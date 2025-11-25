Apa itu Irys (IRYS)? Panduan Lengkap tentang Datachain yang Dapat Diprogram

Irys mewakili terobosan mendasar dalam infrastruktur blockchain sebagai datachain Layer-1 pertama yang membuat data dapat diprogram. Panduan ini mengeksplorasi bagaimana Irys mengatasi keterbatasan kritis dalam penyimpanan dan komputasi terdesentralisasi melalui mekanisme konsensus Proof-of-Work-Stake hibrida, arsitektur database yang dapat diverifikasi, dan lingkungan eksekusi yang kompatibel dengan EVM. Anda akan menemukan pendekatan unik Irys terhadap persistensi data, desain tokenomics, dan mengapa token IRYS menggerakkan ekosistem revolusioner ini.





Poin-poin Utama:

Irys adalah datachain Layer-1 pertama yang menyatukan penyimpanan yang dapat diverifikasi, ketersediaan data, dan eksekusi yang dapat diprogram dalam satu protokol.

Token IRYS menggerakkan operasi jaringan melalui pembayaran, staking, pendanaan endowment, dan mekanisme pembakaran deflasioner.

Proof of SQL memungkinkan smart contract menggunakan hasil query database kompleks secara trustless melalui bukti zero-knowledge.

Konsensus hibrida PoW/Stake dengan Matrix Packing mencegah serangan penambangan jarak jauh sambil memastikan setiap partisi data diambil sampel setiap hari.

Pasokan tetap 10 miliar token dengan inflasi awal 2% (berkurang setengah setiap 4 tahun) menciptakan tekanan deflasioner jangka panjang seiring dengan skala penggunaan jaringan.





Irys adalah protokol blockchain Layer-1 yang menyatukan penyimpanan data berkinerja tinggi, ketersediaan data, dan eksekusi smart contract dalam arsitektur yang dapat diverifikasi tunggal. Tidak seperti blockchain tradisional yang memperlakukan data sebagai payload statis, Irys memperkenalkan "Data yang Dapat Diprogram" - sebuah sistem di mana informasi yang disimpan menjadi aset yang dapat dieksekusi yang dapat dibaca, diproses, dan ditindaklanjuti oleh smart contract dengan latensi akses panas.

Protokol ini mencapai hal ini melalui beberapa inovasi: mekanisme konsensus hibrida Proof-of-Work dan Stake yang mengikat produksi blok dengan pengambilan sampel data yang efisien, arsitektur multi-ledger yang mendukung durasi penyimpanan fleksibel dari hari ke permanen, dan IrysVM - lingkungan EVM yang diperluas dengan prekompilasi yang mengalirkan chunk data langsung ke eksekusi kontrak. Penambang Irys melakukan pembacaan sekuensial deterministik 200 MiB per detik menggunakan hard disk drive, menciptakan bukti penyimpanan berkelanjutan dengan overhead pesan rendah.

IRYS adalah token asli yang menggerakkan ekosistem ini, berfungsi sebagai media pembayaran untuk semua operasi jaringan, jaminan staking untuk penambang dan validator, dan bahan bakar untuk endowment ekonomi protokol yang menjamin komitmen penyimpanan permanen. Dengan pasokan awal tetap 10 miliar token dan mekanisme deflasioner melalui pembakaran biaya dan penguncian endowment, IRYS menyelaraskan akumulasi nilai jangka panjang dengan pertumbuhan utilitas jaringan.

Aspek Irys Token IRYS Definisi Protokol blockchain lengkap dan infrastruktur Layer-1 Mata uang kripto asli yang menggerakkan jaringan Fungsi Menyediakan penyimpanan data yang dapat diverifikasi, bukti ketersediaan, dan lingkungan eksekusi yang dapat diprogram Memungkinkan pembayaran, staking, tata kelola, dan keamanan ekonomi Komponen Mekanisme konsensus (PoW/S), layer eksekusi IrysVM, sistem penyimpanan multi-ledger, jaringan validator Pasokan tetap 10 miliar token dengan jadwal emisi dan mekanisme pembakaran Perbandingan Mirip dengan "Ethereum" sebagai platform Mirip dengan "ETH" sebagai token utilitas Interaksi Pengguna Pengembang membangun aplikasi di infrastruktur Irys Pengguna memegang, stake, atau menghabiskan IRYS untuk layanan jaringan





Sistem blockchain tradisional mengandalkan komputasi redundan di semua node untuk mencapai konsensus, yang bekerja secara efisien untuk memvalidasi input dasar seperti transfer token tetapi menjadi sangat mahal untuk query database skala besar. Smart contract tidak memiliki akses asli ke dataset yang dapat diverifikasi, mencegah aplikasi canggih berbasis data beroperasi on-chain. Irys mengatasi ini melalui Proof of SQL, memungkinkan query dieksekusi sekali sambil tetap terbukti benar melalui bukti zero-knowledge.

Blockchain penyimpanan yang ada memberikan jaminan lemah tentang ketersediaan, aksesibilitas, dan integritas data. Node biasanya memverifikasi data secara terpisah tanpa mekanisme terpadu yang membuktikan bahwa informasi ada, tetap tersimpan secara aktif, atau dapat diakses secara deterministik oleh smart contract. Irys mengatasi ini dengan mengkodekan bukti penyimpanan, akses, dan ketersediaan langsung ke dalam konsensus - setiap blok membuktikan secara kriptografis bahwa setiap partisi telah diambil sampel dan tetap dapat diakses.

Arsitektur blockchain saat ini memisahkan transisi state dari bukti data, memerlukan asumsi eksternal atau intermediasi untuk menghubungkan layer penyimpanan dan komputasi. Fragmentasi ini mencegah aplikasi on-chain sejati beroperasi pada dataset skala besar. Irys memperkenalkan IrysVM dengan prekompilasi yang mengalirkan rentang chunk langsung ke kontrak, memungkinkan lisensi dalam protokol, royalti, dan alur kerja AI yang dapat diverifikasi di mana dataset menjadi input program kelas utama.

Model penyimpanan permanen tradisional berjuang dengan kelayakan ekonomi jangka panjang karena pembayaran di muka harus memperhitungkan biaya penyimpanan selama berabad-abad. Irys mengimplementasikan siklus hidup partisi multi-ledger di mana data memasuki ledger jangka pendek dan dipromosikan ke permanen setelah bukti masuk mencapai ambang batas, memisahkan pasar biaya dan menstabilkan biaya melalui penetapan harga yang dipatok USD yang memperhitungkan penurunan teknologi biaya penyimpanan.









Irys muncul dari visi untuk memungkinkan aplikasi terdesentralisasi yang canggih tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti blockchain desentralisasi, transparansi, dan keamanan. Protokol ini dikembangkan oleh Irys Labs, tim yang berfokus pada sistem terdistribusi dan komputasi yang dapat diverifikasi, menciptakan teknologi terobosan termasuk koprosesor ZK sub-detik pertama untuk query SQL. Proyek ini telah berkembang menuju tata kelola berbasis yayasan, dengan organisasi independen yang memandu pengembangan jangka panjang jaringan menuju desentralisasi progresif. Struktur organisasi ini memastikan protokol mempertahankan keunggulan teknis dalam menyatukan penyimpanan dan eksekusi dalam arsitektur trustless tunggal sambil memungkinkan tata kelola yang berpusat pada komunitas.









Irys menggabungkan penambangan PoW dengan persyaratan staking dan mekanisme slashing untuk mencapai ekonomi berkelanjutan untuk data permanen sambil menciptakan akuntabilitas penambang. Penambang harus stake token IRYS untuk berpartisipasi, menghadapi penalti slashing untuk perilaku jahat, dan melakukan pengambilan sampel yang efisien memastikan setiap partisi diambil sampel sepenuhnya sekali sehari. Pendekatan hibrid ini mengadopsi model ekonomi PoW yang terbukti sambil menambahkan mekanisme keamanan yang tidak tersedia dalam sistem PoW murni.

Koprosesor ZK pertama di dunia untuk SQL memungkinkan query database dieksekusi off-chain hanya sekali sambil tetap terbukti benar untuk penggunaan on-chain. Node menjalankan query SQL, menghasilkan bukti ZK hasil, dan memverifikasi bukti on-chain sebelum smart contract mengonsumsi data. Pendekatan revolusioner ini memungkinkan smart contract mengakses hasil query kompleks secara trustless tanpa komputasi redundan di semua peserta jaringan.

Matrix packing mengkodekan alamat penambang ke dalam setiap chunk 256 KiB melalui hashing sekuensial dua fase dan pengemasan matriks 2D, menegakkan replika unik dan menutup permukaan serangan penambangan jarak jauh. Ini mencegah penambang menyimpan salinan tunggal dan menghitung bukti sesuai permintaan menggunakan farm GPU. Proses pengemasan memerlukan sekitar 1.500ms per chunk, membuat jalan pintas komputasi secara ekonomi tidak menguntungkan sambil memastikan komitmen penyimpanan yang asli.

IrysVM memperluas kompatibilitas Ethereum Virtual Machine dengan prekompilasi yang mengalirkan rentang chunk langsung ke smart contract, memungkinkan data berfungsi sebagai aset yang dapat dieksekusi. Pengembang dapat membangun aplikasi di mana dataset adalah input program kelas utama, mendukung use case seperti lisensi dalam protokol, royalti otomatis, dan alur kerja AI yang dapat diverifikasi. Kontrak dapat mengakses hingga 7.500 chunk per blok, dengan penetapan harga kemacetan dinamis memastikan efisiensi jaringan.

Irys mengimplementasikan durasi penyimpanan fleksibel melalui beberapa ledger di mana data dapat ada untuk jangka waktu tertentu (hari, minggu, bulan) atau permanen. Sistem partisi 16TB yang dioptimalkan untuk HDD komoditas memungkinkan data memasuki ledger jangka pendek dan dipromosikan ke permanen setelah bukti masuk mencapai ambang batas. Arsitektur ini memisahkan pasar biaya, menstabilkan biaya melalui penetapan harga yang dipatok USD, dan mencegah masalah volatilitas yang mengganggu blockchain penyimpanan lainnya.

Teknologi VDF menyinkronkan kecepatan baca di seluruh jaringan, memaksa penambang menggunakan HDD alih-alih SSD yang mahal. Sistem hanya mengizinkan pembacaan sekuensial 200 MiB per detik per partisi - kira-kira throughput maksimum HDD konsumen. Desain ini mendemokratisasi partisipasi penambangan dengan mencegah keuntungan komputasi dan memastikan kapasitas penyimpanan, bukan daya pemrosesan, menentukan keberhasilan penambangan.

Setiap detik, penambang melakukan pembacaan sekuensial deterministik 200 MiB (800 chunk) dari rentang partisi yang ditugaskan secara acak. Untuk setiap chunk, penambang menghitung solusi dengan hashing, dan jika solusi melebihi kesulitan jaringan, mereka menghasilkan blok. Pengambilan sampel berkelanjutan ini menciptakan jaminan kuat bahwa semua data tetap dapat diakses dan disimpan dengan benar, dengan penalti slashing untuk penambang yang tidak dapat menyediakan chunk yang diminta selama tantangan.

Penetapan harga menargetkan ekonomi hard disk drive komoditas dengan struktur biaya transparan. Pada perangkat keras komoditas 1 Gbps, throughput berskala linier dengan jumlah penambang dan latensi tulis tetap dibatasi drive. Protokol menghitung biaya berdasarkan biaya operasional HDD aktual ($44 per tahun per drive 16TB), durasi penyimpanan, jumlah replika (10 untuk data permanen), dan asumsi konservatif tentang penurunan biaya penyimpanan (1% tahunan).

Protokol keuangan dapat melakukan penilaian risiko kompleks, analisis portofolio, dan penilaian sentimen pasar dengan bukti kriptografis integritas data. Smart contract mengakses data transaksi historis, feed harga, dan aktivitas lintas rantai melalui query Proof of SQL, memungkinkan aplikasi DeFi canggih membuat keputusan yang dapat diverifikasi berdasarkan dataset komprehensif daripada state on-chain yang terbatas.

Model AI dapat dilatih dan melakukan inferensi langsung on-chain menggunakan dataset yang dapat diverifikasi yang disimpan di Irys. Arsitektur data yang dapat diprogram memungkinkan algoritma ML memproses data blockchain dengan hasil yang terbukti secara kriptografis, mendukung use case dari strategi perdagangan otomatis hingga sistem deteksi penipuan di mana input model, data pelatihan, dan output semuanya dapat diaudit secara transparan.

Aplikasi dapat mengintegrasikan dan menganalisis informasi dengan mulus di beberapa ekosistem blockchain. Irys mengindeks data dari berbagai rantai secara real-time, menyimpannya dalam format relasional yang dapat diakses melalui SQL standar. Smart contract membangun tampilan komprehensif aktivitas multi-rantai, memungkinkan jembatan, agregator, dan platform analitik beroperasi pada dataset lintas rantai yang terverifikasi.

Game dapat secara efisien menangani volume besar data pemain, state game, dan riwayat aset tanpa mengorbankan desentralisasi. Sistem partisi 16TB dan latensi akses panas memungkinkan aplikasi game menyimpan dunia game yang kompleks, inventaris pemain, dan riwayat transaksi on-chain sementara smart contract mengakses data ini untuk logika game otomatis, sistem anti-cheat, dan penyesuaian kesulitan dinamis.

Organisasi dapat mengimplementasikan pemantauan rantai pasokan end-to-end dengan penyimpanan anti-tamper dan komputasi yang dapat diverifikasi. Perjalanan produk dari manufaktur hingga pengiriman dapat dicatat dalam ledger permanen, dengan smart contract secara otomatis memverifikasi kepatuhan, memicu pembayaran saat konfirmasi pengiriman, dan menghasilkan jejak audit yang tidak dapat diubah untuk pelaporan regulasi.

Perusahaan menghasilkan laporan anti-tamper untuk auditor dan regulator menggunakan data yang disimpan dengan jaminan integritas kriptografis. Komitmen penyimpanan 200 tahun ledger permanen yang dikombinasikan dengan hasil query yang dapat diverifikasi memungkinkan organisasi mempertahankan catatan kepatuhan yang memenuhi persyaratan hukum sambil tetap hemat biaya melalui ekonomi penyimpanan yang menurun.





Irys diluncurkan dengan pasokan awal tetap 10.000.000.000 token IRYS. Pada Token Generation Event (TGE), sekitar 2.000.000.000 token (20%) memasuki sirkulasi, dengan pasokan yang tersisa mengikuti jadwal vesting yang terstruktur dengan hati-hati yang dirancang untuk keselarasan ekosistem jangka panjang.

30,0% (3.000.000.000 IRYS) - Pengembangan Ekosistem: dialokasikan untuk insentif aplikasi, inisiatif lintas rantai, kemitraan strategis, dan program pertumbuhan protokol. Dikelola melalui kustodi multi-sig yang aman oleh penyedia tingkat atas.

25,3% (2.530.000.000 IRYS) - Investor: didistribusikan kepada investor seed, strategis, dan Seri A. Tunduk pada cliff 1 tahun dengan vesting linier bulanan 3 tahun setelahnya. Tidak ada token yang membuka sebelum periode cliff, dan hadiah staking tetap terkunci sampai jadwal vesting selesai.

18,8% (1.880.000.000 IRYS) - Tim Inti & Penasihat: dialokasikan untuk kontributor protokol dan penasihat. Struktur vesting identik: cliff 1 tahun, vesting linier bulanan 3 tahun, tanpa akses awal ke hadiah staking.

9,9% (990.000.000 IRYS) - Yayasan: dicadangkan untuk pengembangan berkelanjutan, audit keamanan, penilaian risiko, dan inisiatif yang memperluas jangkauan Irys dan mengurangi ketergantungan kripto pada infrastruktur terpusat.

8,0% (800.000.000 IRYS) - Penyediaan Likuiditas & Kemitraan Peluncuran: disebarkan ke pembuat pasar dan mitra peluncuran untuk menetapkan likuiditas yang kuat di bursa terpusat dan terdesentralisasi, memastikan lingkungan perdagangan yang efisien sejak hari pertama.

8,0% (800.000.000 IRYS) - Airdrop & Insentif Masa Depan: mengakui kontribusi komunitas awal dengan porsi yang dicadangkan untuk program insentif berkelanjutan yang menarik pengembang, pengguna, dan kontributor yang selaras seiring dengan matangnya ekosistem.

Jadwal Emisi: protokol mencetak token IRYS baru sebagai hadiah blok mengikuti kurva peluruhan. Inflasi tahunan awal dimulai sekitar 2%, berkurang setengah setiap empat tahun hingga mencapai tingkat terminal 0,25%. Jadwal yang dapat diprediksi ini memprioritaskan insentif untuk bootstrap kapasitas penyimpanan jaringan dan desentralisasi sambil bertransisi ke keseimbangan deflasioner saat hadiah berbasis biaya mendominasi ekonomi.

Endowment Penyimpanan Permanen: biaya untuk data yang disimpan lebih dari dua minggu dikunci dalam kontrak endowment tanpa batas waktu, menghapus token dari sirkulasi.

Pembakaran Biaya Eksekusi: 50% biaya data yang dapat diprogram dan eksekusi smart contract dihancurkan secara permanen, dengan porsi yang tersisa memberi hadiah kepada produsen blok.

Mekanisme gabungan menciptakan tekanan deflasioner bersih saat penggunaan jaringan berkembang, menghubungkan kelangkaan token langsung dengan adopsi protokol.





IRYS berfungsi sebagai mata uang denominasi untuk setiap tindakan jaringan termasuk pengunggahan data, eksekusi data yang dapat diprogram, dan interaksi smart contract. Tidak seperti penetapan harga berbasis token yang volatil, Irys mengimplementasikan penetapan harga yang dipatok USD yang dikalibrasi ulang setiap tahun untuk mencerminkan biaya penyimpanan aktual, memastikan ekonomi yang stabil dan dapat diprediksi bagi pengguna sambil mempertahankan IRYS sebagai media pembayaran.

Validator dan penambang harus stake token IRYS sebagai jaminan terikat untuk berpartisipasi dalam konsensus dan verifikasi data. Mekanisme ini menegakkan akuntabilitas melalui slashing - perilaku jahat atau downtime berlebihan menyebabkan penyitaan stake. Mekanisme delegasi memungkinkan pemegang token mendukung keamanan jaringan secara tidak langsung, mendapatkan hadiah staking proporsional sambil berkontribusi pada model keamanan ekonomi Irys.

Sebagian IRYS dari biaya penyimpanan permanen mengalir ke kontrak endowment tingkat protokol, cadangan yang dapat mempertahankan diri yang mencakup kewajiban penyimpanan masa depan penambang. Endowment ini mendukung jaminan permanensi jaringan, memastikan data yang disimpan "selamanya" tetap ekonomis layak bagi penambang selama berabad-abad. Token endowment secara efektif terkunci tanpa batas waktu, menciptakan sink ekonomi satu arah.

Biaya penyimpanan berjangka (data yang disimpan untuk jangka waktu tertentu) mengompensasi penambang secara proporsional, dengan 5% langsung masuk ke produsen blok dan 95% didistribusikan saat kedaluwarsa ledger. Penyimpanan permanen mencakup insentif bukti masuk tambahan (5% per bukti, hingga 10 bukti diperlukan). Struktur pembayaran berlapis ini menyelaraskan insentif antara pengunggah data, produsen blok, dan penyedia penyimpanan jangka panjang.

Pasokan token berkontraksi melalui dua mekanisme utama: pembakaran biaya eksekusi (50% biaya data yang dapat diprogram dihancurkan secara permanen) dan penguncian endowment (biaya penyimpanan permanen dihapus dari sirkulasi tanpa batas waktu). Saat penggunaan jaringan tumbuh melalui aplikasi on-chain, pertumbuhan penyimpanan data, dan beban kerja yang dapat diprogram, tekanan deflasioner mengintensifkan, menciptakan loop umpan balik antara adopsi protokol dan kelangkaan token.









Roadmap Irys berfokus pada dua pengembangan transformatif: Layer 2 Data yang Dapat Diprogram (PD L2s) dan mekanisme finalitas cepat. PD L2s akan memperluas kekuatan komputasi IrysVM melalui domain eksekusi khusus yang mempertahankan interoperabilitas trustless dengan dataset global Irys melalui bukti yang dapat diverifikasi. L2 ini memungkinkan komputasi paralel, optimasi khusus domain, dan komputasi yang menjaga privasi menggunakan bukti zero-knowledge atau enklave aman, sambil menambatkan semua operasi ke data kanonik layer dasar.

Arsitektur akan mendukung state data bercabang - data publik yang memungkinkan komposabilitas tanpa izin di seluruh aplikasi dan data pribadi yang memanfaatkan bukti ZK untuk pemrosesan rahasia namun dapat diverifikasi. Primitif lisensi tingkat protokol akan menanamkan logika ekonomi langsung ke dalam akses data, memungkinkan pencipta memonetisasi penggunaan melalui royalti yang dapat diprogram.

Untuk kinerja, Irys sedang mengeksplorasi varian konsensus toleran kesalahan Byzantine untuk melengkapi PoW/S hibrida, menargetkan konfirmasi blok sub-detik dan finalitas deterministik. Ini memungkinkan L2 sering melakukan checkpoint state kembali ke rantai dasar, memastikan komposabilitas lintas domain di mana aplikasi pada L2 terpisah dapat berinteroperasi dengan aman melalui dataset Irys bersama tanpa latensi berlebihan atau asumsi kepercayaan.









Irys bersaing dalam tiga segmen pasar: pengindeks blockchain (The Graph, Covalent, QuickNode), database terdesentralisasi (Ceramic, Tableland, Fluence), dan infrastruktur ZK (zkSync, StarkNet, Mina). Namun, tidak ada yang menggabungkan penyimpanan yang dapat diverifikasi dengan eksekusi yang dapat diprogram dalam satu protokol.

Verifikasi End-to-End: tidak seperti pengindeks yang menyediakan API tanpa verifikasi kriptografis, Irys membuktikan integritas data dari ingesti melalui penyimpanan hingga hasil query. Pengindeks tradisional memerlukan kepercayaan operator node; Irys menghilangkan asumsi ini melalui bukti data yang tertanam dalam konsensus.

Penyimpanan dan Eksekusi Terpadu: proyek database terdesentralisasi memisahkan penyimpanan dari komputasi, memaksa pengembang mengintegrasikan beberapa sistem. Integrasi vertikal Irys berarti smart contract mengakses data yang disimpan secara asli tanpa jembatan eksternal atau layer kepercayaan.

Kompatibilitas SQL: sementara proyek infrastruktur ZK fokus pada privasi atau skalabilitas, mereka tidak memiliki kemampuan database khusus. Proof of SQL Irys mendukung query standar, membuat data blockchain dapat diakses oleh pengembang mainstream tanpa mempelajari bahasa atau paradigma baru.

Keberlanjutan Ekonomi: pesaing penyimpanan permanen seperti Arweave menyediakan persistensi data tetapi tidak memiliki layer eksekusi yang dapat diprogram. Irys mengubah data dari arsip statis menjadi aset yang dapat dieksekusi melalui IrysVM, memungkinkan aplikasi membangun logika bisnis langsung di atas informasi yang disimpan dengan hasil yang dapat diverifikasi.

Posisi Unik: Irys adalah satu-satunya protokol yang menawarkan infrastruktur database yang dapat diverifikasi, eksekusi yang dapat diprogram, dan jaminan permanensi ekonomi dalam arsitektur trustless tunggal.









Token IRYS tersedia untuk diperdagangkan di MEXC Exchange, platform mata uang kripto premium yang menawarkan akses aman dan likuiditas tinggi ke proyek blockchain yang berkembang. MEXC menyediakan infrastruktur keamanan yang kuat, biaya perdagangan yang kompetitif, dan antarmuka yang ramah pengguna yang cocok untuk pedagang pemula maupun berpengalaman.

Bursa ini menawarkan beberapa pasangan perdagangan IRYS termasuk IRYS/USDT, memungkinkan titik masuk yang fleksibel untuk preferensi investor yang berbeda. Pool likuiditas MEXC yang dalam memastikan eksekusi perdagangan yang efisien dengan slippage minimal, sementara dukungan pelanggan 24/7 membantu dengan pengaturan akun, deposit, dan pertanyaan perdagangan.

Untuk informasi terbaru tentang pasangan perdagangan IRYS, kampanye promosi, dan peluang airdrop eksklusif, kunjungi situs web MEXC dan ikuti saluran media sosial resmi mereka.









Buat Akun MEXC: kunjungi MEXC.com , daftar dengan email Anda, dan selesaikan proses verifikasi KYC untuk akses perdagangan penuh. Setorkan Dana: transfer USDT atau mata uang kripto lain yang didukung ke dompet MEXC Anda melalui bagian deposit. Navigasi ke Pasangan Perdagangan IRYS: gunakan fungsi pencarian untuk menemukan "IRYS" dan pilih pasangan perdagangan IRYS/USDT. Pilih Jenis Order: pilih order pasar untuk pembelian instan pada harga saat ini atau order limit untuk menetapkan harga pembelian yang diinginkan. Masukkan Jumlah Pembelian: tentukan jumlah token IRYS yang ingin Anda peroleh dan tinjau biaya total. Konfirmasi Transaksi: verifikasi detail order dan eksekusi perdagangan; token IRYS yang dibeli akan muncul di dompet MEXC Anda. Amankan Aset Anda: pertimbangkan untuk mentransfer token ke dompet hardware pribadi untuk keamanan jangka panjang yang ditingkatkan.





Irys mewakili evolusi infrastruktur blockchain melampaui pemrosesan transaksi sederhana menjadi platform eksekusi data komprehensif. Dengan menyatukan penyimpanan yang dapat diverifikasi, bukti ketersediaan data, dan akses smart contract yang dapat diprogram dalam satu protokol Layer-1, Irys mengatasi keterbatasan fundamental yang mencegah aplikasi on-chain yang canggih. Konsensus hibrida PoW/Stake memastikan keamanan melalui akuntabilitas ekonomi, sementara inovasi seperti Proof of SQL, Matrix Packing, dan IrysVM memungkinkan pengembang membangun aplikasi berbasis data yang sebelumnya tidak mungkin di sistem blockchain.

Token IRYS mendukung ekosistem ini melalui tokenomics yang dirancang dengan hati-hati dengan mekanisme deflasioner, jadwal emisi berkelanjutan, dan beberapa fungsi utilitas dari staking hingga pembayaran biaya. Dengan endowment penyimpanan permanen memastikan kelayakan jangka panjang dan L2 data yang dapat diprogram dalam roadmap untuk skalabilitas yang ditingkatkan, Irys diposisikan sebagai infrastruktur penting untuk aplikasi terdesentralisasi generasi berikutnya yang memerlukan manajemen data yang dapat diandalkan, dapat diverifikasi, dan ekonomis berkelanjutan.





