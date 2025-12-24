Mengapa Ethereum Sedang Jatuh? Faktor-Faktor Kunci di Balik Penurunan Harga ETH

Harga Ethereum telah turun tajam di bawah $3,000, membuat banyak investor bertanya-tanya apa yang mendorong penurunan mendadak ini.

Artikel ini mengkaji faktor-faktor kunci di balik kejatuhan Ethereum baru-baru ini, dari tekanan jual whale hingga hambatan makroekonomi.

Anda akan mempelajari tentang sinyal teknis yang menunjukkan tanda peringatan, peristiwa yang memicu likuidasi massal, dan apa yang diprediksi para ahli untuk jalur pemulihan ETH.

Baik Anda pemula maupun trader berpengalaman, memahami mengapa Ethereum sedang jatuh membantu Anda membuat keputusan yang tepat selama periode volatil ini.





Poin-Poin Penting

Harga Ethereum telah turun di bawah $3,000 karena penjualan besar-besaran oleh market maker, tekanan makroekonomi, dan sinyal teknis bearish.

Pemain institusional utama seperti Wintermute telah menjual sekitar 40% kepemilikan mereka selama tiga minggu, menciptakan tekanan turun yang berkelanjutan.

Kenaikan suku bunga Bank of Japan yang diantisipasi dan perubahan kebijakan Federal Reserve memaksa investor keluar dari aset kripto berisiko tinggi.

Pola death cross terbentuk pada chart harian Ethereum, secara historis menandakan momentum bearish yang berkepanjangan ke depan.

Meskipun kelemahan jangka pendek, peluncuran dana MONY senilai $100 juta oleh JPMorgan dan penurunan pasokan exchange menunjukkan kepercayaan institusional terhadap utilitas jangka panjang Ethereum.

Analisis teknis menunjuk pada potensi penurunan lebih lanjut menuju $2,065-$2,500 sebelum pemulihan yang berarti dapat dimulai.





Partisipan pasar besar telah secara agresif mengurangi kepemilikan Ethereum mereka, menciptakan tekanan turun yang tiada henti pada harga ETH.

Wintermute, salah satu market maker paling berpengaruh di kripto, dilaporkan telah menjual sekitar 40% kepemilikannya selama tiga minggu terakhir.

Distribusi sistematis ini terus menekan setiap upaya rally karena jutaan dolar ETH dan Bitcoin masuk ke exchange setiap hari.

Ketika pemain canggih beralih dari menyediakan likuiditas ke mengurangi eksposur secara aktif, dampaknya menjadi substansial di seluruh pasar.

Kenaikan suku bunga Bank of Japan yang diantisipasi pada 19 Desember membuat pasar kripto bersiap untuk dampak.

Pasar memberikan harga probabilitas 97,4% bahwa BOJ akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, yang secara historis memicu penjualan kripto yang tajam.

Kenaikan suku bunga BOJ sebelumnya menyebabkan Bitcoin terjun 26% pada Juli 2024 dan 25% pada Januari 2025, dengan Ethereum mengikuti pola serupa.

Kenaikan suku bunga memperkuat yen dan membongkar carry trade yen, memaksa investor keluar dari aset berisiko tinggi seperti cryptocurrency untuk membayar pinjaman berdenominasi yen yang murah.

Sementara itu, pemotongan suku bunga Federal Reserve baru-baru ini secara paradoks mendahului kejatuhan harga Ethereum sepanjang 2024-2025.

Setiap pemotongan 25 basis poin mengikuti pola yang familiar di mana harga naik sebelumnya, kemudian turun begitu keputusan dikonfirmasi dan sudah diperhitungkan.

Chart harian Ethereum membentuk pola death cross sekitar satu bulan lalu ketika moving average 50 hari melintasi di bawah moving average 200 hari.

Formasi teknis ini secara historis mendahului tren turun yang berkepanjangan dan telah terbukti dapat diandalkan melalui beberapa siklus kripto.

Pola ini menunjukkan momentum jangka pendek yang melemah mengalahkan tren bullish jangka panjang, menciptakan kondisi di mana penjual mempertahankan kontrol.

ETH telah menembus di bawah beberapa level support termasuk garis tren diagonal yang bertahan sejak Agustus dan barrier psikologis kritis $3,000.

Aksi harga saat ini menunjukkan Ethereum memasuki wave kelima turun dalam hitungan Elliott Wave, menargetkan level yang jauh lebih rendah ke depan.

Akumulasi treasury Bitcoin kehilangan momentum meskipun 117 perusahaan baru menambahkan BTC ke neraca mereka pada 2024-2025.

Untuk Ethereum, akumulasi korporat tetap sangat terbatas dengan hanya segelintir pemain institusional yang melanjutkan pembelian berarti selama penurunan ini.

ETF Ethereum yang diperdagangkan di AS mencatat sekitar $578 juta dalam arus keluar bersih selama Agustus 2025, menandakan pengurangan taktis dari beberapa investor institusional.

Baru-baru ini, BlackRock menjual lebih dari $220 juta ETH, menambah tekanan jual meskipun sikap positif keseluruhan perusahaan terhadap kripto.

Volume trading telah menurun di platform-platform utama, dan lebih sedikit pembeli dip agresif yang masuk selama sell-off dibandingkan dengan siklus sebelumnya.

Kekosongan permintaan ini berarti rally kekurangan bahan bakar yang diperlukan untuk pemulihan yang berkelanjutan, membuat harga rentan terhadap kelemahan yang terus berlanjut.





Sebuah exploit Yearn Finance yang dilaporkan oleh media kripto utama mengejutkan pasar dan memicu gelombang awal penjualan agresif.

Detail exploit beredar cepat di seluruh meja trading, menyebabkan futures ETH terurai secara keras karena trader bergegas mengurangi eksposur risiko.

Dalam hitungan jam, sekitar $667 juta dalam posisi kripto berleveraj dilikuidasi di seluruh pasar, dengan Ethereum menyumbang $246 juta saja.

Likuidasi terjadi ketika trader yang menggunakan dana pinjaman dipaksa menjual saat harga turun, yang mempercepat kerugian dan menciptakan tekanan jual yang mengalir.

Pembersihan massal menghapus tangan lemah dan posisi overleveraged, tetapi kerusakan meluas melampaui trader spekulatif saja.

Sebuah wallet ICO Ethereum yang tidak aktif sejak 2015 tiba-tiba memindahkan 40,000 ETH yang awalnya dibeli seharga $12,400 pada $0,31 per token, kini bernilai sekitar $120 juta.

Meskipun tidak ada deposit exchange yang terdeteksi dan transfer tampak internal daripada peristiwa likuidasi, hal ini memperkuat ketakutan dan ketidakpastian selama periode yang sudah rapuh.









Ethereum saat ini trading dalam kisaran konsolidasi kritis antara support $2,700 dan resistance $3,350-$3,435.

Aset ini gagal bertahan di atas level psikologis $3,000 dan memvalidasi tiga barrier resistance minggu lalu sebelum menciptakan candle penolakan dengan sumbu atas yang panjang.

Analis teknis mengidentifikasi zona support besar berikutnya di $2,500, mewakili penurunan 13% dari level saat ini sekitar $2,900.

Hitungan Elliott Wave yang paling mungkin menunjukkan bounce terbaru Ethereum adalah wave keempat yang selesai, dengan wave kelima dan terakhir turun sekarang dimulai.

Jika skenario ini terjadi, target utama berada di $2,065 berdasarkan ekstensi Fibonacci 1,61, meskipun beberapa analis melihat potensi penurunan menuju $2,200 atau bahkan $1,400.

Ethereum telah trading dalam kisaran horizontal yang luas selama hampir dua tahun selain dari dua fakeout yang mencolok, berulang kali menghormati batas atas sekitar $4,000-$4,100.

Chart mingguan menunjukkan formasi triple top pada resistance $4,078, salah satu pola teknis paling bearish dalam charting klasik.

Harga juga telah menembus di bawah neckline di $2,130, yang merupakan level terendah Agustus dan support struktural kritis.





Sejarah menunjukkan Ethereum pulih dari penurunan tajam ketika perkembangan fundamental melebihi tekanan jual jangka pendek.

JPMorgan Chase meluncurkan dana pasar uang tokenized pertamanya di Ethereum, dana MONY.

Langkah ini menandakan bahwa institusi keuangan utama terus membangun di atas infrastruktur Ethereum meskipun harga lemah.

Bank ini bergabung dengan BlackRock, Franklin Templeton, dan Fidelity dalam meluncurkan dana pasar uang tokenized on-chain, menunjukkan kepercayaan institusional terhadap utilitas jangka panjang Ethereum.

Permintaan ETF spot Ethereum diam-diam kembali setelah berminggu-minggu arus keluar yang stabil, dengan hari-hari terkini menunjukkan arus masuk bersih positif.

Volume options juga meningkat, mencerminkan minat institusional yang tumbuh dan positioning untuk volatilitas potensial di kedua arah.

Indikator on-chain menunjukkan penurunan pasokan exchange, dengan lebih sedikit token yang tersedia untuk penjualan segera.

Saldo exchange yang lebih rendah berarti lebih sedikit token yang tersedia untuk penjualan segera, yang dapat membatasi intensitas penurunan karena order jual besar menjadi lebih sulit dieksekusi.

Prediksi harga ahli tetap terbagi, dengan beberapa memperkirakan Ethereum bisa mencapai $4,000 jika pola teknis break secara bullish.

Namun, trader veteran memperingatkan bahwa Bitcoin mungkin sudah berada di pasar bear, yang kemungkinan akan menyeret Ethereum lebih rendah menuju $2,065 sebelum pemulihan yang berarti dapat dimulai.









Ethereum jatuh karena penjualan besar-besaran oleh market maker, kekhawatiran kenaikan suku bunga Bank of Japan, dan sinyal teknis death cross yang menunjukkan momentum bearish.

Tekanan jual institusional dan pengetatan makroekonomi melebihi perkembangan positif, sementara banyak katalis bullish sudah diperhitungkan dalam rally sebelumnya.

Tekanan jual saat ini berasal dari exploit Yearn Finance yang memicu lebih dari $600 juta dalam likuidasi, dikombinasikan dengan melemahnya permintaan dan kegagalan support teknis.

Tidak, Ethereum jatuh ke nol sangat tidak mungkin mengingat ekosistem DeFi yang mapan, adopsi institusional, dan pengembangan jaringan yang sedang berlangsung.





Kejatuhan Ethereum mencerminkan tekanan yang menyatu dari distribusi institusional, pengetatan makroekonomi, dan breakdown teknis daripada kegagalan fundamental proyek.

Kisaran $2,700-$3,000 mewakili titik keputusan kritis di mana bulls harus bertahan atau menghadapi risiko penurunan lebih dalam menuju $2,065.

Meskipun prospek jangka pendek tetap menantang, pembangunan infrastruktur institusional dan penurunan pasokan exchange menunjukkan potensi pemulihan begitu penjualan habis.

Memahami dinamika ini membantu Anda menavigasi volatilitas baik trading di MEXC atau holding untuk apresiasi jangka panjang.