Mengapa Pasar Kripto Turun Hari Ini? Lonjakan Likuidasi Kripto

Oktober 2025 terbukti menjadi salah satu bulan terberat bagi pasar kripto. Pada Oktober saja, pasar menghapus lebih dari $370 miliar nilai, dengan Bitcoin terjun ke $104.000, Ethereum turun di bawah $4.000, dan banyak altcoin turun 50-90%.

Trader melikuidasi lebih dari $19 miliar, sementara ETF kripto spot mengalami arus keluar ratusan juta karena investor bergegas mengurangi risiko. Kejatuhan pasar yang tiba-tiba juga memangkas $65 miliar dalam open interest, secara efektif mengatur ulang aktivitas perdagangan ke level awal 2025.

Apa yang Memicu Penjualan Besar-besaran

Menurut trader berpengalaman Matthew Dixon, beberapa faktor bergabung untuk memicu kejatuhan. Seorang whale Bitcoin memindahkan sekitar 2.000 BTC di beberapa dompet, menandakan potensi penjualan skala besar. Meskipun koin-koin ini tidak langsung masuk ke bursa, pasar bereaksi defensif, mengantisipasi peningkatan pasokan. Likuiditas institusional juga menyusut, dengan lebih dari $500 juta ditarik dari dana kripto dan ETF minggu lalu, termasuk hampir $950 juta dalam Bitcoin saja.

Data on-chain mengkonfirmasi tekanan: arus masuk besar dari dompet teratas ke bursa biasanya menandakan penjualan, dan lonjakan dalam rasio ini secara historis mendahului penurunan harga jangka pendek. Pada saat yang sama, kondisi makroekonomi yang lebih luas memperburuk sentimen. Ketegangan perdagangan AS-China yang diperbarui, dolar AS yang menguat, dan ketidakpastian dari penutupan pemerintah AS mendorong investor ke aset yang lebih aman, semakin memperkuat volatilitas kripto.

Faktor Lain yang Menyebabkan Kejatuhan

Kejatuhan juga disertai dengan kesalahan operasional, termasuk Paxos yang secara tidak sengaja mencetak $300 triliun dalam stablecoin karena kesalahan teknis. Insiden seperti itu menggarisbawahi risiko operasional sektor ini. Di sisi positif, kripto terus menemukan kasus penggunaan dunia nyata, seperti di sektor game uang riil India, di mana aset digital membantu pengguna melewati pembatasan regulasi.

Meskipun beberapa aset naik di bawah perdagangan berbasis narasi seperti "perdagangan debasement," indikator makro menunjukkan bukti terbatas dari keruntuhan dolar secara luas, membuat pemulihan tetap rapuh. Saat ini, Bitcoin telah pulih ke sekitar $107.978 dan Ethereum ke $3.882 tetapi para ahli memperingatkan bahwa ketegangan perdagangan, ketidakpastian regulasi, dan kendala likuiditas masih membuat pasar rentan.

