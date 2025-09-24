Apa itu River? Arsitektur Teknis dan Tokenomi di Balik Bank On-Chain Bernilai Miliaran Dolar









1) River menggunakan teknologi Omni-CDP untuk memungkinkan penjaminan dan pencetakan cross-chain yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan aset pada satu chain dan secara asli mencetak satUSD di chain lain.





2) satUSD adalah stablecoin dengan jaminan berlebih yang mempertahankan patokan $1 melalui likuidasi aktual, arbitrase on-chain, dan kerangka pengendalian risiko lima lapis, sambil mendukung pencetakan uang bebas bunga.





3) Total suplai token RIVER adalah 100 juta, sementara 68% dialokasikan untuk komunitas dan ekosistem. Pemilik mendapat manfaat dari hak tata kelola, peningkatan yield, dan pengurangan biaya.





4) Ekosistem River dibangun berdasarkan empat pilar: sistem cross-chain Omni-CDP, produk yield Smart Vault, mining sosial River4FUN, dan fungsionalitas Swap.





5) Pengguna berpartisipasi dalam ekosistem ini melalui siklus empat langkah berupa penghasilan, swap, staking, dan pencetakan yang memungkinkan strategi seperti leverage dan mining likuiditas.









River River sedang membangun sistem stablecoin abstraksi chain pertama yang dirancang untuk menghubungkan likuiditas pada berbagai ekosistem, lalu menyalurkannya ke peluang pertumbuhan baru. Dengan didukung oleh stablecoin Omnichain Collateralized Debt Position (CDP) satUSD,memungkinkan pengguna untuk menjaminkan aset pada satu chain, lalu mencetak stablecoin di chain lain. Hal ini memungkinkan yield lintas jaringan asli, strategi leverage, dan ekspansi yang dapat diskalakan.









RIVER adalah mata uang kripto asli ekosistem River dengan total suplai 100 juta token.





Kategori Alokasi Persentase Deskripsi Tujuan Insentif Ekosistem 40% Hadiah pengguna, insentif likuiditas, pertumbuhan ekosistem Dana Cadangan 21% Market making, pemasaran, dan ekspansi protokol Tim 15% Insentif tim inti Investor Pendanaan Awal 10% Pendanaan putaran awal Airdrop 5% Hadiah airdrop komunitas Investor Pra-Pendanaan Awal 5% Investor tahap awal Penjualan Publik 2% Penjualan token publik Penasihat 2% Penasihat proyek





Alokasi Token RIVER





Kategori Alokasi Periode Penguncian Jadwal Vesting Airdrop Tidak ada Segera dibuka sepenuhnya Penjualan Publik Tidak ada Segera dibuka sepenuhnya Insentif Ekosistem Tidak ada Vesting linear selama 60 bulan Dana Cadangan Tidak ada Vesting linear selama 60 bulan, dirilis setiap 6 bulan Investor Pra-Pendanaan Awal 3 bulan 10% dibuka pada bulan ke-4, dikunci selama 6 bulan berikutnya, lalu vesting linear selama 24 bulan Investor Pendanaan Awal 3 bulan 10% dibuka pada bulan ke-4, dikunci selama 6 bulan berikutnya, lalu vesting linear selama 24 bulan Tim 12 bulan Vesting linear selama 30 bulan Penasihat 12 bulan Vesting linear selama 30 bulan





Jadwal Perilisan RIVER









1) Tata Kelola Protokol: Pemilik RIVER dapat melakukan voting terhadap parameter protokol utama, termasuk:

Jenis jaminan dan parameter risiko di dalam sistem CDP

Keputusan tentang ekspansi dan penerapan blockchain

Jadwal emisi insentif satUSD

Proposal penggunaan perbendaharaan dan hibah ekosistem





2) Peningkatan Yield dan Pengali Loyalitas: Pengguna dapat mengunci RIVER untuk meningkatkan laba pada aktivitas protokol.

Mekanisme veRIVER : Mengunci RIVER sebagai vERIVER akan memberikan yield satUSD+ yang lebih tinggi

Hadiah Penyedia Likuiditas : Pemilik jangka panjang menerima insentif yang lebih baik

Pengali River4FUN: Partisipan River4FUN bisa mendapatkan pengali 1,2 kali-2 kali lipat pada aktivitas dan kontribusi





3) Pengurangan Biaya dan Akses Prioritas: Staking RIVER memberikan manfaat level protokol, seperti:

Pengurangan Biaya : Biaya pencetakan, penebusan, dan swap yang lebih rendah

Akses Prioritas : Partisipasi awal dalam acara terbatas dan kelayakan untuk mendapatkan hadiah premium

Manfaat Tambahan: Potensi partisipasi dalam airdrop atau distribusi terkait tata kelola





Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) adalah inovasi teknologi inti River dan sistem CDP cross-chain pertama di industri yang dibangun berdasarkan standar OFT (Omnichain Fungible Token) LayerZero. Sistem ini pada dasarnya merombak cara kerja CDP tradisional.





Dalam kerangka CDP konvensional, pengguna harus menyelesaikan seluruh proses penjaminan dan pencetakan pada blockchain yang sama. Omni-CDP River menghilangkan batasan ini dengan mengizinkan pengguna untuk mendepositkan aset pada chain sumber mana saja, lalu secara asli mencetak stablecoin satUSD pada chain target mana saja. Misalnya:

Jaminkan ETH di Ethereum

Cetak satUSD pada BNB Chain

Gunakan satUSD di Arbitrum

Semua itu dilakukan tanpa memerlukan bridging cross-chain apa pun.









Sistem Omni-CDP River mendukung berbagai aset utama sebagai jaminan:

Aset asli : BTC BNB , ETH,

Token Staking Likuid (LST) : River mendukung beberapa LST sebagai jaminan yang memungkinkan pengguna mengakses likuiditas sambil terus memperoleh hadiah staking.

Konversi stablecoin: Selain mencetak melalui jaminan, pengguna juga dapat mengonversi USDT, USDC, USD1, dan stablecoin lain secara langsung menjadi satUSD dengan rasio 1:1.









Ciri khas River adalah mekanisme pencetakan bebas bunga. Tidak seperti banyak protokol CDP yang mengharuskan pengguna membayar biaya stabilitas atau bunga, River memungkinkan pencetakan satUSD tanpa biaya tambahan. Hal ini secara signifikan mengurangi biaya keseluruhan bagi pengguna dan membuat partisipasi dalam ekosistem DeFi lebih mudah diakses.









satUSD adalah stablecoin yang dijamin penuh serta didukung oleh BTC, ETH, BNB, dan berbagai Token Staking Likuid (LST). Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuka likuiditas tanpa menjual aset mereka, sementara staking satUSD memungkinkan mereka untuk berbagi pendapatan protokol dan memperoleh yield.









Sebagai stablecoin inti ekosistem River, satUSD bukan sekadar token berpatokan USD, melainkan instrumen keuangan serbaguna dengan berbagai fungsi:

Mekanisme jaminan berlebih : satUSD menggunakan model jaminan berlebih untuk memastikan bahwa setiap token sepenuhnya didukung oleh aset yang memadai. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan nilainya.

Peredaran omnichain: Dengan dibangun pada standar OFT LayerZero, satUSD dapat beredar secara asli di beberapa blockchain, termasuk Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM, dan Bitlayer.









satUSD mempertahankan patokan 1:1 terhadap dolar AS melalui beberapa mekanisme:

Sistem likuidasi aktual : Ketika rasio jaminan turun ke level yang berbahaya, sistem akan otomatis memicu likuidasi untuk memastikan solvabilitas protokol.

Mekanisme arbitrase on-chain : Ketika harga satUSD turun di bawah satu dolar, pelaku arbitrase membeli satUSD dan menebusnya sebagai jaminan. Ketika harga naik di atas satu dolar, pelaku arbitrase mencetak satUSD baru dan menjualnya.

Pengendalian risiko lima lapis: River menerapkan kerangka pengendalian risiko lima lapis yang komprehensif, termasuk Mode Pemulihan dan mekanisme lainnya, untuk menjaga stabilitas protokol secara keseluruhan.









Pengguna dapat melakukan staking satUSD untuk menerima satUSD+, yaitu token penghasil yield dengan pelipatgandaan otomatis. Fitur utama satUSD+ meliputi:

Bagi hasil protokol : Pemilik menerima bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh protokol River.

Likuiditas terjaga : satUSD+ tetap dapat digunakan dalam DeFi bahkan saat di-stake.

Penebusan fleksibel: satUSD+ dapat ditebus kembali menjadi satUSD kapan saja.













Modul Omni-CDP adalah infrastruktur inti River yang memungkinkan pengguna untuk:

Menjaminkan aset pada berbagai rantai

Mencetak satUSD secara asli pada chain yang didukung apa pun

Meniadakan ketergantungan pada bridge cross-chaini

Diuntungkan oleh penerbitan bebas bunga









Smart Vault adalah produk penghasil yield River yang dirancang bagi pengguna ritel dengan fitur-fitur berikut:

Imbal hasil yang berkelanjutan : Menghasilkan yield yang stabil melalui kombinasi strategi DeFi dan CeDeFi.

Tidak ada risiko likuidasi : Tidak seperti CDP, aset yang disimpan dalam Smart Vault tidak dapat dilikuidasi, sehingga pengguna dapat memilikinya dengan mantap.

Strategi yang fleksibel : Pengguna dapat memilih dari berbagai kombinasi strategi berdasarkan preferensi risiko individual.

Opsi sekelas institusi: River juga menawarkan Prime Vault yang dirancang bagi investor institusional. Dengan dikelola oleh Ceffu dan Cobo, solusi ini menyediakan keamanan level perusahaan dan solusi yield yang stabil.





Cara Kerja Smart Vault River









River4FUN adalah sistem mining sosial inovatif yang mengubah aktivitas media sosial menjadi hadiah on-chain:

Integrasi X (Twitter) : Pengguna dapat menautkan akun X mereka dan mendapatkan Poin River melalui pembuatan posting, posting ulang, dan interaksi dengan konten sosial.

Mining berbasis staking : Pengguna dapat melakukan staking token apa pun untuk mengakumulasikan Poin River dan menerima hadiah harian.

Partisipasi tata kelola : Anggota komunitas dapat melakukan voting terhadap proposal dan mendapatkan hadiah atas partisipasi mereka.

Distribusi berbasis AI: River4FUN memanfaatkan agen AI untuk mengalokasikan hadiah berdasarkan tingkat keterlibatan dan momentum komunitas, sehingga memastikan keadilan dan efisiensi.









swap River menawarkan fiturtoken berkinerja tinggi dengan keunggulan sebagai berikut:

Perdagangan dengan slippage rendah untuk eksekusi yang optimal

Dukungan multi-chain pada jaringan terintegrasi

Penyelesaian instan untuk transaksi yang lancar

Integrasi DEX dengan bursa terdesentralisasi terkemuka









River telah menciptakan sistem siklus nilai lengkap yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi melalui empat langkah utama: Hasilkan, Swap, Stake, dan Cetak.









Pengguna bisa mendapatkan hadiah di dalam ekosistem River melalui aktivitas perdagangan, menggunakan aplikasi mitra, menyelesaikan tugas, memverifikasi interaksi sosial, dan berpartisipasi dalam River4FUN. Semua aktivitas tersebut diubah menjadi hadiah token yang dapat digunakan pada ekosistem.









Hadiah yang diperoleh dapat dikonversi menjadi satUSD melalui swap instan dengan slippage rendah. Hal ini memberikan fondasi nilai stabil yang dapat diterapkan di mana saja di dalam ekosistem.









Stake satUSD untuk menerima satUSD+:

Melipatgandakan yield secara otomatis

Kegunaan yang berkelanjutan di dalam DeFi

Penebusan yang fleksibel kapan saja

Partisipasi dalam bagi hasil protokol









Depositkan aset pada chain mana pun yang didukung untuk langsung mencetak satUSD baru:

Tidak diperlukan bridging cross-chain

Perluas posisi secara efisien

Kembali ke tahap Hasilkan





Cara Kerja River













Pengguna dapat memanfaatkan satUSD untuk menerapkan berbagai strategi leverage:

Pemberian dan pengambilan pinjaman berulang untuk memperbesar imbal hasil

Akses likuiditas tanpa menjual aset dasar

Peluang arbitrase cross-chain









Dengan menyebarkan satUSD dalam protokol mitra, pengguna bisa mendapatkan hadiah tambahan:

Pendle: Pengali poin River 5-25 kali

PancakeSwap: Insentif penyedia likuiditas

Segment: Yield pemberian pinjaman

LayerBank: Hadiah deposit









Dengan melakukan staking satUSD+, investor bisa mendapatkan bagian dari pendapatan protokol, sehingga cocok bagi mereka yang mencari imbal hasil yang stabil dan andal.





River memanfaatkan teknologi abstraksi chain untuk mendobrak hambatan antara blockchain dan menciptakan ekosistem keuangan yang benar-benar terpadu. Dengan lebih banyak chain yang terintegrasi, lebih banyak mitra yang bergabung, dan peningkatan produk yang berkelanjutan, River siap menjadi jembatan yang menghubungkan semua aset dan peluang demi memajukan visinya untuk menjadi bank on-chain berikutnya.





Jika Anda seorang investor konservatif yang mencari yield stabil, pedagang agresif yang mengejar strategi leverage tinggi, atau pengguna sehari-hari yang ingin mendapatkan hadiah melalui interaksi di media sosial, River menyediakan produk dan peluang yang disesuaikan. Seiring dengan berkembangnya lanskap Web3, protokol infrastruktur seperti River akan makin berperan penting dalam menghubungkan beragam ekosistem dan membuka nilai likuiditas penuh.



