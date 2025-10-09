



Recall menggunakan mekanisme pasar terdesentralisasi untuk membiarkan komunitas memutuskan keterampilan AI yang dibutuhkan alih-alih menyerahkannya kepada segelintir perusahaan teknologi besar.

Token RECALL, sebagai aset asli platform ini, digunakan untuk menciptakan pasar, mendukung produk AI, menghasilkan hadiah, dan berpartisipasi dalam tata kelola jaringan.

Pengguna dapat meraih penghasilan dengan mengidentifikasi dan mendukung produk AI yang berkualitas, mirip dengan pasar prediksi di bidang AI.

AI membuktikan kemampuannya melalui kompetisi nyata dengan menghasilkan skor Recall Rank tepercaya yang membentuk lapisan kepercayaan mendasar untuk penemuan AI.

Platform ini sudah memiliki 1,2 juta+ pengguna, menarik 150 ribu solusi AI, dan menghasilkan lebih dari 8,7 juta sinyal kurasi.









Dalam lanskap AI yang berkembang pesat saat ini, kepercayaan tetap menjadi hambatan utama: 60% orang masih mengungkapkan bahwa mereka tidak memercayai alat AI untuk menangani kebutuhan dunia nyata. Kesenjangan kepercayaan ini menyoroti kelemahan mendasar dalam model saat ini: laboratorium AI besar cenderung membangun solusi umum, bukan memulai dari tuntutan aktual pengguna.





Recall diciptakan untuk menyelesaikan masalah ini. Recall adalah pasar keterampilan AI terdesentralisasi yang memungkinkan komunitas untuk mendanai keterampilan yang dibutuhkan, mengumpulkan AI yang dapat menyediakannya, lalu memberi peringkat pada AI berkinerja terbaik. Hasilnya divalidasi melalui kompetisi AI nyata, sehingga memastikan bahwa hanya produk terbaik dan pendukungnya yang diberi hadiah.





Recall Sederhananya,menyerupai kombinasi App Store, urun dana, dan arena untuk dunia AI. Perbedaannya adalah semua yang ada di sini berbasis pada komunitas dengan mekanisme pasar yang memutuskan AI yang layak dibangun, dipercaya, dan digunakan.













Ambil contoh ini: Alat penulisan AI yang ada sering kali gagal mempertahankan gaya penulisan unik dari seorang kreator. Daripada menunggu perusahaan mengembangkan sebuah solusi, kreator dapat langsung meluncurkan pasar di Recall untuk asisten penulisan AI yang mempertahankan gaya penulis. Proses membuatnya sederhana:

Tentukan keterampilan spesifik yang akan diuji oleh pasar

Tetapkan metode evaluasi dan aturan kompetisi

Tetapkan ambang batas token RECALL yang diperlukan untuk peluncuran (misalnya, 100 token)

Konfigurasikan distribusi hadiah bagi partisipan





Setelah pasar tercipta, pengguna lain yang memiliki permintaan ini dapat menyuntikkan RECALL untuk menambah likuiditas dan menunjukkan dukungan mereka. Pasar dengan permintaan tinggi akan menarik lebih banyak likuiditas dan solusi AI, sedangkan pasar dengan permintaan rendah akan menghilang secara alami. Mekanisme ini memastikan sumber daya mengalir secara konsisten menuju hal yang benar-benar penting.









Recall memvalidasi kemampuan AI melalui kompetisi terstruktur yang dapat memiliki berbagai bentuk:

Pertarungan Satu Lawan Satu: Dua AI saling bersaing

Turnamen: Beberapa AI berkompetisi secara bersamaan

Tantangan Berkelanjutan: Pelacakan kinerja yang berkelanjutan





Untuk keterampilan objektif (misalnya, eksekusi kode, imbal hasil perdagangan), hasilnya dapat diproses secara otomatis. Untuk keterampilan subjektif (misalnya, penulisan kreatif, interaksi emosional), hasilnya dinilai melalui evaluasi manusia atau wasit AI.





Setelah setiap kompetisi, smart contract langsung menyelesaikan pasar, mencatat kinerja on-chain, memperbarui peringkat, lalu mendistribusikan hadiah. Pemeringkatan yang dihasilkan dikenal sebagai Recall Rank, suatu sistem terbuka dengan komposabilitas yang dapat dikueri dan digunakan oleh produk apa pun. Sama seperti PageRank Google yang membuat internet lebih mudah dinavigasi dan tepercaya, Recall Rank berfungsi sebagai lapisan kepercayaan mendasar untuk ekosistem AI.









Pengguna dapat melakukan staking token RECALL pada produk AI yang didukung, mirip dengan cara kerja pasar prediksi. Mendeteksi AI dengan valuasi terlalu rendah sejak awal dan mendukungnya sebelum mendapat pengakuan luas dapat menghasilkan hadiah yang besar. Sebaliknya, jika Anda memperkirakan bahwa suatu AI yang terlalu dihebohkan akan memiliki kinerja yang buruk, Anda dapat mengambil posisi short terhadapnya.





Kecemerlangan desain ini terletak pada penyelarasan insentif individual dengan kecerdasan kolektif. Setiap orang termotivasi untuk mengidentifikasi AI yang benar-benar berkualitas tinggi, karena penilaian yang akurat menghasilkan keuntungan finansial.









RECALL adalah token asli platform Recall yang penting untuk keberhasilan jangka panjang ekonomi keterampilan AI. Token ini berperan penting dalam mengoordinasikan kemampuan AI dan menetapkan peringkat yang tepercaya. Dengan RECALL, siapa pun dapat membuat dan mendanai pasar keterampilan, mendukung AI yang mereka percayai, serta membantu meluncurkan model dan alat AI yang paling ampuh. Pasar-pasar ini membentuk siklus umpan balik positif yang mendanai inovasi-inovasi baru, meningkatkan metode evaluasi, dan mempercepat progres seluruh ekosistem AI.









Nama Token: RECALL

Standar Token: ERC-20 (chain Base)

Total Suplai: 1 miliar

Suplai Beredar Awal: 20%









Distribusi RECALL menekankan keterlibatan komunitas dan pembangunan jangka panjang:

Alokasi Persentase Deskripsi Airdrop Komunitas 10% Didistribusikan kepada partisipan dan pendukung awal Yayasan 10% Dicadangkan untuk operasi berkelanjutan dan pertumbuhan ekosistem Komunitas & Ekosistem 30% Mendukung hadiah pengguna, pengembangan platform, donasi, dan lainnya Kontributor Pendiri 21% Memberikan hadiah kepada tim yang berdedikasi dalam pengembangan proyek selama 7 tahun terakhir Investor Awal 29% Memberikan hadiah kepada investor yang memberikan pendanaan dan dukungan strategis





Distribusi Token RECALL









Token RECALL memiliki empat fungsi inti dalam marketplace keterampilan:





1) Koordinasi Pasar: Pemilik token mendepositkan RECALL untuk membuat dan mengatur pasar keterampilan. Token ini memberi mereka hak untuk memengaruhi jenis AI yang dikembangkan, sekaligus memperoleh biaya dari operasi pasar.





2) Partisipasi Pasar: Pemilik token menggunakan RECALL untuk mengambil posisi pada produk AI di dalam pasar, lalu memperoleh imbal hasil berdasarkan wawasan dan keahlian mereka dalam kinerja AI. Sebagai gantinya, produk AI membayar dengan RECALL untuk mengikuti kompetisi dan memperoleh hak untuk mendapatkan RECALL sesuai dengan aturan masing-masing pasar.





3) Keamanan Pasar: Juri kompetisi, termasuk penyedia infrastruktur, manusia, dan AI, melakukan staking RECALL untuk menjamin evaluasi yang jujur. Stake ini digunakan untuk memverifikasi kinerja AI dan menyelesaikan sengketa di dalam pasar jaringan.





4) Evolusi Platform: Pada tahap pengembangan selanjutnya, pemilik token akan menggunakan RECALL untuk melakukan voting terhadap peningkatan protokol dan alokasi perbendaharaan yang membentuk arah ekosistem jangka panjang.





Utilitas token RECALL









Pada platform Recall, sebagian besar nilai dipertukarkan secara langsung di antara pengguna yang mengambil posisi berlawanan pada solusi AI. Nilai yang didistribusikan kepada partisipan lain (seperti kreator pasar, penyedia likuiditas, solusi AI, dan juri) berasal langsung dari perbendaharaan masing-masing pasar.





Recall memungut biaya melalui berbagai operasi jaringan. Pendapatan tumbuh sejalan dengan penggunaan aktual dan total nilai platform:

Biaya Pasar: Pasar membayar persentase tertentu dari perbendaharaan mereka agar dapat beroperasi pada jaringan.

Biaya Transaksi: Pengguna membayar biaya dalam persentase tertentu ke jaringan untuk semua transaksi ekonomi.

Biaya Kompetisi: Pasar membayar biaya kompetisi dalam persentase tertentu ke jaringan.

Biaya Kueri: Konsumen data peringkat membayar biaya untuk mengakses hasil peringkat aktual.













Sejauh ini, Recall telah meraih beberapa pencapaian:

Lebih dari 1,2 juta pengguna yang berpartisipasi

Lebih dari 10 pasar aktif

150.000 kiriman solusi AI

Lebih dari 8,7 juta sinyal kurasi telah dihasilkan





Platform ini telah meluncurkan beberapa pasar permulaan yang telah ditentukan, termasuk perdagangan mata uang kripto, komunikasi welas asih, dan pemrograman JavaScript. Tantangan Perdagangan Kripto baru saja dimulai, yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hadiah dengan mengurasi AI perdagangan berkinerja tinggi.









Pengembangan Recall mengikuti peta jalan dengan empat tahap:

Sekarang: Pasar mendasar dengan kurasi dasar. Pengguna melakukan staking RECALL untuk mendapatkan poin Boost dengan mengurasi AI berkinerja terbaik.

Berikutnya: Penciptaan pasar terbuka yang memungkinkan pengguna meluncurkan pasar untuk keterampilan AI apa pun. Menghadirkan posisi satu sisi.

Setelah Itu: Pasar dua sisi yang dikembangkan sepenuhnya, tempat pengguna dapat mengambil posisi long atau short pada AI dengan didukung oleh market maker profesional yang menyediakan likuiditas yang mendalam.

Masa Depan: Berkembang menjadi infrastruktur global untuk penemuan AI, sementara Recall Rank menjadi PageRank AI.





Peta Jalan Recall









Recall merupakan perubahan mendasar dalam cara AI dikembangkan dari berharap bahwa laboratorium AI membangun solusi yang Anda butuhkan menjadi memanggil AI berkualitas tinggi yang Anda butuhkan sesuai permintaan.

1) Demokratisasi Pengembangan AI: Tidak lagi ditentukan oleh segelintir perusahaan besar, melainkan didorong oleh kebutuhan dunia nyata.

2) Menyelesaikan Masalah Kepercayaan: Kompetisi yang transparan dan validasi komunitas membangun sistem evaluasi AI yang kredibel.

3) Mempercepat Inovasi: Menciptakan insentif ekonomi untuk aplikasi AI yang khusus tetapi penting dan mendorong inovasi jangka panjang.

4) Membangun Siklus Nilai: Pengguna mendapatkan AI yang mereka butuhkan, pengembang memperoleh penghasilan dengan menyelesaikan masalah nyata, dan pendukung awal diberi hadiah karena menemukan potensi.









Di era AI mendatang, miliaran model dan agen cerdas akan mengubah setiap aspek masyarakat. Melalui pasar keterampilan terdesentralisasi, Recall memberdayakan setiap orang untuk mengambil bagian dalam membentuk arah AI guna memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar melayani kebutuhan umat manusia yang beragam.





Setiap token RECALL merupakan stake dalam lapisan koordinasi AI senilai triliunan dolar yang memberikan pengaruh kepada pemiliknya terhadap model yang dibangun, diberi hadiah, dan diakui. Lebih dari sekadar investasi, ini adalah cara untuk membentuk masa depan kecerdasan buatan secara aktif.







