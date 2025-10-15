Tether membayar $299 juta untuk menyelesaikan gugatan kebangkrutan Celsius

Tether telah mencapai kesepakatan dalam gugatan kebangkrutan Celsius, dengan penerbit stablecoin membayar $299,5 juta untuk menyelesaikan semua masalah terkait kasus tersebut.

Ringkasan Tether telah membayar $299,5 juta untuk menyelesaikan gugatan terkait kebangkrutan Celsius.

Paolo Ardoino, chief executive officer Tether, mengkonfirmasi kesepakatan tersebut pada 14 Oktober 2025 melalui X.

Celsius mengajukan gugatan terhadap penerbit stablecoin pada Agustus 2024.

Blockchain Recovery Investment Consortium, usaha patungan antara GXD Labs dan VanEck, mengungkapkan kesepakatan tersebut dalam siaran pers pada 14 Oktober. Tether adalah penerbit USDT, stablecoin terbesar yang dipatok ke dolar AS dengan kapitalisasi pasar lebih dari $180 miliar.

Kesepakatan Celsius – berapa banyak yang telah dibayar Tether?

Menurut detail, Tether (USDT) telah setuju untuk membayar $299,5 juta sebagai penyelesaian kepada harta kebangkrutan Celsius Network.

Pembayaran tersebut terkait dengan proses permusuhan yang diajukan pada Agustus 2024 dan klaim seputar transfer jaminan dan likuidasi yang menimpa Celsius pada Juli 2022.

Kapan gugatan diajukan?

GXD Labs dan VanEck mengelola litigasi melawan Tether melalui BRIC, entitas yang diluncurkan pada awal 2023 dan bertujuan untuk memaksimalkan pemulihan untuk kebangkrutan terkait kripto seperti Celsius.

Pemberi pinjaman kripto tersebut mengajukan kebangkrutan Bab 11 di tengah penularan brutal di seluruh pasar aset digital pada 13 Juli 2022, sebulan setelah menghentikan penarikan dan menunjukkan lubang lebih dari $1,2 miliar dalam neraca keuangannya.

Celsius keluar dari proses kebangkrutan dengan rencana restrukturisasi pada awal 2024, langkah yang mendapat persetujuan pengadilan pada November 2023.

BRIC adalah manajer pemulihan aset kompleks dan administrator litigasi dari Komite Debitur dan Kreditur Tanpa Jaminan perusahaan yang ditunjuk pada Januari 2024. Celsius, melalui entitas ini, mengajukan gugatan pada Agustus tahun itu meminta 39.342 bitcoin (BTC) dari penerbit stablecoin.

Seorang hakim kebangkrutan mengizinkan kasus tersebut untuk dilanjutkan pada Juli 2025 setelah menolak argumen Tether yang meminta pembatalan.

CEO Tether mengkonfirmasi kesepakatan

Pada hari Selasa, chief executive officer Tether Paolo Ardoino mengkonfirmasi kesepakatan dengan BRIC. Dia membagikan perkembangan tersebut di X:

GXD Labs dan VanEck mengajukan gugatan di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York.

Keruntuhan Celsius Network pada 2022 terjadi pada tahun yang sama yang melihat pemberi pinjaman kripto BlockFi dan Voyager Digital, serta pertukaran kripto FTX, menyoroti yang terburuk dari ledakan di seluruh pasar.