identitas penulis dan distribusi kepemilikan. Saat orang lain menggunakan konten Anda, Anda dapat menerima bagi hasil atau biaya penggunaan. Hal ini bukan hanya melindungi hak pencipta, melainkan juga memberikan insentif kepada lebih banyak orang untuk bergabung ke ekosistem yang kolaboratif ini.









Ekosistem ekonomi Infinity Ground terdiri dari berbagai token dan mekanisme insentif dengan token inti AIN (Infinity AI Network Token).









AIN dapat digunakan untuk membayar layanan AI dan modul fungsional dalam game, memberikan insentif kepada kreator dan pemain, mendukung tata kelola dan voting ekosistem, serta mendistribusikan airdrop dan reward ekosistem.





Model distribusinya mengikuti pendekatan "komunitas dahulu, modal kemudian" yang menekankan nilai partisipasi pengguna. Pada tahap awal, pengguna bisa mendapatkan AIN melalui airdrop berbasis tugas, berpartisipasi dalam pengembangan, dan membuat konten.





Trade AIN&BTNURL= https://www.mexc.com/id-ID/exchange/AIN_USDT *BTN-&BTNURL=









airdrop komunitas pertamanya Untuk memberikan reward kepada pengguna dan kontributor awal serta mendorong partisipasi yang lebih luas, Infinity Ground telah meluncurkandengan rencana untuk mendistribusikan 10 juta token AIN (1% dari total suplai).





Kelayakan untuk airdrop ini didasarkan pada data snapshot yang diambil pada tanggal 30 Juni 2025. Pengguna harus mengikat alamat dompet yang kompatibel dengan EVM mereka ke situs web resmi Infinity Ground sebelum tanggal snapshot.





Kelayakan Airdrop dievaluasi menggunakan 8 kriteria kontribusi. Satu alamat dapat memenuhi syarat dalam beberapa kategori, dan reward akan bersifat kumulatif. Makin tinggi tingkat partisipasi dalam IDE Agentik, ING Network, dan platform Infinity Ground, makin besar reward airdrop yang dapat diterima oleh pengguna.





Jenis Kontribusi Deskripsi Pengguna Aktif On-Chain Pengguna yang telah melakukan transaksi terkait Poin Energi atau saldo AI di dalam ekosistem. Kreator Aplikasi IDE Agentik Pengguna yang telah menerbitkan aplikasi yang memenuhi jumlah uji coba atau remix yang disyaratkan, atau telah ditampilkan di bagian kurasi. Pemilik SBT Galxe Pengguna yang berpartisipasi dalam acara resmi dan menerima SBT (misalnya, Hackathon, tantangan kreasi). Partisipan Proyek Mitra Ekosistem Pengguna yang aktif dalam proyek mitra pihak ketiga (seperti ekosistem Telegram). Kontributor Komunitas Inti Pengguna yang aktif berpartisipasi dalam riset produk, wawancara, atau acara komunitas dengan kinerja luar biasa. Papan Peringkat 500 Teratas ING Network Pengguna berada pada peringkat 500 teratas papan peringkat interaksi ING Network. 1.000 Teratas Poin Kreasi Pengguna yang telah mengumpulkan poin kreasi yang cukup untuk masuk dalam peringkat 1.000 teratas. Penyelesai Tugas Sosial Voyage Pengguna yang menyelesaikan check-in, tugas sosial, dan tantangan beruntun 7 hari di acara Voyage.









Jumlah Total Airdrop 10 juta AIN (1% dari total suplai). Platform Pengeklaiman Halaman pengeklaiman Airdrop di situs web resmi Infinity Ground. Aturan Pembukaan 20% terbuka saat TGE, 80% sisanya terbuka secara linear selama 6 bulan. Durasi Airdrop Airdrop akan berlangsung selama 6 bulan. Reward yang tidak diklaim akan dialokasikan ke Dana Penyesuaian Operasi. Penanganan Token yang Tidak Diklaim Token yang tidak diklaim sebelum batas waktu akan digunakan untuk operasi mendatang atau putaran airdrop berikutnya. Diskualifikasi Pengguna yang gagal mengikat alamat dompet EVM mereka sebelum snapshot akan kehilangan kelayakan.













Ekosistem Infinity Ground mencakup lapisan teknologi, lapisan infrastruktur, dan lapisan jaringan komunitas, sehingga menciptakan fondasi yang sangat beragam untuk kolaborasi. Keberagaman ini tecermin dalam jaringan kemitraan yang luas dan mendalam. Berikut adalah beberapa contoh kolaborasi yang penting:









MyShell adalah platform ternama dalam bidang Agen AI yang memungkinkan pengembang untuk membuat Agen percakapan yang hebat melalui perintah khusus dan sistem plugin. Melalui kemitraan yang erat ini, MyShell dan Infinity Ground akan bersama-sama memperluas ekosistem Agen, sehingga memungkinkan lebih banyak lagi potensi kreatif bagi para pengembang.









Initia adalah jaringan blockchain Lapisan 1 yang berpusat pada aplikasi yang dirancang untuk mendukung Appchain berdaulat dengan interoperabilitas asli. Arsitektur Interwoven Stack-nya dilengkapi dengan standar internal untuk oracle, ketersediaan data, dan olah pesan yang membantu pengembang meluncurkan, menghubungkan, dan berbagi likuiditas dan pengguna dengan cepat.





Melalui integrasi dengan Infinity Ground, pengembang dapat menggunakan IDE Agentik untuk membangun dan menyebarkan aplikasi yang kompatibel dengan Initia secara cepat, sehingga menurunkan hambatan dalam pengembangan. Misalnya, tantangan kreatif bergaya papan peringkat seperti "Jump Jennie" telah memicu kreativitas yang luas di dalam ekosistem Initia × Infinity Ground, sehingga mempercepat visi masa depan multi-chain dengan komposabilitas.









Four.meme adalah platform penerbitan koin Meme terdesentralisasi bebas kode yang digunakan pada BNB Chain. Platform ini dirancang untuk kecepatan dan kesederhanaan, sehingga siapa pun dapat menerbitkan token dengan biaya yang mendekati nol menggunakan templat yang telah ditetapkan dan mekanisme bootstrapping likuiditas otomatis. Platform ini mendukung pasangan trading seperti BNB, USDT, WHY, dan CAKE.





Four.meme telah bermitra dengan Infinity Ground untuk meluncurkan berbagai tantangan kreatif demi mengundang pengguna untuk membangun aplikasi bertema Meme (seperti game Meme bertenaga AI atau generator gambar dinamis). Kolaborasi ini memperluas basis pengguna ekosistem sekaligus memberi para kreator jalur on-chain yang lancar: mulai dari ide hingga distribusi dan penerbitan aset.





























Per bulan Juni 2025, lebih dari 17 juta dompet unik telah terhubung ke platform ini dan 121.000 dApp telah dibuat. Ribuan kreator secara aktif menggunakan platform ini untuk mengembangkan game, meme, dApp, dan konten interaktif.













Infinity Ground mendisrupsi industri game tradisional melalui teknologi AI dan Web3 yang canggih. Dengan memanfaatkan ruter model, perangkat pengembangan AI modular, dan arsitektur ekosistem terpadu, platform ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan game, mengurangi biaya, dan memicu inovasi kreatif. Platform ini menghadirkan mekanisme kepemilikan yang terdesentralisasi dan tokenomi yang dirancang dengan baik untuk sepenuhnya menyelaraskan kepentingan di antara pengembang, pemain, dan komunitas, agar bersama-sama membangun ekosistem game yang hidup dan dinamis.





Infinity Ground membentuk masyarakat berbasis AI yang memudahkan setiap orang untuk membuat, mengekspresikan, dan berbagi visi unik mereka. AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan kreativitas, melainkan untuk meningkatkannya.









Secara keseluruhan, Infinity Ground memimpin perubahan paradigma dalam pembuatan konten yang berpusat pada teknologi AI dan Web3. Platform ini membangun platform kreatif terbuka yang mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang melalui alat pengembangan cerdas tanpa ambang batas, mekanisme kepemilikan konten yang jelas, serta ekosistem kemitraan dan insentif yang kaya. Jika Anda seorang pengembang, artis, atau pengguna biasa, Anda dapat dengan cepat mewujudkan ide dan memonetisasinya secara on-chain di sini.





Seiring dengan percepatan integrasi blockchain dan AI, Infinity Ground bukan sekadar platform alat, melainkan titik awal gerakan kreatif yang terdesentralisasi. Di masa mendatang, kepemilikan konten, saluran distribusi, dan atribusi nilai mungkin dirombak secara mendasar dalam ekosistem baru ini. Sekarang adalah waktu yang terbaik untuk terlibat.



