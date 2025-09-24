Apa itu River? Arsitektur Teknis dan Tokenomi di Balik Bank On-Chain Bernilai Miliaran Dolar

1) River menggunakan teknologi Omni-CDP untuk memungkinkan penjaminan dan pencetakan cross-chain yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan aset pada satu chain dan secara asli mencetak satUSD di chain lain.
2) satUSD adalah stablecoin dengan jaminan berlebih yang mempertahankan patokan $1 melalui likuidasi aktual, arbitrase on-chain, dan kerangka pengendalian risiko lima lapis, sambil mendukung pencetakan uang bebas bunga.
3) Total suplai token RIVER adalah 100 juta, sementara 68% dialokasikan untuk komunitas dan ekosistem. Pemilik mendapat manfaat dari hak tata kelola, peningkatan yield, dan pengurangan biaya.
4) Ekosistem River dibangun berdasarkan empat pilar: sistem cross-chain Omni-CDP, produk yield Smart Vault, mining sosial River4FUN, dan fungsionalitas Swap.
5) Pengguna berpartisipasi dalam ekosistem ini melalui siklus empat langkah berupa penghasilan, swap, staking, dan pencetakan yang memungkinkan strategi seperti leverage dan mining likuiditas.
River sedang membangun sistem stablecoin abstraksi chain pertama yang dirancang untuk menghubungkan likuiditas pada berbagai ekosistem, lalu menyalurkannya ke peluang pertumbuhan baru. Dengan didukung oleh stablecoin Omnichain Collateralized Debt Position (CDP) satUSD, River memungkinkan pengguna untuk menjaminkan aset pada satu chain, lalu mencetak stablecoin di chain lain. Hal ini memungkinkan yield lintas jaringan asli, strategi leverage, dan ekspansi yang dapat diskalakan.
RIVER adalah mata uang kripto asli ekosistem River dengan total suplai 100 juta token.
Kategori Alokasi
Persentase
Deskripsi Tujuan
Insentif Ekosistem
40%
Hadiah pengguna, insentif likuiditas, pertumbuhan ekosistem
Dana Cadangan
21%
Market making, pemasaran, dan ekspansi protokol
Tim
15%
Insentif tim inti
Investor Pendanaan Awal
10%
Pendanaan putaran awal
Airdrop
5%
Hadiah airdrop komunitas
Investor Pra-Pendanaan Awal
5%
Investor tahap awal
Penjualan Publik
2%
Penjualan token publik
Penasihat
2%
Penasihat proyek
Alokasi Token RIVER
Kategori Alokasi
Periode Penguncian
Jadwal Vesting
Airdrop
Tidak ada
Segera dibuka sepenuhnya
Penjualan Publik
Tidak ada
Segera dibuka sepenuhnya
Insentif Ekosistem
Tidak ada
Vesting linear selama 60 bulan
Dana Cadangan
Tidak ada
Vesting linear selama 60 bulan, dirilis setiap 6 bulan
Investor Pra-Pendanaan Awal
3 bulan
10% dibuka pada bulan ke-4, dikunci selama 6 bulan berikutnya, lalu vesting linear selama 24 bulan
Investor Pendanaan Awal
3 bulan
10% dibuka pada bulan ke-4, dikunci selama 6 bulan berikutnya, lalu vesting linear selama 24 bulan
Tim
12 bulan
Vesting linear selama 30 bulan
Penasihat
12 bulan
Vesting linear selama 30 bulan
Jadwal Perilisan RIVER
1) Tata Kelola Protokol: Pemilik RIVER dapat melakukan voting terhadap parameter protokol utama, termasuk:
Jenis jaminan dan parameter risiko di dalam sistem CDP
Keputusan tentang ekspansi dan penerapan blockchain
Jadwal emisi insentif satUSD
Proposal penggunaan perbendaharaan dan hibah ekosistem
2) Peningkatan Yield dan Pengali Loyalitas: Pengguna dapat mengunci RIVER untuk meningkatkan laba pada aktivitas protokol.
Mekanisme veRIVER: Mengunci RIVER sebagai vERIVER akan memberikan yield satUSD+ yang lebih tinggi
Hadiah Penyedia Likuiditas: Pemilik jangka panjang menerima insentif yang lebih baik
Pengali River4FUN: Partisipan River4FUN bisa mendapatkan pengali 1,2 kali-2 kali lipat pada aktivitas dan kontribusi
3) Pengurangan Biaya dan Akses Prioritas: Staking RIVER memberikan manfaat level protokol, seperti:
Pengurangan Biaya: Biaya pencetakan, penebusan, dan swap yang lebih rendah
Akses Prioritas: Partisipasi awal dalam acara terbatas dan kelayakan untuk mendapatkan hadiah premium
Manfaat Tambahan: Potensi partisipasi dalam airdrop atau distribusi terkait tata kelola
Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) adalah inovasi teknologi inti River dan sistem CDP cross-chain pertama di industri yang dibangun berdasarkan standar OFT (Omnichain Fungible Token) LayerZero. Sistem ini pada dasarnya merombak cara kerja CDP tradisional.
Dalam kerangka CDP konvensional, pengguna harus menyelesaikan seluruh proses penjaminan dan pencetakan pada blockchain yang sama. Omni-CDP River menghilangkan batasan ini dengan mengizinkan pengguna untuk mendepositkan aset pada chain sumber mana saja, lalu secara asli mencetak stablecoin satUSD pada chain target mana saja. Misalnya:
Semua itu dilakukan tanpa memerlukan bridging cross-chain apa pun.
Sistem Omni-CDP River mendukung berbagai aset utama sebagai jaminan:
Token Staking Likuid (LST): River mendukung beberapa LST sebagai jaminan yang memungkinkan pengguna mengakses likuiditas sambil terus memperoleh hadiah staking.
Konversi stablecoin: Selain mencetak melalui jaminan, pengguna juga dapat mengonversi USDT, USDC, USD1, dan stablecoin lain secara langsung menjadi satUSD dengan rasio 1:1.
Ciri khas River adalah mekanisme pencetakan bebas bunga. Tidak seperti banyak protokol CDP yang mengharuskan pengguna membayar biaya stabilitas atau bunga, River memungkinkan pencetakan satUSD tanpa biaya tambahan. Hal ini secara signifikan mengurangi biaya keseluruhan bagi pengguna dan membuat partisipasi dalam ekosistem DeFi lebih mudah diakses.
satUSD adalah stablecoin yang dijamin penuh serta didukung oleh BTC, ETH, BNB, dan berbagai Token Staking Likuid (LST). Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuka likuiditas tanpa menjual aset mereka, sementara staking satUSD memungkinkan mereka untuk berbagi pendapatan protokol dan memperoleh yield.
Sebagai stablecoin inti ekosistem River, satUSD bukan sekadar token berpatokan USD, melainkan instrumen keuangan serbaguna dengan berbagai fungsi:
Mekanisme jaminan berlebih: satUSD menggunakan model jaminan berlebih untuk memastikan bahwa setiap token sepenuhnya didukung oleh aset yang memadai. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan nilainya.
Peredaran omnichain: Dengan dibangun pada standar OFT LayerZero, satUSD dapat beredar secara asli di beberapa blockchain, termasuk Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM, dan Bitlayer.
satUSD mempertahankan patokan 1:1 terhadap dolar AS melalui beberapa mekanisme:
Sistem likuidasi aktual: Ketika rasio jaminan turun ke level yang berbahaya, sistem akan otomatis memicu likuidasi untuk memastikan solvabilitas protokol.
Mekanisme arbitrase on-chain: Ketika harga satUSD turun di bawah satu dolar, pelaku arbitrase membeli satUSD dan menebusnya sebagai jaminan. Ketika harga naik di atas satu dolar, pelaku arbitrase mencetak satUSD baru dan menjualnya.
Pengendalian risiko lima lapis: River menerapkan kerangka pengendalian risiko lima lapis yang komprehensif, termasuk Mode Pemulihan dan mekanisme lainnya, untuk menjaga stabilitas protokol secara keseluruhan.
Pengguna dapat melakukan staking satUSD untuk menerima satUSD+, yaitu token penghasil yield dengan pelipatgandaan otomatis. Fitur utama satUSD+ meliputi:
Bagi hasil protokol: Pemilik menerima bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh protokol River.
Likuiditas terjaga: satUSD+ tetap dapat digunakan dalam DeFi bahkan saat di-stake.
Penebusan fleksibel: satUSD+ dapat ditebus kembali menjadi satUSD kapan saja.
Modul Omni-CDP adalah infrastruktur inti River yang memungkinkan pengguna untuk:
Menjaminkan aset pada berbagai rantai
Mencetak satUSD secara asli pada chain yang didukung apa pun
Meniadakan ketergantungan pada bridge cross-chaini
Diuntungkan oleh penerbitan bebas bunga
Smart Vault adalah produk penghasil yield River yang dirancang bagi pengguna ritel dengan fitur-fitur berikut:
Imbal hasil yang berkelanjutan: Menghasilkan yield yang stabil melalui kombinasi strategi DeFi dan CeDeFi.
Tidak ada risiko likuidasi: Tidak seperti CDP, aset yang disimpan dalam Smart Vault tidak dapat dilikuidasi, sehingga pengguna dapat memilikinya dengan mantap.
Strategi yang fleksibel: Pengguna dapat memilih dari berbagai kombinasi strategi berdasarkan preferensi risiko individual.
Opsi sekelas institusi: River juga menawarkan Prime Vault yang dirancang bagi investor institusional. Dengan dikelola oleh Ceffu dan Cobo, solusi ini menyediakan keamanan level perusahaan dan solusi yield yang stabil.
Cara Kerja Smart Vault River
River4FUN adalah sistem mining sosial inovatif yang mengubah aktivitas media sosial menjadi hadiah on-chain:
Integrasi X (Twitter): Pengguna dapat menautkan akun X mereka dan mendapatkan Poin River melalui pembuatan posting, posting ulang, dan interaksi dengan konten sosial.
Mining berbasis staking: Pengguna dapat melakukan staking token apa pun untuk mengakumulasikan Poin River dan menerima hadiah harian.
Partisipasi tata kelola: Anggota komunitas dapat melakukan voting terhadap proposal dan mendapatkan hadiah atas partisipasi mereka.
Distribusi berbasis AI: River4FUN memanfaatkan agen AI untuk mengalokasikan hadiah berdasarkan tingkat keterlibatan dan momentum komunitas, sehingga memastikan keadilan dan efisiensi.
River menawarkan fitur swap token berkinerja tinggi dengan keunggulan sebagai berikut:
Perdagangan dengan slippage rendah untuk eksekusi yang optimal
Dukungan multi-chain pada jaringan terintegrasi
Penyelesaian instan untuk transaksi yang lancar
Integrasi DEX dengan bursa terdesentralisasi terkemuka
River telah menciptakan sistem siklus nilai lengkap yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi melalui empat langkah utama: Hasilkan, Swap, Stake, dan Cetak.
Pengguna bisa mendapatkan hadiah di dalam ekosistem River melalui aktivitas perdagangan, menggunakan aplikasi mitra, menyelesaikan tugas, memverifikasi interaksi sosial, dan berpartisipasi dalam River4FUN. Semua aktivitas tersebut diubah menjadi hadiah token yang dapat digunakan pada ekosistem.
Hadiah yang diperoleh dapat dikonversi menjadi satUSD melalui swap instan dengan slippage rendah. Hal ini memberikan fondasi nilai stabil yang dapat diterapkan di mana saja di dalam ekosistem.
Stake satUSD untuk menerima satUSD+:
Melipatgandakan yield secara otomatis
Kegunaan yang berkelanjutan di dalam DeFi
Penebusan yang fleksibel kapan saja
Partisipasi dalam bagi hasil protokol
Depositkan aset pada chain mana pun yang didukung untuk langsung mencetak satUSD baru:
Tidak diperlukan bridging cross-chain
Perluas posisi secara efisien
Kembali ke tahap Hasilkan
Cara Kerja River
Pengguna dapat memanfaatkan satUSD untuk menerapkan berbagai strategi leverage:
Pemberian dan pengambilan pinjaman berulang untuk memperbesar imbal hasil
Akses likuiditas tanpa menjual aset dasar
Peluang arbitrase cross-chain
Dengan menyebarkan satUSD dalam protokol mitra, pengguna bisa mendapatkan hadiah tambahan:
Pendle: Pengali poin River 5-25 kali
PancakeSwap: Insentif penyedia likuiditas
Segment: Yield pemberian pinjaman
LayerBank: Hadiah deposit
Dengan melakukan staking satUSD+, investor bisa mendapatkan bagian dari pendapatan protokol, sehingga cocok bagi mereka yang mencari imbal hasil yang stabil dan andal.
River memanfaatkan teknologi abstraksi chain untuk mendobrak hambatan antara blockchain dan menciptakan ekosistem keuangan yang benar-benar terpadu. Dengan lebih banyak chain yang terintegrasi, lebih banyak mitra yang bergabung, dan peningkatan produk yang berkelanjutan, River siap menjadi jembatan yang menghubungkan semua aset dan peluang demi memajukan visinya untuk menjadi bank on-chain berikutnya.
Jika Anda seorang investor konservatif yang mencari yield stabil, pedagang agresif yang mengejar strategi leverage tinggi, atau pengguna sehari-hari yang ingin mendapatkan hadiah melalui interaksi di media sosial, River menyediakan produk dan peluang yang disesuaikan. Seiring dengan berkembangnya lanskap Web3, protokol infrastruktur seperti River akan makin berperan penting dalam menghubungkan beragam ekosistem dan membuka nilai likuiditas penuh.
Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.