Apa itu USDT (Tether)? Panduan Lengkap bagi Pemula Mata Uang Kripto

USDT, atau Tether, adalah stablecoin
yang paling banyak digunakan di pasar mata uang kripto
. Berbeda dengan Bitcoin
atau Ethereum
yang dapat mengalami fluktuasi harga signifikan, USDT dirancang untuk mempertahankan nilai stabil yang dipatok terhadap dolar AS dengan rasio 1:1. Artinya, satu token USDT selalu bernilai tepat satu dolar AS, sehingga menjadikannya jembatan
yang penting antara keuangan tradisional dan keuangan terdesentralisasi.
Bagi pemula yang memasuki dunia kripto, memahami USDT sangatlah penting karena kripto ini berfungsi sebagai safe haven selama volatilitas
pasar dan menyediakan unit akun
atau satuan hitung yang familier. Panduan ini akan menjelaskan semua yang perlu Anda ketahui tentang USDT, mulai dari konsep dasarnya hingga kegunaan, manfaat, dan cara memulainya.
Poin Utama
Tether (USDT) adalah stablecoin yang dipatok terhadap dolar AS dengan rasio 1:1 yang dirancang untuk menjaga stabilitas harga di tengah volatilitas pasar mata uang kripto.
USDT adalah stablecoin yang paling banyak digunakan dengan lebih dari 350 juta pengguna di seluruh dunia dan telah mempertahankan volume perdagangan tertinggi di antara mata uang kripto sejak melampaui Bitcoin pada tahun 2019. Pengguna dapat menyimpan dan mentransfer USDT di berbagai jaringan blockchain, termasuk Omni Layer Bitcoin, Ethereum (ERC-20), Tron (TRC-20), dan Solana, yang masing-masing menawarkan kecepatan transaksi dan biaya yang berbeda.
USDT berfungsi sebagai jembatan penting antara keuangan tradisional dan mata uang kripto yang menawarkan kepada para pedagang satuan hitung yang familier dan safe haven selama turbulensi pasar.
Meskipun menghadapi tantangan regulatif dan kekhawatiran tentang dukungan cadangannya, USDT mempertahankan pangsa pasar stablecoin sekitar 70%.
Bagi pedagang yang ingin memulai dengan USDT, MEXC menyediakan platform aman dengan proses deposit yang sederhana, dukungan untuk berbagai jaringan USDT, dan biaya perdagangan yang kompetitif.
USDT (USD Tether) adalah jenis mata uang kripto yang diklasifikasikan sebagai stablecoin yang dirancang untuk mempertahankan nilai tetap dengan dipatok pada dolar AS. Nama "Tether" mencerminkan hubungan ini, karena nilai koin
ini "tertambat" (tethered) atau dipatok pada dolar AS. Istilah ini menyoroti perannya dalam menjembatani kesenjangan antara stabilitas mata uang fiat tradisional dan fleksibilitas aset digital.
Sebagai stablecoin, USDT mengatasi salah satu tantangan terbesar di dunia mata uang kripto—volatilitas harga ekstrem yang umum terjadi di sebagian besar pasar Bitcoin dan altcoin
. Dengan mempertahankan nilai stabil yang setara dengan satu dolar AS, USDT memungkinkan pengguna untuk:
Menyimpan nilai dalam bentuk digital tanpa perlu khawatir tentang perubahan harga yang drastis
Memahami nilai kepemilikan mereka dengan mudah dalam istilah yang familier
Memindahkan uang di antara berbagai platform mata uang kripto dengan cepat
USDT diterbitkan oleh Tether
Limited, sebuah perusahaan yang mempertahankan cadangan dolar untuk mendukung token digital yang mereka buat. Bentuk lengkap USDT menggabungkan “Dolar AS” (USD) dan “Tether” (T) yang mewakili hubungannya dengan dolar.
Tether
telah berperan penting dalam evolusi ekosistem mata uang kripto. Berikut adalah ringkasan singkat mengenai pencapaian pentingnya:
Juli 2014: Awalnya diluncurkan sebagai “RealCoin” oleh Brock Pierce, Reeve Collins, dan Craig Sellars.
November 2014: Rebranding menjadi “Tether” dengan token USDT pertama yang diterbitkan pada blockchain Bitcoin melalui protokol Omni Layer.
Januari 2015: Bitfinex menjadi bursa utama pertama yang melakukan listing USDT untuk perdagangan.
2017-2018: Peredaran USDT melonjak dari sekitar $10 juta menjadi $2,8 miliar di tengah ledakan mata uang kripto.
2021-Sekarang: Meskipun menghadapi tantangan regulatif dan kekhawatiran tentang cadangannya, USDT telah mempertahankan posisinya sebagai stablecoin dominan dengan kapitalisasi pasar terbesar di antara stablecoin yang ada.
Seiring berjalannya waktu, Tether telah memperluas penerbitannya di luar blockchain Bitcoin ke jaringan seperti Ethereum, Tron, Solana, dan lainnya, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan utilitasnya di lanskap aset digital yang lebih luas.
Berikut adalah cara kerja sistem USDT:
Penerbitan: Ketika pengguna mendepositkan dolar AS ke rekening bank Tether Limited, perusahaan menciptakan token USDT dalam jumlah yang setara.
Peredaran: Kemudian, token USDT ini dapat ditransfer antar-pengguna di berbagai jaringan blockchain.
Penebusan: Pengguna dapat menebus USDT mereka dengan dolar AS dengan mengirimkan token kembali ke Tether Limited.
Proof of Reserves: Tether menerbitkan atestasi berkala tentang cadangan mereka untuk meyakinkan pengguna bahwa semua token didukung sepenuhnya.
USDT ada di beberapa jaringan blockchain, sehingga memberi pengguna fleksibilitas dalam cara mereka menggunakannya:
Omni Layer (Bitcoin): Platform asli untuk USDT
TRC-20 (Tron): Dikenal karena transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah
SPL (Solana): Menawarkan transaksi berkecepatan tinggi dan berbiaya rendah
Jaringan lainnya meliputi Algorand, Avalanche, dan EOS
Setiap jaringan memiliki karakteristiknya sendiri terkait kecepatan transaksi, biaya, dan integrasi dengan layanan lain, sehingga pengguna dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
USDT memiliki posisi dominan di pasar mata uang kripto:
Kehadiran USDT yang signifikan di pasar berasal dari kegunaannya sebagai pasangan perdagangan di bursa. Sebagian besar bursa mata uang kripto menawarkan pasangan USDT untuk mata uang kripto utama, sehingga memudahkan pedagang untuk masuk dan keluar posisi tanpa mengonversi kembali ke mata uang fiat. Utilitas ini telah memperkuat posisi USDT sebagai landasan infrastruktur pasar mata uang kripto.
USDT mencapai beberapa tujuan dalam ekosistem mata uang kripto:
Berfungsi sebagai pasangan perdagangan yang stabil untuk mata uang kripto lainnya
Memungkinkan pedagang untuk dengan cepat masuk dan keluar dari posisi kripto yang volatil
Menyediakan satuan hitung yang konsisten untuk menetapkan harga aset
Menawarkan cara untuk menyimpan nilai dalam ekosistem kripto tanpa terekspos volatilitas pasar
Berfungsi sebagai “pelabuhan aman” selama kondisi pasar yang bergejolak
Memungkinkan pengguna untuk menyimpan dana demi bersiap untuk meraih peluang investasi
Memfasilitasi transfer lintas batas tanpa keterlambatan perbankan tradisional
Memberikan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan wire transfer internasional konvensional
Memungkinkan transaksi 24/7, tidak seperti sistem perbankan tradisional
Penerapan yang serbaguna ini telah menjadikan USDT alat penting bagi pengguna mata uang kripto mulai dari investor biasa hingga pedagang profesional.
USDT menawarkan sejumlah keunggulan yang telah berkontribusi pada adopsi yang luas:
Mempertahankan nilai yang konsisten terkait dengan dolar AS
Melindungi dari volatilitas yang umum terjadi pada mata uang kripto lainnya
Menyediakan satuan hitung yang familier untuk penetapan harga dan transaksi
Tersedia di beberapa jaringan blockchain
Didukung oleh sebagian besar bursa mata uang kripto utama
Dapat dikirim dan diterima secara global tanpa batasan geografis
Manfaat-manfaat ini menjadikan USDT sangat berharga bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam pasar mata uang kripto sambil meminimalkan eksposur terhadap volatilitas harga.
Meskipun populer, USDT menghadapi beberapa kontroversi dan potensi risiko:
Kekhawatiran lampau tentang apakah Tether Limited benar-benar memiliki cadangan dolar yang cukup untuk mendukung semua token USDT yang beredar
Perubahan pernyataan tentang komposisi cadangan yang kini mencakup aset selain uang tunai
Keterlambatan dalam memberikan audit cadangan yang komprehensif
Potensi risiko sistemis terhadap ekosistem mata uang kripto karena kehadiran USDT yang besar di pasar
Tuduhan bahwa USDT digunakan untuk memanipulasi harga Bitcoin, meskipun klaim ini masih diperdebatkan
Persaingan dari stablecoin lain seperti USDC
yang dianggap lebih transparan oleh sebagian orang
Memahami risiko ini penting bagi siapa pun yang menggunakan USDT, meskipun banyak pengguna tetap memercayai stablecoin terlepas dari kekhawatiran ini.
MEXC adalah bursa mata uang kripto
yang diakui secara global yang dikenal karena platform perdagangannya yang aman, intuitif, dan kaya fitur. MEXC memberi pengguna pengalaman yang lancar untuk memperoleh dan mengelola USDT. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memulai:
Klik Dompet, lalu pilih Deposit di menu navigasi
Di halaman deposit, cari dan pilih “USDT”
Pilih jaringan yang sesuai (ERC20, TRC20, SOL, dll.) (Penting: Pastikan Anda memilih jaringan yang sama dengan platform pengiriman agar dana tidak hilang)
Hasilkan alamat
deposit jika Anda belum memilikinya dengan mengklik “Buat Alamat”
Salin alamat ini atau pindai kode QR
Gunakan alamat ini untuk mengirim USDT dari dompet eksternal Anda atau bursa lainnya
Tunggu konfirmasi
blockchain, setelah itu USDT Anda akan muncul di akun Spot MEXC Anda
Buka Aplikasi MEXC, lalu ketuk Dompet
Pilih Spot, lalu pilih Deposit
Cari “USDT” di daftar mata uang kripto
Pilih jaringan yang diinginkan untuk deposit
Salin alamat deposit atau gunakan kode QR
Mulai transfer dari dompet eksternal Anda menggunakan alamat ini
USDT akan dikreditkan ke akun Anda setelah konfirmasi blockchain
Selalu verifikasikan alamat kontrak saat mendepositkan token
Beberapa jaringan seperti EOS memerlukan alamat dan bidang MEMO
Perhatikan persyaratan deposit minimum untuk token tertentu
Waktu konfirmasi Blockchain bervariasi tergantung pada kemacetan jaringan
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mendepositkan USDT ke akun MEXC Anda dengan aman dan memulai perdagangan. Siap memulai perjalanan mata uang kripto Anda? Buat akun di MEXC hari ini
dan nikmati platform yang aman untuk semua transaksi USDT Anda.
Masa depan USDT tampak menjanjikan dan menantang seiring dengan terus berkembangnya lanskap stablecoin:
Integrasi dengan lebih banyak platform keuangan terdesentralisasi (DeFi)
Meningkatnya adopsi untuk pembayaran lintas batas dan remitansi
Potensi penggunaan di pasar negara berkembang dengan mata uang lokal yang tidak stabil
Ekspansi ke jaringan blockchain lainnya untuk aksesibilitas yang lebih besar
Peningkatan dalam transparansi dan mekanisme pelaporan
Fitur keamanan yang ditingkatkan untuk melindungi pengguna
Meningkatnya regulasi stablecoin di seluruh dunia
Persyaratan potensial untuk audit dan pelaporan yang lebih ketat
Kemungkinan pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC) sebagai pesaing
Meningkatnya persaingan dari stablecoin lain, seperti USDC, BUSD, dan DAI
Inovasi dalam mekanisme stabilisasi dan strategi dukungan
Potensi konsolidasi di pasar stablecoin
Seiring adopsi mata uang kripto terus tumbuh secara global, USDT kemungkinan akan tetap menjadi pemain penting, meskipun dominasinya mungkin ditantang oleh perkembangan regulasi dan stablecoin pesaing dengan model dukungan yang berbeda.
USDT telah menjadi penting dalam mata uang kripto dengan menawarkan stabilitas di pasar yang volatil dan berfungsi sebagai jembatan antara keuangan tradisional dan aset digital. Bagi pemula maupun pedagang berpengalaman, memiliki platform yang andal untuk berdagang dan menyimpan USDT sangatlah penting. MEXC menyediakan lingkungan yang aman dan mudah digunakan untuk semua kebutuhan USDT Anda dengan mendukung berbagai jaringan dengan biaya kompetitif dan langkah-langkah keamanan yang kuat. Siap memulai perjalanan USDT Anda? Buat akun di MEXC hari ini
dan bergabunglah dengan jutaan pengguna yang memercayai bursa terkemuka ini untuk transaksi mata uang kripto mereka.
Apa perbedaan antara USDT dan USD? USDT adalah token mata uang kripto digital yang dirancang untuk mencerminkan nilai Dolar Amerika Serikat (USD). Sementara USD adalah mata uang fiat terbitan pemerintah, USDT adalah token digital yang diterbitkan secara pribadi dengan tujuan mempertahankan rasio nilai 1:1 dengan USD melalui dukungan cadangan.
Apakah USDT aman untuk digunakan? USDT telah digunakan secara luas selama bertahun-tahun, tetapi disertai dengan risiko, termasuk kekhawatiran tentang cadangan, ketidakpastian regulasi, dan kerentanan teknis. Sebagian besar pengguna menganggapnya cukup aman untuk kepemilikan dan transaksi jangka pendek, meskipun banyak ahli menyarankan kehati-hatian untuk kepemilikan besar atau jangka panjang.
Apa perbedaan antara USDT dan Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang kripto terdesentralisasi dengan nilai yang berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar, sedangkan USDT adalah stablecoin yang dirancang untuk mempertahankan nilai $1 yang konsisten. Bitcoin utamanya berfungsi sebagai investasi dan penyimpan nilai, sedangkan USDT berfungsi lebih sebagai alat tukar dan perdagangan yang stabil.
Apa perbedaan antara USDT dan USDC? Keduanya adalah stablecoin yang dipatok pada USD, tetapi USDT diterbitkan oleh Tether Limited, sedangkan USDC diterbitkan oleh Circle dan Coinbase. USDC secara umum dianggap memiliki transparansi yang lebih besar dalam dukungan cadangannya dan memiliki ikatan lebih kuat dengan lembaga keuangan teregulasi di Amerika Serikat.