Dompet LuBian Memindahkan Lebih dari $1B dalam BTC Setelah 3 Tahun Tidak Aktif: Data On-Chain

Sebuah dompet yang terkait dengan LuBian, sebuah pool penambangan Bitcoin signifikan yang diretas pada Desember 2020, memindahkan BTC pada hari Rabu, mengakhiri tiga tahun ketidakaktifan.

Dompet berlabel "39DUz" memindahkan 9.757 BTC, senilai $1,1 miliar, ke dua alamat baru, masing-masing "34kn9z…s9tef" dan "bc1q4c…77s0," menurut perusahaan analitik Peckshield dan Lookonchain.

Masih belum jelas apakah perpindahan terbaru ke alamat baru ini merupakan upaya untuk melikuidasi koin atau hanya upaya untuk mentransfernya ke dompet baru untuk alasan keamanan atau operasional.

Perpindahan koin ini mengikuti laporan bahwa pemerintah A.S. berencana untuk menyita 127.271 BTC ($14,4 miliar) yang dicuri dari LuBian.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Selasa penyitaan bitcoin senilai $15 miliar dari operasi penipuan kerja paksa Prince Group di seluruh Kamboja. Menurut perusahaan forensik Elliptic, bitcoin ini "dicuri" pada tahun 2020 dari LuBian.