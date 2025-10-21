BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Mengapa Pasar Kripto Turun Hari Ini? Lonjakan Likuidasi Kripto muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Oktober 2025 terbukti menjadi salah satu bulan terberat bagi pasar kripto. Pada Oktober saja, pasar menghapus lebih dari $370 miliar nilai, dengan Bitcoin terjun ke $104.000, Ethereum turun di bawah $4.000, dan banyak altcoin turun 50-90%. Trader melikuidasi lebih dari $19 miliar, sementara ETF kripto spot mengalami ratusan juta dalam arus keluar ...Postingan Mengapa Pasar Kripto Turun Hari Ini? Lonjakan Likuidasi Kripto muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Oktober 2025 terbukti menjadi salah satu bulan terberat bagi pasar kripto. Pada Oktober saja, pasar menghapus lebih dari $370 miliar nilai, dengan Bitcoin terjun ke $104.000, Ethereum turun di bawah $4.000, dan banyak altcoin turun 50-90%. Trader melikuidasi lebih dari $19 miliar, sementara ETF kripto spot mengalami ratusan juta dalam arus keluar ...

Mengapa Pasar Kripto Turun Hari Ini? Lonjakan Likuidasi Kripto

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2025/10/21 16:18
4
4$0.0237-4.12%
Moonveil
MORE$0.002486-1.54%
Mengapa Pasar Kripto Turun Hari Ini

Artikel Mengapa Pasar Kripto Turun Hari Ini? Lonjakan Likuidasi Kripto pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Oktober 2025 terbukti menjadi salah satu bulan terberat bagi pasar kripto. Pada Oktober saja, pasar menghapus lebih dari $370 miliar nilai, dengan Bitcoin terjun ke $104.000, Ethereum turun di bawah $4.000, dan banyak altcoin turun 50-90%. 

Trader melikuidasi lebih dari $19 miliar, sementara ETF kripto spot mengalami arus keluar ratusan juta karena investor bergegas mengurangi risiko. Kejatuhan pasar yang tiba-tiba juga memangkas $65 miliar dalam open interest, secara efektif mengatur ulang aktivitas perdagangan ke level awal 2025.

Apa yang Memicu Penjualan Besar-besaran

Menurut trader berpengalaman Matthew Dixon, beberapa faktor bergabung untuk memicu kejatuhan. Seorang whale Bitcoin memindahkan sekitar 2.000 BTC di beberapa dompet, menandakan potensi penjualan skala besar. Meskipun koin-koin ini tidak langsung masuk ke bursa, pasar bereaksi defensif, mengantisipasi peningkatan pasokan. Likuiditas institusional juga menyusut, dengan lebih dari $500 juta ditarik dari dana kripto dan ETF minggu lalu, termasuk hampir $950 juta dalam Bitcoin saja.

  • Baca Juga :
  •   SpaceX Memindahkan 2.395 BTC Di Tengah Kemerosotan Bitcoin, Apakah Musk Menjual atau HODLing?
  •   ,

Data on-chain mengkonfirmasi tekanan: arus masuk besar dari dompet teratas ke bursa biasanya menandakan penjualan, dan lonjakan dalam rasio ini secara historis mendahului penurunan harga jangka pendek. Pada saat yang sama, kondisi makroekonomi yang lebih luas memperburuk sentimen. Ketegangan perdagangan AS-China yang diperbarui, dolar AS yang menguat, dan ketidakpastian dari penutupan pemerintah AS mendorong investor ke aset yang lebih aman, semakin memperkuat volatilitas kripto.

Faktor Lain yang Menyebabkan Kejatuhan

Kejatuhan juga disertai dengan kesalahan operasional, termasuk Paxos yang secara tidak sengaja mencetak $300 triliun dalam stablecoin karena kesalahan teknis. Insiden seperti itu menggarisbawahi risiko operasional sektor ini. Di sisi positif, kripto terus menemukan kasus penggunaan dunia nyata, seperti di sektor game uang riil India, di mana aset digital membantu pengguna melewati pembatasan regulasi.

Meskipun beberapa aset naik di bawah perdagangan berbasis narasi seperti "perdagangan debasement," indikator makro menunjukkan bukti terbatas dari keruntuhan dolar secara luas, membuat pemulihan tetap rapuh. Saat ini, Bitcoin telah pulih ke sekitar $107.978 dan Ethereum ke $3.882 tetapi para ahli memperingatkan bahwa ketegangan perdagangan, ketidakpastian regulasi, dan kendala likuiditas masih membuat pasar rentan.

Jangan Pernah Ketinggalan Berita di Dunia Kripto!

Tetap terdepan dengan berita terbaru, analisis ahli, dan pembaruan real-time tentang tren terbaru di Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan lainnya.

ikon lonceng Berlangganan Berita

FAQ

Berapa banyak Bitcoin dan Ethereum jatuh selama crash?

Bitcoin terjun ke $104.000 dan Ethereum turun di bawah $4.000, sementara banyak altcoin turun 50-90% di tengah kepanikan pasar.

Apakah ETF kripto menyebabkan crash pasar 2025?

Mereka adalah faktor utama. Investor menarik hampir $950 juta dari ETF Bitcoin saja, mengurangi likuiditas institusional dan mempercepat penjualan besar-besaran di seluruh pasar.

Apakah pasar kripto pulih setelah crash Oktober 2025?

Bitcoin naik ke $107.978 dan Ethereum ke $3.882 pasca-crash, tetapi ketegangan perdagangan, risiko regulasi, dan likuiditas rendah membuat pasar tetap rapuh.

Peluang Pasar
Logo 4
Harga 4(4)
$0.0237
$0.0237$0.0237
-3.97%
USD
Grafik Harga Live 4 (4)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45
Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Ozak AI saat ini sedang naik ke puncak token berbasis AI yang sedang berkembang di pasar cryptocurrency. Ozak AI mungkin masuk dalam 10 besar token AI pada tahun 2028, menurut
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 20:16