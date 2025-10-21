Gelembung $300B OpenAI: Ekonomi sirkular AI yang mengubah keuangan Wall Street

OpenAI telah memulai ekspansi perangkat keras senilai $300 miliar yang mengikat pemasok chip, penyandang dana, dan penyedia energi dalam satu siklus umpan balik.

Perusahaan ini telah mengunci perjanjian multi-tahun dengan AMD dan Broadcom untuk mengirimkan puluhan juta akselerator AI antara 2026 dan 2029, kesepakatan yang bersama-sama mewakili sekitar 16 gigawatt daya komputasi baru, cukup untuk menyaingi seluruh penggunaan listrik beberapa negara kecil.

AMD akan memasok 6 gigawatt GPU Instinct dan telah memberikan waran ekuitas kepada OpenAI yang terkait dengan pencapaian tonggak kinerja, sementara Broadcom akan mendesain bersama dan menerapkan 10 gigawatt silikon kustom dan sistem rak selama periode yang sama.

Kontrak-kontrak tersebut berada di atas pengembangan Stargate dengan Oracle dan SoftBank, ekspansi lima lokasi di A.S. yang merujuk pada lebih dari $300 miliar dalam pengeluaran kumulatif, tulang punggung dari apa yang mungkin menjadi proyek infrastruktur yang dibiayai secara pribadi terbesar dalam sejarah teknologi.

Ekonomi AI sirkular

Struktur perjanjian ini menunjukkan pola ekonomi sirkular dalam infrastruktur AI di mana modal, insentif ekuitas, dan kewajiban pembelian saling terkait di antara vendor, penyedia infrastruktur, dan operator model.

Pengaturan AMD menghubungkan pengiriman GPU masa depan dengan waran berbasis tonggak yang memberikan OpenAI eksposur ke atas terhadap kinerja ekuitas AMD, menciptakan siklus umpan balik antara valuasi pemasok dan jalur ekspansi kapasitas pelanggan.

Secara paralel, Nvidia mengungkapkan kepemilikan sekitar 7 persen di CoreWeave awal tahun ini sementara CoreWeave memperluas perjanjiannya dengan OpenAI sebesar $6,5 miliar, membawa nilai kontrak total 2025 menjadi sekitar $22,4 miliar, yang mengikat ekuitas vendor chip, pendapatan penyewa infrastruktur, dan konsumsi komputasi OpenAI dalam rantai yang sama.

Bloomberg juga melaporkan tentang siklus pembiayaan vendor yang melibatkan komitmen Nvidia hingga $100 miliar terkait dengan pembelian chip oleh OpenAI, membingkai optik permintaan yang sebagian dibiayai oleh pemasok itu sendiri.

Pandangan ke depan bergantung pada tiga gerbang eksekusi: pemanfaatan, energi, dan kurva biaya. Pada pemanfaatan, peningkatan kapasitas yang diumumkan dari AMD, Broadcom, dan Stargate mencapai kisaran gigawatt dua digit hingga 2029, sementara pendapatan AI perusahaan harus meningkat untuk menjaga okupansi klaster di atas tingkat ambang yang mendukung pengembalian yang menarik.

Survei BofA pada Oktober mencatat 54 persen manajer dana menyebut AI sebagai gelembung dan saldo kas mendekati 3,8 persen, sebuah pengaturan yang dapat memperkuat ayunan pasar secara luas jika penerapan tertinggal dari jadwal pengiriman.

Konsentrasi indeks menambahkan saluran makro lain, karena "Magnificent Seven" melayang mendekati sepertiga kapitalisasi pasar S&P 500 pada pertengahan 2025, yang memperketat sensitivitas portofolio pasif terhadap arus berita AI dan perubahan panduan belanja modal.

Kebutuhan energi AI

Pada energi, ketersediaan jaringan dan biaya yang disampaikan per megawatt-jam membentuk laju yang layak untuk penskalaan model.

Goldman Sachs memproyeksikan permintaan listrik pusat data global naik sekitar 165 persen pada 2030 dibandingkan dengan 2023. Trajektori ini akan mendorong operator pusat data menuju perjanjian pembelian daya jangka panjang, pembangkit di lokasi, dan pergeseran lokasi saat klaster baru mulai beroperasi pada 2026-2029.

Liputan McKinsey yang dikutip di seluruh pers perdagangan menempatkan trajektori A.S. pada pertumbuhan majemuk sekitar 25 persen hingga 2030, dengan pusat data A.S. berpotensi mengkonsumsi lebih dari 14 persen listrik nasional pada akhir dekade, yang meningkatkan risiko perencanaan jika antrian interkoneksi dan jadwal perizinan memanjang relatif terhadap pengiriman perangkat keras.

Jalur regulasi tetap cair, meskipun Otoritas Persaingan dan Pasar Inggris menyimpulkan pada Maret 2025 bahwa kemitraan Microsoft dengan OpenAI tidak memenuhi syarat untuk investigasi merger, dasar yang mungkin ditinjau kembali jika pengaturan pasokan terkait ekuitas baru mengintensifkan kekhawatiran kekuatan pasar seputar akses dan harga.

Silikon kustom adalah tuas biaya yang perlu diperhatikan saat program Broadcom bergerak dari desain ke penerapan.

Jika akselerator, jaringan, dan desain bersama rak memberikan peningkatan kinerja material per watt, biaya inferensi barang dan efisiensi pelatihan dapat mengatur ulang ekonomi unit model sirkular menuju arus kas yang mendanai sendiri saat pemanfaatan meningkat.

Risiko eksekusi terletak pada rantai alat, pengemasan, dan bandwidth memori, dan timeline dimulai pada 2H26 dengan peningkatan multi-tahun hingga 2029, sehingga hasil finansial untuk vendor dan operator akan melacak kecepatan di mana keuntungan tersebut muncul dalam margin yang diaudit dan harga kontrak.

Peta komitmen langsung sudah jelas, dan konversi kesepakatan kerangka kerja menjadi pesanan pembelian yang tegas, diungkapkan dalam pengajuan vendor dan pembaruan pers, adalah titik pemeriksaan jangka pendek.

Pembiayaan CoreWeave dan aliran kesepakatan, termasuk tindakan korporasi dan evolusi kepemilikan Nvidia, akan menunjukkan seberapa ketat siklus antara ekuitas pemasok, kapasitas infrastruktur, dan jalur permintaan OpenAI.

Integrasi tingkat sistem Apple memperluas area permukaan konsumen pada 2024 dengan ketentuan privasi yang menyatakan permintaan tidak disimpan oleh OpenAI dan alamat IP dikaburkan, yang memberikan perbandingan terhadap siklus adopsi perusahaan yang cenderung bergerak pada kepatuhan dan tonggak ROI daripada jangkauan perangkat saja.

Pertanyaan untuk perencanaan portofolio dan treasury adalah bagaimana gigawatt yang diumumkan cocok dengan pertumbuhan beban kerja yang terealisasi, kemampuan pengiriman daya regional, dan trajektori biaya hingga 2028. Cara praktis untuk melacak pergeseran dari sirkular ke berkelanjutan adalah dengan memasangkan metrik pemanfaatan pusat data dengan rasio cakupan kontrak energi dan campuran pendapatan dari perjanjian perusahaan terkait penggunaan.

Jika langkah-langkah tersebut membaik saat penerapan 2H26 dimulai, siklus pembiayaan yang tertanam dalam kesepakatan ini berfungsi sebagai modal jembatan menuju ekonomi komputasi yang lebih stabil daripada sebagai sumber risiko korelasi di antara vendor, penyedia infrastruktur, dan laboratorium.

Kapasitas Mitra Penerapan pertama Target penyelesaian Catatan 6 GW AMD 2H26 N/A Waran berbasis tonggak hingga 160 juta saham AMD, OpenAI sebagai penerima manfaat 10 GW Broadcom 2H26 Akhir-2029 Akselerator kustom dan rak yang didesain bersama dengan OpenAI 4,5-5,5 GW Oracle, SoftBank Bertahap N/A Lima lokasi Stargate baru di A.S., bahasa kemitraan di atas $300 miliar selama lima tahun

Jalur ke depan terkonsentrasi dalam jendela 24 hingga 36 bulan ketika sistem Broadcom pertama dan gelombang AMD mulai beroperasi, kontrak daya diselesaikan di lokasi Stargate, dan konsumsi yang didukung pendapatan meningkat melalui saluran perusahaan. OpenAI mengatakan peluncuran Broadcom selesai pada akhir 2029.

