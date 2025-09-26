Apa itu Kite AI? Memahami 3 Infrastruktur Inti dari Ekonomi Agen AI









1) Kite AI adalah blockchain Lapisan 1 yang kompatibel dengan EVM yang dibangun khusus untuk menyediakan infrastruktur bagi Agen AI dan Internet Agentif.

2) Kite AI menggalang $18 juta dalam putaran Seri A yang dipimpin oleh PayPal Ventures dan General Catalyst dengan total pendanaan yang mencapai $33 juta.

3) Kite AI menawarkan tiga kemampuan inti: verifikasi identitas asli untuk agen, tata kelola yang dapat diprogram, dan pembayaran instan.

4) Platform Kite AIR memungkinkan pengguna untuk menemukan, membangun, dan memperdagangkan berbagai Agen AI.

5) Kite AI menggunakan mekanisme konsensus Proof of AI (PoAI), dengan biaya gas di bawah $0,000001.









Kite AI Kite sedang membangun lapisan dasar untuk Internet Agentif: jaringan terbuka dan terdesentralisasi tempat agen AI otonom dapat beroperasi dalam lingkungan yang dapat dioperasikan dan diverifikasi. Dengan memberikan insentif bagi penyediaan dan penggunaan layanan agen,menyediakan identitas, pembayaran, dan tata kelola terpadu, sehingga agen dapat memverifikasi identitas, bertransaksi, dan berkolaborasi dengan aman tanpa perantara. Dengan menggunakan Model Token Protokol-ke-Protokol, Kite AI bertujuan untuk menciptakan ekosistem AI terintegrasi vertikal yang mendorong nilai komersial nyata dan memastikan keberlanjutan jaringan jangka panjang.









Kite AI mengatasi tiga tantangan utama:









Agen AI Di internet tradisional, setiap aplikasi memiliki sistem akunnya sendiri, sehingga pengguna harus mendaftar berulang kali pada berbagai platform. Bagi, prosesnya ini bahkan lebih rumit dan tidak efisien. Kite menyediakan sistem identitas berbasis kriptografi yang memberikan identitas yang unik dan dapat diverifikasi pada setiap model AI, agen, kumpulan data, dan layanan digital.





Fitur utama:

Portabilitas: Agen dapat menggunakan identitas yang sama pada beberapa aplikasi, seperti masuk ke situs web dengan akun Gmail.

Interoperabilitas: Agen dapat berinteraksi dengan layanan apa pun tanpa perlu mendaftar ulang.

Berbasis reputasi: Agen memiliki ID dan catatan reputasi mereka sendiri yang juga dapat membagikan reputasi pemilik terverifikasi.









Sistem tata kelola Kite yang dapat diprogram memungkinkan pengembang mengatur izin untuk agen, termasuk limit penggunaan dan pembelanjaan. Misalnya, seorang agen dapat diberi wewenang untuk membelanjakan hingga $500 per bulan, hanya pada platform e-commerce tertentu, dengan transaksi tunggal yang dibatasi hingga $100. Hal ini memastikan bahwa agen beroperasi dalam batasan yang aman secara otonom.









Biaya gas Sistem pembayaran tradisional terlalu rumit dan mahal untuk pembayaran mikro antarmesin. Kite menyediakan sistem penyelesaian instan berbasis stablecoin yang dioptimalkan untuk transaksi mikro mesin-ke-mesin.di bawah $0,000001 dan waktu blok rata-rata hanya 1 detik mendukung transaksi agen berskala besar.









Kite memiliki arsitektur modular yang memungkinkan pengembang untuk memadukan komponen. Dari lapisan dasar hingga lapisan aplikasi:





Lapisan Dasar: Infrastruktur yang kompatibel dengan EVM yang dilengkapi ekstensi KiteVM dan mekanisme konsensus PoAI yang dioptimalkan untuk komputasi AI terdesentralisasi.





Lapisan Platform: SDK, API, dan alat skalabilitas untuk menerapkan aplikasi agen, ditambah Protokol Konteks Model (MCP) untuk model AI guna memproses konteks.





Lapisan Ekosistem: Marketplace agen, pustaka modul, dan konektor. Saat ini, Kite memiliki lebih dari 100 modul, 17,8 juta paspor agen, interaksi harian puncak sebesar 1,01 juta, dan interaksi kumulatif yang melebihi 1,7 miliar.









Kite AIR adalah aplikasi inti dari seluruh ekosistem yang dapat dianggap sebagai Toko Aplikasi untuk dunia agen. Pengguna dapat menemukan agen dengan berbagai fungsi di platform ini, mulai dari belanja harian, pengiriman makanan, dan pemesanan kendaraan hingga perdagangan keuangan dan analisis data yang lebih kompleks.





Bagi pengembang, Kite AIR menyediakan rangkaian alat pengembangan yang lengkap. Mulai dari pengembangan smart contract hingga konstruksi dApp, mulai dari aplikasi penghitung sederhana hingga sistem voting dan pencetak token yang kompleks, platform ini menawarkan tutorial yang mendetail dan contoh kode. Pengembang dapat menerapkan smart contract menggunakan alat yang sudah dikenal seperti Remix atau Hardhat.









Uber Pengembangan Kite telah menerima pengakuan luas dalam industri. Pada bulan September 2024, perusahaan ini menyelesaikan putaran pendanaan Seri A senilai $18 juta yang dipimpin bersama oleh PayPal Ventures dan General Catalyst, sehingga total pendanaannya menjadi $33 juta. Tim ini beranggotakan universitas-universitas ternama seperti UC Berkeley, MIT, dan Harvard, serta profesional berpengalaman dari perusahaan teknologi ternama seperti, Databricks, dan Salesforce.





Dalam hal kolaborasi teknis, Kite telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai proyek. Pi Squared menyediakan infrastruktur penyelesaian berkinerja tinggi untuk Kite; Vishwa menerapkan strategi likuiditas agen di Kite; Irys menawarkan dukungan lapisan data; dan Masa memberikan layanan data aktual untuk agen sosial.









DeFi Penerapan Kite sangat luas. Di sektor e-commerce, agen dapat secara otonom membandingkan harga, memesan, dan melakukan pembayaran. Di bidang, agen dapat mengeksekusi strategi perdagangan otomatis. Di sektor IoT, perangkat dapat saling bertukar nilai secara langsung. Dalam pembuatan konten, konten buatan AI dapat secara langsung menerima perlindungan hak cipta dan distribusi pendapatan.





Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi AI, agen akan makin berperan penting dalam ekonomi masa depan. Kite bukan hanya membangun platform blockchain, melainkan juga infrastruktur mendasar untuk ekonomi agen. Dengan mengatasi tiga tantangan inti berupa identitas, tata kelola, dan pembayaran, Kite menciptakan lingkungan tepercaya tempat Agen AI dapat beroperasi secara otonom dan saling berkolaborasi.





Era Internet Agentif makin dekat, dan Kite sedang membangun infrastruktur paling penting untuk era baru ini. Mulai dari biaya transaksi yang mendekati nol hingga mekanisme tata kelola yang dapat diprogram, mulai dari verifikasi identitas kriptografi hingga pembayaran stablecoin asli, Kite mewujudkan visi futuristik dari ekonomi agen.



