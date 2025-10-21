BursaDEX+
Harga Bitcoin Mengincar Pengujian Ulang $114.000, Tetapi Analis Menyarankan Kehati-hatian

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/21 15:47
Rubmar adalah seorang penulis dan penerjemah yang telah menjadi penggemar kripto selama empat tahun terakhir. Tujuannya sebagai penulis adalah menciptakan karya informatif, lengkap, dan mudah dipahami yang dapat diakses oleh mereka yang baru memasuki dunia kripto. Setelah mempelajari tentang mata uang kripto pada 2019, Rubmar menjadi penasaran dengan dunia kemungkinan yang ditawarkan industri ini, dengan cepat menyadari bahwa kebebasan finansial berada dalam genggamannya berkat teknologi yang berkembang.

Sejak usia muda, Rubmar penasaran dengan cara kerja bahasa, menemukan minat khusus pada permainan kata dan keunikan dialek. Rasa ingin tahunya berkembang saat ia menjadi pembaca yang gemar di masa remajanya. Dia mengeksplorasi kebebasan dan kata-kata baru melalui buku-buku favoritnya, yang membentuk pandangannya tentang dunia. Rubmar memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk penelitian mendalam dan pemikiran analitis di universitas, di mana dia belajar Sastra dan Linguistik. Studinya telah memberinya perspektif tajam tentang berbagai topik dan memungkinkannya untuk menggali secara menyeluruh dalam penyelidikannya.

Pada 2019, dia pertama kali mencoba industri kripto ketika seorang teman memperkenalkannya pada Bitcoin dan mata uang kripto, tetapi baru pada 2020 dia mulai mendalami industri ini. Saat Rubmar mulai memahami mekanisme dunia kripto, dia melihat dunia baru yang belum dieksplorasi.

Pada awal perjalanan kriptonya, dia menemukan sistem baru yang memungkinkannya memiliki kendali atas keuangannya. Sebagai orang dewasa muda abad ke-21, Rubmar telah menghadapi tantangan sistem perbankan tradisional dan batasan uang fiat.

Setelah kegagalan ekonomi negara asalnya, keterbatasan keuangan tradisional menjadi jelas. Struktur birokrasi yang ketinggalan zaman membuatnya merasa putus asa dan tidak berdaya di tengah sistem agresif dan terdistorsi yang diciptakan oleh hiperinflasi. Namun, mempelajari tentang desentralisasi dan self-custody membuka dunia peluang. Mata uang kripto memungkinkannya untuk mengalami kontrol finansial untuk pertama kalinya dan memperluas pendidikan keuangannya.

Selain itu, sifat unik komunitas kripto memicu rasa ingin tahu Rubmar tentang lapisan-lapisan lain dari industri ini. Akibatnya, dia menemukan minat khusus dalam menemukan berbagai perspektif investor, pengamat pasar, ahli, dan pengembang. Upayanya untuk lebih memahami ruang kripto membuatnya menyadari hubungan kuat komunitas dengan industri lain, memperkaya perspektifnya tentang sektor tersebut. Sebagai seseorang yang menghabiskan sebagian besar harinya online, Rubmar senang menemukan titik-titik di mana dunia kripto bertemu dengan minat dan hobi lainnya –atau meme favoritnya.

Di waktu luangnya, dia biasanya menemukan kegembiraan dalam berbagai bentuk seni. Sebagai anak-anak, dia mendaftar di setiap kegiatan ekstrakurikuler di kampung halamannya, termasuk kelas musik, menari, membuat perhiasan, dan paduan suara lokal. Meskipun banyak upayanya untuk belajar berbagai instrumen, Rubmar hanya tahu cara memainkan xylophone, yang dia mainkan selama 7 tahun di marching band sekolahnya.

Dia juga memiliki hasrat untuk mempelajari bahasa dan budaya baru, dengan menetapkan tujuan untuk mempelajari enam bahasa lainnya – saat ini mencoba belajar bahasa Italia dan Korea. Scrapbooking, kerajinan kertas, dan penjilidan buku adalah minat terbesarnya di luar pekerjaan, terus mengikuti kelas dan lokakarya untuk mempelajari teknik baru. Sisa waktu luangnya dihabiskan untuk mencemaskan pertandingan sepak bola dan berita pasar transfer atau memberi makan kucing –miliknya atau liar.

Singkatnya, Rubmar berusaha menyajikan karya yang menghibur dan mendidik untuk dinikmati oleh semua orang, bertujuan untuk melaporkan berita terbaru dan menawarkan perspektif unik sambil menambahkan meme atau permainan kata kapan pun memungkinkan.

Sumber: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin-btc-price-eyes-114000-retest-amid-bounce-but-analyst-suggests-caution/

