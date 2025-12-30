Kripto Apa yang Harus Dibeli Sekarang Selain Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH)

Meskipun Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi aset dasar dalam portofolio kripto, proyek-proyek baru di tahap awal menarik perhatian karena alasan yang berbeda—posisi harga. Mutuum Finance adalah salah satu proyek tersebut. Saat ini berada di fase presale 7 dengan harga $0,04, masih di bawah harga peluncuran $0,06.

Bitcoin dan Ethereum: Pemimpin Pasar Dengan Potensi Kenaikan Terbatas

Mengapa BTC dan ETH Masih Penting

Bitcoin dan Ethereum secara luas dipandang sebagai tulang punggung pasar kripto. Peran Bitcoin sebagai emas digital dan posisi Ethereum sebagai platform smart contract terkemuka telah membuat mereka mendapatkan adopsi besar-besaran, minat institusional, dan likuiditas yang dalam. Kapitalisasi pasar mereka mencerminkan kedewasaan tersebut.

Namun, ukuran datang dengan pertukaran. Kapitalisasi pasar Bitcoin sudah diukur dalam ratusan miliar, yang berarti bahkan kenaikan persentase sederhana memerlukan arus masuk modal yang sangat besar. Pergerakan 5x untuk Bitcoin, misalnya, akan memerlukan triliunan dolar masuk ke pasar—sesuatu yang mungkin terjadi dalam horizon waktu yang panjang, tetapi jauh dari umum dalam siklus pendek atau menengah.

Ethereum menghadapi dinamika serupa. Meskipun ETH terus berkembang dan mendapat manfaat dari DeFi, staking, dan eksposur institusional, skala yang telah dicapai membuat potensi kenaikan eksplosif semakin sulit dibandingkan dengan siklus sebelumnya.

Kondisi Pasar Saat Ini

Baik BTC maupun ETH telah menunjukkan kekuatan baru-baru ini, tetapi mereka tetap terpapar ketidakpastian makro yang lebih luas, perkembangan regulasi, dan periode volatilitas. Penarikan masih mungkin terjadi, dan meskipun keyakinan jangka panjang tetap kuat, probabilitas keuntungan besar dari level saat ini secara alami lebih rendah dibandingkan beberapa tahun yang lalu.

Kripto Baru yang Masih Dihargai Di Bawah $0,06

Mutuum Finance masih berada di fase presale 7, dengan token dihargai $0,04, di bawah harga peluncuran $0,06. Kesenjangan itu saja mewakili peningkatan 50% pada saat token mencapai pasar terbuka. Lebih penting lagi, presale dimulai pada $0,01, yang berarti peserta awal telah melihat apresiasi substansial melalui progresi fase terstruktur.

Sebagai contoh, seseorang yang mengalokasikan $2.000 di fase pertama pada $0,01 sekarang akan memegang posisi senilai sekitar $8.000 pada harga fase 7 saat ini, dan $12.000 pada harga peluncuran $0,06—sebelum pergerakan pasar pasca peluncuran dipertimbangkan.

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $19,45 juta dan sudah memiliki lebih dari 18.600 pemegang. Mencapai tingkat partisipasi ini pada tahap presale sangat signifikan, karena mencerminkan basis luas pendukung awal yang diposisikan untuk mendapat manfaat saat proyek terus berkembang dan token berkembang menuju perdagangan publik.

Apa yang Dibangun Mutuum Finance

Peminjaman dan Pinjaman sebagai Inti

Mutuum Finance sedang mengembangkan protokol peminjaman dan pinjaman terdesentralisasi yang dirancang untuk beroperasi tanpa kustodian atau perantara. Platform ini akan menawarkan dua model peminjaman yang berbeda: peer-to-contract (P2C) dan peer-to-peer (P2P).

Dalam model P2C, pengguna berinteraksi dengan kolam likuiditas. Pemberi pinjaman menyediakan aset dan mendapatkan hasil, sementara peminjam dapat mengakses modal dengan memberikan jaminan. Rasio loan-to-value (LTV) menentukan berapa banyak yang dapat dipinjam, membantu mengelola risiko sambil memungkinkan efisiensi modal.

Model P2P memperkenalkan lebih banyak fleksibilitas. Pengguna dapat langsung menegosiasikan persyaratan pinjaman satu sama lain, termasuk suku bunga dan durasi. Struktur ini membuka pintu untuk aset yang biasanya dikecualikan dari kolam peminjaman standar, termasuk koin meme seperti DOGE atau PEPE, memungkinkan strategi yang lebih disesuaikan.

Bagaimana MUTM Terikat dengan Aktivitas Platform

Mutuum Finance memperkenalkan mtTokens, yang mewakili aset yang disediakan dalam protokol. Token-token ini mengakumulasi nilai saat bunga diperoleh, memberikan cara transparan untuk melacak hasil. Token MUTM itu sendiri terikat erat dengan utilitas platform daripada berfungsi sebagai aset pasif.

Sebagian aktivitas protokol dirancang untuk masuk ke mekanisme beli-dan-distribusi, di mana nilai yang dihasilkan oleh platform digunakan untuk mendukung pemegang token. Ini menciptakan hubungan langsung antara penggunaan protokol dan permintaan token, memperkuat peran MUTM di luar spekulasi.

Fase roadmap masa depan memperluas struktur ini, dengan fitur tambahan yang direncanakan untuk meningkatkan efisiensi modal, dukungan aset, dan insentif pengguna saat platform matang.

Tim saat ini sedang mempersiapkan peluncuran protokol V1 di testnet Sepolia, dijadwalkan untuk Q4 2025. Komponen inti mencakup kolam likuiditas, mtTokens, token utang, dan bot likuidator otomatis, dengan ETH dan USDT berfungsi sebagai aset yang didukung awal untuk peminjaman, pinjaman, dan jaminan.

Keamanan telah menjadi prioritas yang jelas. Audit CertiK telah selesai, dan tim baru-baru ini mengonfirmasi bahwa audit Halborn sekarang juga telah sepenuhnya selesai. Dengan audit diselesaikan, pengumuman tanggal peluncuran V1 yang tepat diharapkan segera, menandai langkah kunci menuju pengujian pengguna langsung.

Mengapa Investor Melihat Melampaui BTC dan ETH

Bitcoin dan Ethereum tidak mungkin menghilang dari portofolio serius, tetapi skala mereka membuat pengembalian dramatis semakin sulit. Sebaliknya, Mutuum Finance masih berada di tahap di mana harga, utilitas, dan visibilitas selaras secara bersamaan.

Dengan token dihargai $0,04, platform yang diluncurkan bersamaan dengan token, dan listing bursa diantisipasi setelah peluncuran, beberapa investor melihat fase saat ini sebagai peluang di mana kelipatan masih mungkin. Dari level saat ini, skenario yang melibatkan pengembalian 5x hingga 10x sedang dibahas justru karena proyek belum memasuki fase pasar publiknya.

Meluncurkan token pada saat yang sama dengan platform memperkuat posisi Mutuum Finance untuk listing bursa tingkat atas. Proyek yang datang dengan produk yang berfungsi, audit yang selesai, dan basis pengguna aktif cenderung mendapatkan daya tarik lebih cepat setelah terdaftar, karena aksesibilitas dan likuiditas berkembang.

Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi pilar pasar kripto, tetapi ukuran mereka membatasi jenis kenaikan yang kini dicari banyak investor. Mutuum Finance mewakili proyek yang masih berada di jendela harga awalnya, dengan roadmap yang jelas, pengembangan aktif, dan platform yang akan diluncurkan bersamaan dengan tokennya.

