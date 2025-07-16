Apa Itu Paradise Tycoon? Panduan Lengkap tentang Token MOANI dan Ekonomi dalam Game









1) Paradise Tycoon adalah game metaverse dunia terbuka multipemain tempat pemain dapat membangun pulau mereka sendiri, terlibat dalam interaksi sosial, melakukan trading aset, dan menikmati pengalaman gaya taipan yang mendalam.

2) Ekonomi game ini dibangun berdasarkan token MOANI, sementara semua aset dalam game berbentuk NFT, sehingga memungkinkan kepemilikan dan trading pulau, dekorasi, skin karakter, dan lainnya secara on-chain.

3) Paradise Tycoon menghadirkan model play-and-earn yang mendukung kemudahan pendaftaran bagi pendatang baru, sehingga menurunkan hambatan masuk untuk game Web3 secara signifikan.

4) Game ini dikembangkan oleh Empires Not Vampires, sebuah studio game papan atas Finlandia dengan tim veteran yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pengembangan game AAA dan keahlian blockchain.

5) Paradise Tycoon memiliki peta jalan yang jelas dengan tujuan ekspansi global pada tahun 2025 dan penciptaan ekonomi metaverse berbasis komunitas.





GameFi metaverse Seiring dengan terus berkembangnya game blockchain () dan, makin banyak proyek mengeksplorasi cara untuk menggabungkan pengalaman game tradisional dengan ekonomi berbasis kripto untuk menciptakan dunia digital milik pemain. Paradise Tycoon adalah salah satu game metaverse Web3 yang menggabungkan mekanisme pembangunan, interaksi sosial, dan perolehan penghasilan. Dengan model token yang unik, lingkungan virtual yang dibuat dengan indah, dan kebebasan bermain yang tinggi, game ini telah menarik perhatian yang signifikan.









Paradise Tycoon adalah game blockchain inovatif yang memadukan teknologi Web3 dengan elemen sandbox dunia terbuka dan gameplay bergaya simulasi. Pemain memulai di pulau terpencil, lalu secara bertahap mengubahnya menjadi surga liburan ideal mereka melalui pengumpulan sumber daya, peningkatan bangunan, trading, dan interaksi sosial. Dalam game ini, pemain dapat berkolaborasi dengan orang lain di seluruh dunia dan melakukan trading aset NFT dalam game untuk mendapatkan potensi penghasilan.





Empires Not Vampires Paradise Tycoon dikembangkan oleh studio indie Finlandia berpengalaman, yaitu, yang telah merilis game-game dengan jutaan pengunduhan di platform seluler. Game ini memadukan pemahaman mendalam mereka tentang pengalaman pengguna, ekonomi dalam game, dan desain yang berbasis komunitas. Tujuannya adalah mematahkan stereotipe bahwa game blockchain memiliki ambatang tinggi, berkualitas rendah, dan kurang memiliki gameplay dengan menciptakan game blockchain yang benar-benar cocok bagi pemain mainstream. Paradise Tycoon mendorong pemain untuk membangun lingkungan hidup yang ideal bagi mereka, alih-alih terlibat dalam model play-to-earn yang mengonsumsi sumber daya. Konsep desain intinya meliputi:





Tanpa sistem pertempuran : Menekankan perdamaian dan pembangunan, bukan sistem pertarungan monster dan naik level seperti pada MMORPG tradisional.

Prioritas pada Sosial : Lingkungan, sistem berkumpul, dan kolaborasi guild berkontribusi terhadap pembangunan komunitas metaverse.

Insentif penciptaan : Pemain dapat membuat dan menjual desain pulau, furnitur, skin, dan konten UGC lainnya.

Kompatibilitas teknis yang kuat: Mendukung perangkat seluler, dompet Web3, dan pasar NFT secara mulus.









Model ekonomi Paradise Tycoon berpusat di seputar token tata kelola MOANI dengan menggabungkan aset NFT yang dapat di-trade dan pasar on-chain untuk membangun ekonomi virtual berkelanjutan berbasis pemain.









Token MOANI memiliki berbagai penerapan yang meningkatkan pengalaman bermain dengan fungsionalitas yang diharapkan tumbuh seiring dengan komunitas pemain. Kegunaan utamanya meliputi:





Rumah Lelang : Digunakan untuk trading sumber daya yang tidak tersedia di pulau milik pemain.

Toko dalam Game : Membeli barang habis pakai, dekorasi khusus, dan barang lainnya.

Biaya Pendaftaran Kompetisi : Diperlukan untuk berpartisipasi dalam acara dan turnamen resmi atau yang diselenggarakan oleh komunitas.

Trading atau Penyewaan Pulau : Digunakan untuk membeli atau menyewa tanah dan aset pulau.

Pembayaran Fungsional untuk Konten Buatan Pengguna (UGC): Untuk menerbitkan, mempromosikan, atau meningkatkan konten buatan pemain.









Untuk memastikan stabilitas ekosistem jangka panjang, total suplai MOANI dibatasi hingga 6 miliar token. Alokasi didistribusikan secara strategis untuk berbagai partisipan dan tujuan:





Segmen Alokasi Suplai Periode Vesting Putaran Pra-Pendanaan Awal 10.8% 3.75% saat TGE, cliff 3 bulan, lalu vesting bulanan selama 24 bulan Putaran Pendanaan Awal 6% 5% saat TGE, cliff 2 bulan, lalu vesting bulanan selama 16 bulan Putaran Privat 4.4% 7% saat TGE, cliff 1 bulan, lalu vesting bulanan selama 12 bulan Putaran KOL 0.6% 10% saat TGE, cliff 1 bulan, lalu vesting bulanan selama 10 bulan Putaran Publik 4% 15% saat TGE, cliff 1 bulan, lalu bulanan selama 8 bulan *Reward Game & UGC 30% 5% saat TGE, lalu vesting linear bulanan selama 5 tahun Penasihat 3% Cliff 1 tahun, lalu vesting bulanan sebesar 10% selama 10 bulan Tim & rekrutan 14.2% Cliff 12 bulan, lalu vesting bulanan sebesar 4.167% selama 24 bulan Operasi & Pemasaran 17% 3% saat TGE, lalu vesting bulanan selama 36 bulan Penyediaan Likuiditas 10%. 33.3% saat TGE, lalu 33.3% saat FDV mencapai $29 juta, kemudian 33.3% saat FDV mencapai $46 juta





Model alokasi token MOANI mencerminkan filosofi "utamakan pemain dan orientasi jangka panjang" yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan investor, pemain, dan pengembang guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, tim Paradise Tycoon terus menghadirkan cara baru bagi pemain untuk menggunakan MOANI yang makin meningkatkan pengalaman bermain secara keseluruhan.













Harga token MOANI akan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk penawaran dan permintaan pasar, kondisi pasar kripto secara keseluruhan, pengembangan ekosistem game Paradise Tycoon, aktivitas pengguna, dan kemitraan eksternal. Jika gameplay-nya terus berkembang dan basis pengguna meluas, permintaan terhadap MOANI diperkirakan meningkat, sehingga berpotensi meningkatkan nilai pasarnya.





Penting untuk diperhatikan bahwa aset kripto pada dasarnya bersifat fluktuatif serta dipengaruhi oleh kebijakan, likuiditas, sentimen pasar, dan variabel lainnya. Harga MOANI masih sangat tidak pasti. Investor harus memantau dengan cermat progres peta jalan proyek ini, penggunaan MOANI secara on-chain, serta masukan pasar dari bursa utama seperti MEXC dan Uniswap.





Investor disarankan untuk tetap bersikap rasional dan tidak mengikuti tren secara membabi buta. Keputusan investasi harus diambil dengan hati-hati berdasarkan toleransi risiko diri sendiri dan prospek pasar jangka menengah hingga panjang. Meskipun MOANI mungkin memiliki potensi, perhatian juga harus diberikan pada risiko yang ditimbulkan oleh trading spekulatif dan sentimen pasar jangka pendek.









MOANI belum masuk listing secara publik untuk trading. Saat ini, pemain dapat memperoleh token MOANI melalui metode berikut:





Dapatkan MOANI dengan menyelesaikan tugas Paradise Pass, misi waktu terbatas, dan trade dalam game.

Menangkan MOANI dengan berpartisipasi dalam acara dan kompetisi resmi atau yang diselenggarakan oleh komunitas.

Trade dengan pemain lain di Rumah Lelang untuk mendapatkan MOANI.

Gunakan MOANI untuk membuat konten dan tentukan nasib sendiri untuk menjadi seorang taipan.













Paradise Tycoon adalah game simulasi Web3 multipemain tempat pemain berperan sebagai taipan yang membangun surga tropis mereka sendiri melalui konstruksi, produksi, trading, dan interaksi sosial.





1) Pembangunan Pulau & Pengumpulan Sumber Daya: Pemain memiliki pulau pribadi yang dapat disesuaikan tempat mereka dapat mengumpulkan sumber daya seperti kayu, bijih, dan tanaman untuk konstruksi, peningkatan, dan trading.

2) Pengembangan Karier & Keterampilan: Pilih dari profesi seperti penebang kayu, perajin, atau petani. Pemain bisa mendapatkan reward dengan membuat item dan memproses material yang secara bertahap membuka keterampilan lanjutan.

3) Kerja Sama Sosial & Ruang Publik: Game ini memiliki marketplace dan zona berkumpul tempat pemain dapat berkolaborasi dalam pembangunan, melakukan trading sumber daya, atau bergabung ke guild untuk kegiatan kolektif.

4) Misi & Tantangan Petualangan: Pemain dapat memulai ekspedisi luar pulau dan misi waktu terbatas untuk mendapatkan barang, poin pengalaman, dan reward token MOANI.

5) Pasar Terbuka & Rumah Lelang: Item dapat di-trade melalui rumah lelang dalam game menggunakan MOANI, sehingga berkontribusi pada ekonomi virtual game.

6) Sistem Konten Buatan Pengguna (UGC): Alat UGC akan diluncurkan secara bertahap untuk memungkinkan pemain mengunggah bangunan dan item khusus yang dapat di-trade sebagai aset.

7) Akses Lintas Platform: Game ini tersedia melalui browser dan ponsel, serta mendukung proses masuk sekali klik untuk menurunkan hambatan bagi pemain baru maupun pemain yang sudah menguasai kripto.

Paradise Tycoon memadukan game simulasi dengan elemen Web3 untuk menawarkan pengalaman mendalam yang dibangun berdasarkan kreativitas, interaksi sosial, dan ekonomi token fungsional.









Di Paradise Tycoon, NFT bukan hanya sekedar "item" atau "avatar", melainkan berfungsi sebagai fondasi kepemilikan aset dan keunggulan dalam game:





NFT Pulau: Pemain dapat menggunakan token MOANI untuk membeli pulau Rare, Epic, dan Legendary. Pulau-pulau yang lebih besar ini mendukung lebih banyak bangunan, sehingga pemain dapat mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan memperoleh keunggulan kompetitif dalam kerajinan dan acara.

NFT Alat: Setiap alat NFT memiliki level, kelangkaan, dan kombinasi atribut sendiri. Alat dengan level yang lebih tinggi menawarkan statistik yang lebih baik, sedangkan NFT Epic dan Legendary mungkin disertai dengan kemampuan unik dan bonus yang ditetapkan.

NFT Pass: Kepemilikan NFT Paradise Pass membuka reward yang lebih besar saat pemain naik level, termasuk bonus token MOANI.

NFT Aksesori & Hewan Peliharaan: NFT ini menyediakan peningkatan dekorasi untuk karakter pemain dan rumah.













Paradise Tycoon dikembangkan oleh Empires Not Vampires, sebuah studio yang berbasis di Finlandia dengan keahlian mendalam dalam pengembangan game dan teknologi blockchain.





Tim Inti:

Anssi Jäppinen (CEO): Menghadirkan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam industri game dengan fokus pada game bergaya sandbox dan simulasi.

Juuso Heinisuo (Creative Director): Veteran dari beberapa studio game Eropa dengan penekanan kuat pada desain naratif dan gameplay berbasis pemain.

Heikki Rautio (Chief Operasional): Telah memimpin strategi bisnis dan pertumbuhan komunitas untuk berbagai proyek blockchain.





Tim Penasihat: Penasihat berasal dari proyek Web3 terkemuka, seperti Animoca Brands, Polygon, dan YGG SEA, yang menawarkan wawasan profesional tentang desain tokenomi, penerapan cross-chain, dan keterlibatan komunitas.









Misi tim Paradise Tycoon adalah membangun game blockchain berbasis sosial dengan interoperabilitas yang memiliki sistem ekonomi berkelanjutan dan kepemilikan aset digital yang tahan lama demi menciptakan nilai yang bertahan selama beberapa dekade.





Tim ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa teknologi blockchain, melalui kepemilikan digital, dapat meningkatkan kualitas game mainstream secara signifikan. Dengan menawarkan pengalaman orientasi yang mudah diakses dan keterlibatan pengguna yang unggul, Paradise Tycoon berupaya untuk menarik pengguna non-kripto ke dalam ekosistem game Web3 dan memimpin generasi game Web3 berikutnya.









Paradise Tycoon lebih dari sekadar game dunia terbuka yang berpusat pada pembangunan, eksplorasi, dan interaksi sosial. Game ini merupakan eksperimen berwawasan ke depan dalam ekosistem game Web3. Dengan pendekatan yang mengutamakan pemain, game ini mengintegrasikan ekonomi berkelanjutan, kepemilikan aset digital sejati, dan tata kelola terdesentralisasi ke dalam gameplay sehari-hari untuk mewujudkan visi "membuat, memiliki, dan menghasilkan melalui game".



