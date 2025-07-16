Apa itu SOGNI? Mengungkap Jaringan Super Terdesentralisasi untuk AI Kreatif

SOGNI DePIN Di tengah meningkatnya konvergensi AI dan blockchain,merombak produksi kreatif dan distribusi nilai dengan cara yang revolusioner. SOGNI bukan hanya sekadar serangkaian alat, melainkan(Jaringan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi) berbasis komunitas yang dirancang untuk membongkar struktur pembuatan konten terpusat Web2 menggunakan AI kreatif.









Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi AI, citra yang dihasilkan AI telah menjadi kekuatan utama dalam industri kreatif. Namun, sebagian besar platform AI kreatif saat ini didominasi oleh raksasa teknologi terpusat, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang penyensoran konten, pengawasan data, dan algoritma yang tidak transparan (kotak hitam). Para artis sering kali berjuang untuk mempertahankan kepemilikan kreatif atau mendapatkan imbal hasil ekonomi yang adil. Sementara itu, menjalankan model AI biasanya memerlukan pengaturan yang rumit atau perangkat keras yang mahal, sehingga menciptakan hambatan signifikan bagi pengembang dan kreator independen.





SOGNI muncul untuk mengatasi masalah ini. Sebagai DePIN pertama di dunia yang dibuat khusus untuk AI kreatif, SOGNI memanfaatkan blockchain untuk merombak cara mengalokasikan daya komputasi. Tujuannya adalah membangun ekosistem penciptaan AI yang terbuka, efisien, dan mengutamakan privasi. Visinya adalah mendemokratisasi akses ke sumber daya komputasi berkinerja tinggi, sehingga memungkinkan para kreator di mana pun di dunia untuk menghasilkan konten AI berkualitas tinggi dengan biaya rendah dan tanpa hambatan masuk demi menghadirkan seni berbasis AI dari tangan beberapa orang ke komunitas kreatif global.













Dengan dibangun pada Base, yaitu chain Ethereum Lapisan 2, Sogni Supernet Protocol memungkinkan pencocokan dan penyelesaian otomatis transaksi daya komputasi melalui smart contract. Hambatan masuk bagi node rendah—komputer pribadi mana pun dapat berpartisipasi dalam jaringan hanya dengan memasang klien ringan untuk menyumbangkan sumber daya komputasi.









Kreator: Dapatkan reward token dengan mengunggah karya atau menyempurnakan model. Konten berkualitas tinggi dapat dipilih untuk “SOGNI Showcase Library” agar mendapatkan eksposur tambahan dan insentif lalu lintas.





Pengembang: Dapat membangun alat khusus menggunakan Sogni SDK dan menghasilkan pendapatan melalui model bagi hasil di dalam marketplace aplikasi.





Operator Node: Berbagi sumber daya GPU untuk mendapatkan tSOGNI (token testnet) yang dapat ditebus 1:1 dengan SOGNI setelah peluncuran mainnet.









Nama Produk Saluran Akses Fitur Inti Sogni Studio Pro Workstation Profesional (macOS/Windows) Mendukung penyetelan lanjutan dengan ControlNet dan LoRA Sogni Pocket Seluler (iOS/Android) Menghasilkan gambar melalui perintah suara dengan dukungan pratinjau AR Sogni Web Akses Berbasis Browser Menggunakan fitur inti tanpa instalasi dan terintegrasi dengan pembagian di media sosial Sticker Bot Bot Telegram Pembuatan stiker obrolan yang dipersonalisasi hanya dengan satu klik













Semua perintah dan catatan pembuatan gambar disimpan sepenuhnya di luar server, sehingga mencegah penyalahgunaan untuk pelatihan model dan menjaga privasi pengguna. SOGNI menekankan bahwa “kreativitas adalah milik pribadi” yang memastikan bahwa setiap pengguna memiliki kontrol penuh terhadap konten yang mereka hasilkan.









Dengan memanfaatkan jaringan lapisan ganda yang menggabungkan GPU dan perangkat sumbangan komunitas, SOGNI dapat menghasilkan gambar dengan kualitas yang sebanding dengan biaya 50% lebih rendah daripada Midjourney. Operator mesin RTX 4090 dapat memperoleh penghasilan rata-rata $300–$350 per bulan, sehingga partisipasinya menjadi sangat menarik.









Pemilik token SOGNI berpartisipasi dalam tata kelola ekosistem melalui DAO (Organisasi Otonom Terdesentralisasi). Hal ini mencakup voting terkait prioritas integrasi model baru, penyesuaian rasio reward untuk kontribusi komputasi, dan persetujuan proposal hibah komunitas. Misalnya, pada bulan April 2025, DAO meloloskan proposal pertamanya yang mengalokasikan 5% biaya transaksi untuk mendukung artis independen.









SOGNI memanfaatkan sistem token ganda yang terdiri dari Poin Spark dan Token SOGNI.





Poin Spark adalah poin dengan harga tetap dan tidak dapat ditransfer yang digunakan secara eksklusif untuk membayar layanan pembuatan gambar. Token SOGNI adalah mata uang kripto ERC-20 yang beredar di chain Base dan Etherlink. Token ini berfungsi sebagai gateway dan alat partisipasi bagi ekosistem yang menawarkan berbagai utilitas.









Simbol Token: SOGNI

Total Suplai: 10 miliar token









Saat peluncuran, token SOGNI akan didistribusikan pada berbagai kategori strategis untuk mendukung kreator, mempromosikan kepemilikan terdesentralisasi, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang:





Cadangan Sogni: 28,7%

Reward Node GPU: 20,0%

Tim & Penasihat: 20,0%

Dana Kreator & Pengembang: 10,0%

Cadangan Likuiditas: 8,0%

Putaran Pra-Pendanaan Awal: 8,0%

Putaran Pendanaan Awal: 3,3%

Penjualan Publik: 1,0%

Putaran Angel: 1,0%













Kepemilikan token SOGNI membuka berbagai manfaat ekosistem, termasuk:





Kreator: Nikmati diskon rendering, alat pencetakan, hak istimewa pameran unggulan, dan peningkatan papan peringkat

Penyedia Komputasi (Pekerja): Tingkatkan penghasilan dan prioritas tugas dengan melakukan staking

Pengembang Model: Tingkatkan visibilitas dan pendapatan model dengan melakukan staking SOGNI

Pemilik Token: Berpartisipasi dalam proposal tata kelola dan keputusan arbitrase

Staker Jangka Panjang: Dapatkan prioritas dalam antrean, bonus reward Spark, dan kelayakan untuk airdrop NFT

Penyedia Likuiditas: Stake LP untuk membantu menstabilkan ekosistem dan mendapatkan reward









Dengan desainnya yang terdesentralisasi, mengutamakan privasi, dan berimbang dengan insentif, SOGNI menghadirkan paradigma baru untuk kebebasan, keadilan, dan efisiensi dalam dunia AI kreatif. Proyek ini bukan hanya menyediakan alat yang mudah diakses dan ramah pengguna bagi para artis, melainkan juga menawarkan insentif dan kesempatan partisipasi bagi kontributor komputasi, pengembang model, dan pengguna sehari-hari. Seiring Mainnet-nya diluncurkan, likuiditas diaktifkan, dan ekosistem berkembang, SOGNI membangun ekonomi kreatif baru yang sangat terdesentralisasi, sehingga siapa pun dapat mengambil bagian. Seiring berjalannya waktu, SOGNI bertujuan untuk menjadi perpaduan antara Render, Midjourney, dan GitHub demi memberdayakan para kreator di seluruh dunia.





