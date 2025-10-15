Dompet LuBian Memindahkan Lebih dari $1B dalam BTC Setelah 3 Tahun Tidak Aktif: Data On-Chain

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan LuBian Wallet Memindahkan Lebih dari $1B dalam BTC Setelah 3 Tahun Tidak Aktif: Data On-Chain muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dompet yang terkait dengan LuBian, kolam penambangan Bitcoin signifikan yang diretas pada Desember 2020, memindahkan BTC pada hari Rabu, mengakhiri tiga tahun masa tidak aktif. Dompet berlabel "39DUz" memindahkan 9.757 BTC, senilai $1,1 miliar, ke dua alamat baru, masing-masing "34kn9z...s9tef" dan "bc1q4c...77s0," menurut perusahaan analitik Peckshield dan Lookonchain. Masih belum jelas apakah perpindahan terbaru ke alamat baru merupakan upaya untuk melikuidasi koin atau hanya upaya untuk mentransfernya ke dompet baru untuk alasan keamanan atau operasional. Perpindahan koin ini mengikuti laporan bahwa pemerintah A.S. berencana untuk menyita 127.271 BTC ($14,4B) yang dicuri dari LuBian. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Selasa penyitaan bitcoin senilai $15 miliar dari operasi penipuan kerja paksa Prince Group di seluruh Kamboja. Menurut perusahaan forensik Elliptic, bitcoin ini "dicuri" pada 2020 dari LuBian. Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/15/lubian-wallet-moves-over-usd1b-in-btc-after-3-years-of-inactivityPostingan LuBian Wallet Memindahkan Lebih dari $1B dalam BTC Setelah 3 Tahun Tidak Aktif: Data On-Chain muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dompet yang terkait dengan LuBian, kolam penambangan Bitcoin signifikan yang diretas pada Desember 2020, memindahkan BTC pada hari Rabu, mengakhiri tiga tahun masa tidak aktif. Dompet berlabel "39DUz" memindahkan 9.757 BTC, senilai $1,1 miliar, ke dua alamat baru, masing-masing "34kn9z...s9tef" dan "bc1q4c...77s0," menurut perusahaan analitik Peckshield dan Lookonchain. Masih belum jelas apakah perpindahan terbaru ke alamat baru merupakan upaya untuk melikuidasi koin atau hanya upaya untuk mentransfernya ke dompet baru untuk alasan keamanan atau operasional. Perpindahan koin ini mengikuti laporan bahwa pemerintah A.S. berencana untuk menyita 127.271 BTC ($14,4B) yang dicuri dari LuBian. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Selasa penyitaan bitcoin senilai $15 miliar dari operasi penipuan kerja paksa Prince Group di seluruh Kamboja. Menurut perusahaan forensik Elliptic, bitcoin ini "dicuri" pada 2020 dari LuBian. Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/15/lubian-wallet-moves-over-usd1b-in-btc-after-3-years-of-inactivity

Dompet LuBian Memindahkan Lebih dari $1B dalam BTC Setelah 3 Tahun Tidak Aktif: Data On-Chain

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/15 21:50
Ambire Wallet
WALLET$0.00962+0.52%
Bitcoin
BTC$95,146.34-0.30%
COM
COM$0.00511-4.57%
Union
U$0.002667+1.17%

Sebuah dompet yang terkait dengan LuBian, sebuah pool penambangan Bitcoin signifikan yang diretas pada Desember 2020, memindahkan BTC pada hari Rabu, mengakhiri tiga tahun ketidakaktifan.

Dompet berlabel "39DUz" memindahkan 9.757 BTC, senilai $1,1 miliar, ke dua alamat baru, masing-masing "34kn9z…s9tef" dan "bc1q4c…77s0," menurut perusahaan analitik Peckshield dan Lookonchain.

Masih belum jelas apakah perpindahan terbaru ke alamat baru ini merupakan upaya untuk melikuidasi koin atau hanya upaya untuk mentransfernya ke dompet baru untuk alasan keamanan atau operasional.

Perpindahan koin ini mengikuti laporan bahwa pemerintah A.S. berencana untuk menyita 127.271 BTC ($14,4 miliar) yang dicuri dari LuBian.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Selasa penyitaan bitcoin senilai $15 miliar dari operasi penipuan kerja paksa Prince Group di seluruh Kamboja. Menurut perusahaan forensik Elliptic, bitcoin ini "dicuri" pada tahun 2020 dari LuBian.

Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/15/lubian-wallet-moves-over-usd1b-in-btc-after-3-years-of-inactivity

Peluang Pasar
Logo Ambire Wallet
Harga Ambire Wallet(WALLET)
$0.00962
$0.00962$0.00962
+0.41%
USD
Grafik Harga Live Ambire Wallet (WALLET)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Lapisan interoperabilitas kripto mengungkapkan kesenjangan antara narasi desentralisasi industri dan bagaimana nilai sebenarnya berpindah melintasi blockchain. Memindahkan nilai melintasi
Bagikan
Coinstats2026/01/18 19:00
Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

YESUS KECIL. Di pusat perayaan Sinulog dan Fiesta Señor adalah Yesus Kecil, yang secara lokal disebut sebagai Senior Santo Niño de Cebu. Foto oleh Jacqueline
Bagikan
Rappler2026/01/18 19:57
Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Postingan Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ringkasan Kartu Kredit Venmo telah memasuki industri keuangan yang berkembang
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 19:20