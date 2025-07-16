Apa Itu Mango Network? Tinjauan Komprehensif tentang Blockchain Modular Generasi Berikut





Sejak awal, teknologi blockchain telah menghadapi "trilema" kinerja, keamanan, dan desentralisasi. Arsitektur mesin virtual tunggal tradisional sering menghadapi keterbatasan dalam skalabilitas dan interoperabilitas, sementara koeksistensi beberapa blockchain menyebabkan fragmentasi aset dan likuiditas. Mango Network mengatasi masalah ini dari berbagai sudut, termasuk desain protokol yang mendasarinya, komunikasi lintas rantai, dan toolchain pengembang. Melalui modularitas dan dukungan untuk beberapa mesin virtual, mencapai kinerja tinggi, biaya rendah, dan pengalaman pengguna yang terintegrasi, menyediakan paradigma baru untuk infrastruktur Web3 generasi berikutnya.









Mango Network adalah blockchain publik Layer-1 yang mendukung mesin virtual EVM dan MoveVM. Melalui OPStack yang dikembangkan sendiri dan protokol komunikasi lintas mesin virtual OP-Mango, Mango memungkinkan interoperabilitas data dan kontrak antara berbagai mesin virtual. Sasaran utamanya adalah membangun jaringan infrastruktur rantai penuh transaksional untuk menyediakan pengalaman Web3 lintas rantai yang dapat dioperasikan lintas jaringan, berkinerja tinggi, dan terpadu bagi pengembang dan pengguna.





Mango Network ditulis dalam Rust dan Move, yang menampilkan pemrograman berorientasi sumber daya dan verifikasi formal. Jaringan ini dapat mendukung lebih dari 45.000 TPS dalam skenario konkurensi tinggi (dengan beberapa klaim resmi mencapai hingga 297.450 TPS). Jaringan ini dibangun dengan arsitektur modular yang memisahkan fungsi inti seperti eksekusi, konsensus, ketersediaan data, dan penyelesaian sengketa ke dalam modul independen, yang memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan kinerja dan keamanan di setiap tahap.









Dukungan Multi-VM: Kompatibel dengan EVM arus utama dan MoveVM keamanan tinggi, pengguna dan pengembang dapat menerapkan dan memanggil kontrak pada mesin virtual apa pun tanpa khawatir tentang perbedaan dasar.





Teknologi OPStack: Mengikuti visi modular Optimism Stack, Mango membagi komponen inti seperti eksekusi, konsensus, dan ketersediaan data, yang meningkatkan kustomisasi dan fleksibilitas. Ini juga memungkinkan komunikasi yang lancar antara berbagai VM melalui protokol OP-Mango.









Throughput Ekstrim: Secara resmi mengklaim jaringan dapat mencapai hingga 297.450 TPS, Mango Network secara konsisten dapat menyediakan lebih dari 45.000 TPS dalam skenario dunia nyata, dengan konfirmasi transaksi sub-detik, memenuhi kebutuhan aplikasi DeFi dan game frekuensi tinggi.





Pemrograman Berorientasi Sumber Daya: Dikembangkan dengan bahasa Move, secara asli mendukung jenis sumber daya dan verifikasi formal, secara efektif mencegah serangan masuk kembali dan pengeluaran ganda dalam kontrak pintar.





Keamanan Modular: Fungsi inti dibagi menjadi modul independen untuk mengurangi permukaan serangan. Ini juga mendukung fungsionalitas tingkat lanjut seperti zero-knowledge proofs (ZK) dan penyimpanan terdistribusi, meningkatkan privasi dan ketahanan terhadap penyensoran.









Pada tanggal 31 Desember 2024, Mango Network testnet (Devnet) resmi diluncurkan, menandai transisi proyek ke tahap validasi publik dan pembangunan ekosistem pengembang.





Pengguna dapat berpartisipasi dalam tugas interaktif testnet, termasuk terlibat dengan platform resmi, mencoba aplikasi ekosistem seperti Mango Swap, Mango Bridge, dan Plugin Wallet, serta berinteraksi dengan klien Aplikasi BeingDex untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang fitur dan kinerja Mango Network.









Mango Swap: Bursa token terdesentralisasi yang mendukung pertukaran aset populer seperti MGO, USDT, dan MAI.

Mango Bridge: Jembatan aset lintas rantai yang mencakup jaringan seperti BTC, ETH, dan BNB, yang memungkinkan pengguna mengklaim token uji untuk validasi lintas rantai.

DEX: Platform perdagangan pencocokan pesanan rantai penuh berbasis buku pesanan yang mendukung pesanan on-chain, grafik K-line, dan fitur canggih lainnya, melengkapi model Uniswap V3.









Testnet resmi menyediakan faucet, SDK, contoh kontrak, dan dokumentasi lengkap, yang memungkinkan pengembang menyiapkan lingkungan Devnet lengkap secara lokal untuk men-debug kontrak pintar dan pengembangan dApp.





Setelah peluncuran testnet, Mango Network telah menunjukkan kinerja yang kuat, dengan lebih dari 500.000 unduhan dompet dan lebih dari 120 juta interaksi jaringan.













Setelah peluncuran testnet Mango Network, Mango Network meluncurkan acara airdrop insentif testnet (Odyssey) selama 45 hari. Pengguna dapat mengumpulkan poin airdrop dengan menyelesaikan tugas-tugas seperti mendaftarkan dompet, menautkan akun media sosial, pertukaran token, penjembatanan lintas rantai, perdagangan DEX, dan interaksi seluler. Semakin tinggi poinnya, semakin banyak token MGO yang akan didistribusikan di masa mendatang.





Menurut informasi resmi, 10% dari total pasokan token MGO akan di-airdrop untuk aktivitas testnet dan mainnet.









Pada tanggal 14 Februari 2025, Mango Network menyelesaikan putaran pendanaan Seri B senilai $13,5 juta, yang dipimpin oleh KuCoin Ventures. Rekan investornya termasuk CatcherVC, Tido Capital, Connectico Capital, Becker Ventures, Ainfra Ventures, T Fund, dan Mobile Capital, antara lain.





Dana yang terkumpul dalam putaran ini terutama akan digunakan untuk audit keamanan mainnet dan penyebaran, persiapan untuk Token Generation Event (TGE), insentif ekosistem, dan pembangunan komunitas. Ini akan membantu proyek meluncurkan mainnetnya sesuai rencana dan memulai kolaborasi ekosistem berskala besar.









