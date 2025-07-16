MEXC Alpha adalah bagian aset berkualitas dari MEXC DEX+. Tim ahli MEXC memilih aset dengan momentum pasar dan potensi pertumbuhan yang kuat untuk daftar ini. Proyek-proyek ini diharapkan akan terdaftMEXC Alpha adalah bagian aset berkualitas dari MEXC DEX+. Tim ahli MEXC memilih aset dengan momentum pasar dan potensi pertumbuhan yang kuat untuk daftar ini. Proyek-proyek ini diharapkan akan terdaft
Apa itu MEXC Alpha?

16 Juli 2025
MEXC Alpha adalah bagian aset berkualitas dari MEXC DEX+. Tim ahli MEXC memilih aset dengan momentum pasar dan potensi pertumbuhan yang kuat untuk daftar ini. Proyek-proyek ini diharapkan akan terdaftar di pasar Spot atau Futures MEXC di masa mendatang. Baik di web maupun aplikasi, pengguna dapat dengan mudah menelusuri token yang dikurasi dengan cermat ini, yang disaring secara ketat oleh tim MEXC berdasarkan keterlibatan komunitas, tren pasar, dan potensi pertumbuhan.

1. Sorotan MEXC Alpha


Pilihan Token Multi-Jaringan yang Populer: Dari lebih dari 10.000 token populer di seluruh ekosistem multi-jaringan seperti Solana dan BSC, kami secara ketat memilih proyek berkualitas tinggi yang mencakup DeFi, memecoin, dan segmen yang sedang berkembang, dengan cermat melacak tren pasar dan minat komunitas.

Rekomendasi yang Dikurasi oleh Ahli: Tim profesional MEXC memilih proyek berpotensi tinggi berdasarkan data pasar yang kuat dan tren industri, membantu Anda menemukan peluang besar berikutnya.

Peluang Masuk Lebih Awal: Posisikan diri Anda lebih awal dalam token yang diharapkan untuk dicantumkan di pasar Spot atau Futures MEXC dan dapatkan keunggulan kompetitif.

Perdagangan Cepat Kilat: Tidak perlu dompet Web3 atau manajemen kunci pribadi—cukup transfer aset ke akun DEX+ Anda dan berdagang dengan lancar di jaringan. Pengoptimalan slippage otomatis dan perlindungan MEV memastikan harga terbaik dan efisiensi perdagangan.

Dukungan Lintas Platform: MEXC Alpha tersedia di platform Aplikasi & Web, yang memungkinkan akses mudah ke penempatan pesanan.

2. Cara Menemukan MEXC Alpha


Kami akan mendemonstrasikan menggunakan versi web sebagai contoh. Proses di Aplikasi mirip dengan versi Web.

Buka dan masuk ke situs web resmi MEXC. Klik tombol DEX+ di bilah navigasi atas untuk beralih ke halaman DEX+, lalu pilih Alpha untuk mengakses daftar.


3. Tanya Jawab Umum MEXC Alpha


3.1 Bagaimana token terpilih di MEXC Alpha dipilih?


MEXC Alpha dikurasi oleh tim profesional MEXC berdasarkan keahlian industri dan wawasan mutakhir. Dengan menggunakan data pasar dan tren industri, tim memilih token berkualitas tinggi yang selaras dengan tren kripto utama, menarik minat komunitas yang kuat, dan menunjukkan daya tarik yang terus meningkat.

3.2 Apakah MEXC Alpha berhubungan dengan listing token di MEXC?


Beberapa token yang terdaftar di MEXC Alpha mungkin memiliki peluang untuk dicatatkan di pasar Spot atau Futures MEXC, tetapi ini tidak menjamin pencatatan.

3.3 Apakah token di MEXC Alpha didukung oleh MEXC?


MEXC tidak memberikan dukungan resmi untuk token yang terdaftar di MEXC Alpha.

3.4 Dapatkah saya merekomendasikan token untuk MEXC Alpha?


Saat ini, MEXC tidak menerima rekomendasi token yang dikirimkan pengguna. Namun, tim MEXC terus memantau tren pasar dan umpan balik komunitas untuk memastikan beragam pilihan token.

3.5 Seberapa sering token di MEXC Alpha diperbarui?


Platform memperbarui MEXC Alpha secara dinamis berdasarkan tren pasar dan topik hangat.

3.6 Apakah ada hubungan antara MEXC Alpha dan peringkat Rising Star?


Tidak ada hubungan langsung, tetapi proyek yang ditampilkan di MEXC Alpha sering kali memiliki peluang lebih tinggi untuk dimasukkan dalam peringkat Rising Star untuk promo tambahan.

3.7 Apakah ada batasan jumlah token yang terdaftar di MEXC Alpha?


Tidak ada batasan tetap. Platform menyesuaikan jumlah proyek yang terdaftar secara fleksibel berdasarkan kualitas dan permintaan pasar.

3.8 Apa yang harus saya lakukan jika mengalami masalah saat membeli token dari MEXC Alpha?


Jika Anda mengalami masalah saat membeli token dari MEXC Alpha, segera hubungi Layanan Pelanggan MEXC dan berikan detail tentang situasi Anda. Tim dukungan akan membantu Anda dalam memverifikasi dan menyelesaikan masalah.

MEXC Alpha berfungsi sebagai gerbang unik bagi pengguna untuk menjelajahi proyek inovatif yang tidak hanya mendapatkan daya tarik komunitas yang kuat tetapi juga selaras dengan tren Web3 utama. Pengguna dapat mengakses wawasan proyek terperinci dan memanfaatkan pengalaman pembelian satu klik yang lancar untuk memperoleh token yang menjanjikan—berpotensi menemukan terobosan besar berikutnya dalam teknologi blockchain.

Untuk informasi lebih lanjut tentang MEXC DEX+, silakan lihat "Cara Menggunakan MEXC DEX+" dan "FAQ MEXC DEX+" untuk detail tambahan.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, juga tidak merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menahan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.


