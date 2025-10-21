Mengapa Pasar Kripto Sedang Jatuh Hari Ini dan Ke Mana Bitcoin Bisa Menuju Selanjutnya

Artikel Mengapa Pasar Crypto Anjlok Hari Ini dan Kemana Bitcoin Bisa Menuju Selanjutnya pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pasar crypto global menyaksikan penurunan tajam dalam 24 jam terakhir, karena harga Bitcoin dan Ethereum anjlok di bawah tekanan jual yang meningkat dan ketakutan investor. Penurunan mendadak ini mengikuti badai sempurna berupa arus keluar ETF yang masif, gangguan infrastruktur dari pemadaman AWS, dan lebih dari $200 juta likuidasi leverage. Dengan Bitcoin meluncur di bawah $108.000 dan altcoin menunjukkan warna merah, para trader bersiap menghadapi minggu yang bergejolak di depan. Sentimen pasar dengan cepat berubah dari optimisme menjadi kehati-hatian saat likuiditas berkurang dan ketidakpastian makro meningkat.

Arus Keluar ETF Menguras Likuiditas Institusional

Data dari pelacak pasar mengkonfirmasi bahwa ETF Bitcoin spot—yang telah menjadi kritis dalam mempertahankan arus masuk institusional—mengalami arus keluar lebih dari $1,23 miliar minggu ini, yang terbesar sejak awal musim panas. Pada hari Jumat saja, investor menarik lebih dari $366 juta, menandakan pergeseran signifikan dalam sentimen di antara dana-dana besar.

Analis mengatakan pergerakan ini mencerminkan nada risk-off yang lebih luas di seluruh pasar keuangan, didorong oleh kenaikan imbal hasil obligasi dan ketidakpastian seputar data ekonomi A.S. Dengan ETF tidak lagi menyerap pasokan, dukungan struktural pasar melemah, memungkinkan momentum penurunan untuk mempercepat.

Pemadaman AWS Mengganggu Coinbase dan Platform Trading

Semakin mengintensifkan penjualan, pemadaman AWS besar mengganggu operasi di Coinbase dan beberapa platform terdesentralisasi, membatasi akses dan likuiditas selama jam perdagangan puncak. Gangguan seperti ini biasanya memperlebar spread dan menciptakan penundaan eksekusi, memicu penjualan panik dan likuidasi algoritmik. Bagi banyak trader, episode ini menggarisbawahi ketergantungan crypto yang berkelanjutan pada infrastruktur terpusat meskipun memiliki etos terdesentralisasi.

Lebih dari $200 Juta Posisi Long Leverage Terhapus

Menurut data CoinGlass, lebih dari $213 juta posisi dilikuidasi dalam 24 jam, terutama posisi long pada Bitcoin dan Ethereum. Kaskade likuidasi mendorong Bitcoin turun sebentar ke $107.552, terendah dalam dua minggu. Analis memperingatkan bahwa penembusan di bawah $101.700 dapat mengkonfirmasi fase bearish yang lebih dalam karena pemicu jual otomatis terus mendominasi aktivitas perdagangan jangka pendek.

Kesimpulan

Koreksi crypto yang sedang berlangsung menyoroti kerapuhan pasar di tengah campuran hambatan makroekonomi, kerusakan teknis, dan guncangan likuiditas. Sementara volatilitas jangka pendek tetap intens, investor mengawasi laporan CPI A.S. minggu ini untuk petunjuk tentang langkah kebijakan Federal Reserve berikutnya. Angka inflasi yang lebih dingin bisa memberikan kelegaan dan memicu pemulihan. Namun untuk saat ini, sentimen tetap rapuh—dan pasar crypto berdiri di persimpangan jalan, menyeimbangkan antara akumulasi yang diperbarui dan potensi meluncur ke fase risk-off yang lebih luas.