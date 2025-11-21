Kapan Bitcoin Terakhir Akan Ditambang? Garis Waktu Lengkap Dijelaskan

Bitcoin memiliki batas pasokan tetap sebesar 21 juta koin, yang dikodekan secara keras ke dalam protokolnya untuk menciptakan kelangkaan digital mirip dengan emas. Jika Anda pernah bertanya-tanya kapan bitcoin terakhir akan ditambang, jawabannya adalah sekitar tahun 2140. Saat ini, sekitar 19,9 juta bitcoin sudah ada, menyisakan sekitar 1,5 juta yang tersisa. Panduan ini menjelaskan mekanika pasokan Bitcoin, mengapa penambangan membutuhkan lebih dari satu abad untuk selesai, dan apa yang terjadi ketika semua bitcoin akhirnya ditambang.





Poin Utama:

Bitcoin memiliki pasokan maksimum tetap sebesar 21 juta koin yang dikodekan ke dalam protokolnya.

Bitcoin terakhir akan ditambang sekitar tahun 2140 karena peristiwa halving setiap empat tahun.

Saat ini, sekitar 19,9 juta bitcoin telah ditambang, menyisakan sekitar 1,5 juta.

Hadiah penambangan berkurang setengah setiap 210.000 blok, secara progresif memperlambat penciptaan koin baru.

Setelah 2140, penambang akan sepenuhnya bergantung pada biaya transaksi alih-alih hadiah blok.

Pada tahun 2035, lebih dari 99% dari semua bitcoin sudah akan ada dalam sirkulasi.





Pencipta Bitcoin, Satoshi Nakamoto, merancang cryptocurrency dengan pasokan maksimum yang ketat sebesar 21 juta koin. Ini menciptakan aset deflasi yang tidak dapat dimanipulasi seperti mata uang fiat tradisional. Konsep ini mencerminkan emas: pasokan terbatas membantu mempertahankan nilai dari waktu ke waktu.

Bitcoin baru dibuat melalui penambangan. Penambang menggunakan komputer yang kuat untuk memecahkan teka-teki matematika yang memvalidasi transaksi dan mengamankan jaringan. Setiap sepuluh menit, seorang penambang berhasil menambahkan blok baru dan menerima bitcoin yang baru dibuat sebagai hadiah. Pada halving 2024, penambang mendapatkan 3,125 BTC per blok.

Setiap 210.000 blok (sekitar empat tahun), hadiah penambangan dipotong setengah—sebuah peristiwa yang disebut "halving". Ketika Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009, penambang mendapatkan 50 BTC per blok. Setelah halving pada tahun 2012, 2016, 2020, dan 2024, hadiah turun menjadi 25, 12,5, 6,25, dan 3,125 BTC. Pola ini berlanjut hingga hadiah mencapai nol.

Sistem ini memastikan prediktabilitas. Tidak seperti mata uang tradisional di mana pemerintah mencetak uang sesuka hati, jadwal pasokan Bitcoin transparan dan tidak dapat diubah. Saat ini, sekitar 19,9 juta bitcoin telah ditambang (94,8% dari total pasokan), menyisakan 1,5 juta untuk ditambang selama abad berikutnya. Pasokan akhir yang sebenarnya akan menjadi sekitar 20.999.999,98 BTC karena pembulatan kode. Peneliti memperkirakan bahwa hingga 20% dari bitcoin yang ada mungkin hilang secara permanen di dompet yang tidak dapat diakses, membuat pasokan yang dapat digunakan secara aktual menjadi lebih langka.





Bitcoin terakhir akan ditambang sekitar tahun 2140. Memahami mengapa memerlukan pemeriksaan jadwal halving Bitcoin, yang menciptakan perlambatan eksponensial dalam penciptaan koin baru. Protokol Bitcoin mencakup 32 peristiwa halving, masing-masing membuat penambangan menghasilkan lebih sedikit koin hingga hadiah mencapai nol.

Saat ini pada tahun 2025, sekitar 900 bitcoin baru dibuat setiap hari. Setelah halving 2028, ini turun menjadi 450 per hari. Pada tahun 2032, akan menjadi 225 per hari. Pada tahun 2136, penambang menerima hanya 0,00000001 BTC per blok—fraksi yang sangat kecil. Halving terakhir ini antara tahun 2136 dan 2140 menghasilkan satoshi terakhir yang tersisa.

Tanggal pastinya tidak tetap karena jaringan Bitcoin menyesuaikan kesulitan penambangan setiap dua minggu untuk mempertahankan waktu blok sepuluh menit. Jika lebih banyak penambang bergabung dengan perangkat keras yang kuat, blok ditambang lebih cepat dan kesulitan meningkat. Jika penambang pergi, kesulitan menurun. Perkiraan 2140 dapat bergeser beberapa bulan atau tahun, tetapi tidak akan berubah secara dramatis.

Inilah bagian yang mengejutkan: meskipun bitcoin terakhir tidak akan ditambang hingga 2140, sebagian besar aksi terjadi lebih awal. Pada tahun 2035, lebih dari 99% dari semua bitcoin akan ada. 105 tahun terakhir (2035-2140) hanya menghasilkan 0,5% dari total pasokan. Faktor kelangkaan Bitcoin sebagian besar sudah berlaku hari ini.

Garis waktu halving:

2028: Hadiah turun menjadi 1,5625 BTC

2032: Turun menjadi 0,78125 BTC

2060: Di bawah 0,006 BTC

2136: Halving ke-32 terjadi

~2140: Satoshi terakhir ditambang

Penambangan tidak berhenti pada tahun 2140—hadiah blok hanya mencapai nol, beralih sepenuhnya ke kompensasi berbasis biaya.









Ketika semua 21 juta bitcoin ditambang pada tahun 2140, penambangan tidak akan hilang—penambang akan sepenuhnya bergantung pada biaya transaksi yang dibayarkan oleh pengguna. Transisi ini telah direncanakan sejak awal dan mewakili pertanyaan keberlanjutan jangka panjang paling penting Bitcoin.

Biaya transaksi bekerja seperti lelang. Pengguna melampirkan biaya untuk memberi insentif kepada penambang untuk memproses transaksi mereka dengan cepat. Selama aktivitas jaringan tinggi, pengguna membayar biaya lebih tinggi untuk konfirmasi cepat. Saat ini, biaya adalah porsi kecil dari pendapatan penambang dibandingkan dengan hadiah blok, tetapi keseimbangan ini akan berubah pada tahun 2140.

Apakah biaya transaksi saja akan mempertahankan keamanan Bitcoin? Jawabannya tergantung pada beberapa faktor. Jika nilai Bitcoin mengalami apresiasi karena kelangkaan, bahkan biaya kecil dalam satoshi bisa bernilai jumlah yang signifikan. Solusi lapisan 2 seperti Lightning Network memungkinkan jutaan transaksi kecil terjadi di luar rantai, membiarkan blockchain utama fokus pada transaksi bernilai tinggi di mana pengguna membayar biaya premium.

Pergeseran ke penambangan khusus biaya akan menyebabkan perubahan industri. Hanya penambang efisien yang menggunakan energi terbarukan dan perangkat keras canggih akan tetap menguntungkan, kemungkinan menyebabkan konsolidasi. Namun, penyesuaian kesulitan Bitcoin memastikan blok terus berlanjut setiap sepuluh menit terlepas dari partisipasi penambang. Dampak lingkungan bisa positif karena hadiah yang berkurang mengurangi insentif konsumsi listrik, mendorong penambang ke arah sumber energi terbarukan. Pada tahun 2140, penambangan Bitcoin dapat sebagian besar terbarukan, berpotensi mengurangi kekhawatiran lingkungan.

Untuk peran Bitcoin sebagai penyimpan nilai, mencapai batas 21 juta memperkuat narasi 'emas digital'nya. Kelangkaan lengkap yang dikombinasikan dengan permintaan berkelanjutan mewakili eksperimen moneter yang unik. Bitcoin akan menjadi aset moneter utama pertama dengan pasokan terbatas yang dapat diverifikasi—tidak ada emas atau mata uang fiat yang menawarkan kombinasi yang sama.









Perjalanan Bitcoin untuk menambang koin terakhir pada tahun 2140 mewakili eksperimen unik dalam desain moneter. Batas pasokan 21 juta menciptakan kelangkaan digital yang menguat dari waktu ke waktu melalui peristiwa halving yang dapat diprediksi setiap empat tahun. Memahami garis waktu ini penting karena membentuk proposisi nilai jangka panjang Bitcoin dan membantu investor membuat keputusan yang tepat. Meskipun sebagian besar Bitcoin sudah ada dalam sirkulasi, transisi ke model penambangan berbasis biaya akan menguji keberlanjutan jaringan. Bagi mereka yang tertarik berpartisipasi dalam revolusi digital ini, platform seperti MEXC memudahkan untuk mulai berdagang dan belajar tentang Bitcoin hari ini.