Korelasi Bitcoin dengan emas meningkat menuju rekor tertinggi sepanjang masa

Korelasi Bitcoin-emas telah meningkat tajam. Menurut analis, BTC semakin berperilaku seperti emas. Dulu dianggap sebagai aset spekulatif, kini telah memantapkan dirinya sebagai safe haven dan penyimpan nilai.

Data on-chain menunjukkan bahwa korelasi BTC-emas saat ini berada di atas 0,85, naik dari -0,8 pada Oktober 2021. Ini mendekati korelasi tertinggi sepanjang masa (ATH) sekitar 0,9 pada April tahun lalu.

Menurut Andrei Grachev, managing partner di DWF Labs, korelasi tersebut menunjukkan bagaimana investor institusional memandang Bitcoin. "Dulu aktif digunakan sebagai mata uang sebelum menjadi terutama penyimpan nilai. Bitcoin tampaknya mengikuti jalur yang serupa, yang menjelaskan mengapa pergerakan harganya semakin mencerminkan dinamika emas," katanya.

Kelangkaan Bitcoin melampaui emas

Sejauh ini, 2025 telah menjadi tahun ketidakpastian. Investor tetap cemas karena berita tentang potensi tarif, risiko geopolitik tetap tinggi, dan pasar berfluktuasi dengan setiap pengumuman baru. Untuk itu, investor mencari safe haven seperti emas.

Emas telah mengalami tahun yang fenomenal, memberikan pengembalian lebih dari 30% pada akhir Q3. Terakhir kali emas melihat keuntungan sebesar ini adalah 15 tahun lalu pada 2010. Namun, tidak seperti 2010, investor mulai melihat Bitcoin sebagai safe haven potensial lainnya untuk menghadapi gejolak.

Awalnya dirancang untuk berfungsi seperti mata uang, Bitcoin kini menjadi aset kripto yang paling banyak diterima, menyumbang lebih dari 55% dari total kapitalisasi pasar kripto.

Agar keduanya dipandang sebagai penyimpan nilai, keduanya harus langka. Pasokan emas tumbuh sangat lambat. Laporan dari Goldman Sachs mengklaim bahwa produksi tahunan baru hanya menambahkan sedikit lebih dari 1% ke stok yang ada dan stabil serta tidak elastis terhadap harga. Akibatnya, ketika permintaan tumbuh, sulit untuk meningkatkan pasokan dengan cepat. Kendala ini pada akhirnya membantu mendorong nilai emas.

Bitcoin serupa. Ia memiliki pasokan tetap, dengan token terakhir diproyeksikan akan ditambang pada 2140. Kelangkaan Bitcoin kini bahkan lebih besar daripada emas, sebagaimana diukur dengan rasio stock-to-flow, yaitu pasokan yang ada relatif terhadap produksi tahunan.

Pada April 2024, BTC melampaui emas sebagai aset dengan rasio stock-to-flow tertinggi di antara aset likuid dan mudah diperdagangkan.

Ketika pertumbuhan suplai uang M2 diperhitungkan, Bitcoin secara teratur mencapai rekor tertinggi, sementara emas masih di bawah puncaknya dari 1980.

Institusi memberikan Bitcoin peluang hampir sama dengan emas

Perbedaan yang mencolok tercermin dalam volatilitas masing-masing aset. Emas memiliki volatilitas jangka panjang sekitar 15%. Sementara itu, volatilitas Bitcoin telah menurun karena telah mendapatkan legitimasi yang lebih besar, tetapi selama lima tahun terakhir, rata-ratanya masih sekitar 40%. Tingkat volatilitas itu hampir tidak konsisten dengan apa yang diharapkan dari aset yang digunakan sebagai safe haven.

Narasi yang berkembang tentang peran Bitcoin semakin diperkuat oleh analisis BlackRock, yang memposisikan koin raja sebagai diversifikasi unik yang tidak berkorelasi dengan aset tradisional. Meskipun emas awalnya mengungguli Bitcoin pada 2025, data BlackRock menunjukkan Bitcoin melampaui emas dalam lima dari enam krisis geopolitik utama selama periode 60 hari, menantang reputasinya sebagai aset spekulatif yang volatil.

Selain itu, Tether telah menerapkan strategi ganda berinvestasi di Bitcoin dan emas, menyoroti peran komplementer dari kedua aset tersebut. CEO Paolo Ardoino menekankan bahwa keduanya berfungsi sebagai lindung nilai inflasi dan penyimpan nilai jangka panjang. Tether mengalokasikan 15% dari laba bersihnya untuk Bitcoin dan mendukung token XAUt-nya dengan 7,66 ton emas fisik.

Menurut pengusaha Anthony Pompliano, institusi kini menyadari bahwa "tidak ada yang akan berhenti mencetak uang," mendorong permintaan untuk aset keras.

Sementara itu, harga emas melonjak ke rekor tertinggi $4.179,48 per ons. Spot emas naik 0,5% menjadi $4.128,49, sementara futures emas AS untuk pengiriman Desember naik menjadi $4.158. Logam tersebut telah naik 57% tahun ini, didorong oleh risiko geopolitik.

Di sisi lain, BTC mencapai rekor tertingginya lebih dari $125k. Namun, koin tersebut mengalami penurunan 2,37% dalam 24 jam terakhir dan penurunan 8% dalam seminggu terakhir. Saat ini diperdagangkan pada $112.030.

