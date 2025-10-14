Saham Goldman Sachs (GS): Laba Q3 Melonjak 39% karena Didorong oleh Pembuatan Kesepakatan dan Perdagangan

TLDR

EPS Q3 2025 mencapai $12,25, melampaui estimasi $11,09 per saham.

Laba bersih mencapai $4,1 miliar, naik dari $2,78 miliar tahun lalu.

Pendapatan naik 19,6% year-over-year menjadi $15,18 miliar.

Biaya perbankan investasi melonjak 42%, didorong oleh kebangkitan pembuatan kesepakatan dan IPO.

Goldman mengumumkan akuisisi Industry Ventures untuk memperluas platform alternatifnya.

Saham Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) ditutup pada $786,78, naik 2,93% pada 13 Oktober, sebelum turun 2,77% dalam perdagangan pra-pasar menjadi $765,30.

Bank tersebut melaporkan hasil kuartal ketiga 2025 yang kuat, melampaui estimasi Wall Street karena pendapatan dari pembuatan kesepakatan dan manajemen aset melonjak.

Pertumbuhan Pendapatan dan Laba Q3 yang Kuat

Goldman Sachs melaporkan laba bersih sebesar $4,1 miliar, atau $12,25 per saham, melampaui ekspektasi analis sebesar $11,09 per saham. Ini menandai peningkatan tajam dari $2,78 miliar, atau $8,40 per saham, yang dilaporkan pada kuartal yang sama tahun lalu.

Pendapatan naik 19,6% menjadi $15,18 miliar, naik dari $12,7 miliar pada Q3 2024. Pengembalian ekuitas tahunan bank berada pada 14,2%, menandakan profitabilitas yang sehat di tengah lingkungan pasar yang membaik. CEO David Solomon mengaitkan hasil yang kuat dengan "kekuatan waralaba klien kami dan fokus pada pelaksanaan prioritas strategis kami."

Kebangkitan Perbankan Investasi

Segmen perbankan investasi Goldman mencatat lonjakan 42% dalam biaya, mencapai $2,66 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan 60% dalam biaya penasihat dan peningkatan aktivitas penjaminan utang dan ekuitas.

Kebangkitan ini mengikuti perlambatan berkepanjangan pada 2024, dengan perusahaan-perusahaan kini menghidupkan kembali rencana merger dan IPO. Goldman memainkan peran kunci dalam IPO profil tinggi termasuk Figma, Klarna, dan Firefly Aerospace. Volume M&A global mencapai $3,43 triliun dalam sembilan bulan pertama 2025, tertinggi sejak 2015.

Meskipun laba melampaui perkiraan, saham turun dalam perdagangan pra-pasar karena investor mengambil keuntungan setelah reli 37% year-to-date, menjadikan Goldman bank besar AS dengan kinerja terbaik.

Pertumbuhan Manajemen Aset dan Kekayaan

Pendapatan dari manajemen aset dan kekayaan naik 17% menjadi $4,4 miliar, menandai peningkatan kuartalan pertamanya tahun ini. Biaya manajemen naik 12% karena aset di bawah pengawasan bertambah menjadi $3,45 triliun.

Goldman baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengakuisisi hingga 3,5% saham di T. Rowe Price, senilai $1 miliar, dan mengungkapkan akuisisi senilai $665 juta terhadap Industry Ventures, platform modal ventura yang mengelola aset senilai $7 miliar. Kesepakatan tersebut, yang diharapkan selesai pada awal 2026, akan memperkuat platform alternatif Goldman senilai $540 miliar dan memperluas aksesnya ke pasar ventura dan swasta.

Kinerja Perdagangan dan Prospek

Bisnis perdagangan Goldman terus berkinerja baik. Pendapatan perdagangan ekuitas tumbuh 7% menjadi $3,74 miliar, sementara pendapatan dari fixed income, mata uang, dan komoditas (FICC) naik 17% menjadi $3,47 miliar. Keuntungan ini didukung oleh aktivitas pembiayaan dan volatilitas pasar yang stabil.

Bank tersebut menyisihkan $339 juta untuk kerugian kredit, turun dari $397 juta tahun lalu, sebagian besar terkait dengan portofolio kartu kreditnya.

Saham Goldman telah naik 39,5% year-to-date dan 55,5% selama tahun lalu, secara signifikan mengungguli pengembalian S&P 500 sebesar 13% dan 14%. Dengan momentum pembuatan kesepakatan, ekspansi manajemen aset, dan akuisisi strategis, Goldman Sachs tetap berada dalam posisi yang baik untuk pertumbuhan berkelanjutan hingga 2026.

