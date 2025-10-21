Postingan ETF Kripto AS Menghadapi Eksodus Investor saat Harga Bitcoin dan Ethereum Merosot pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pada 20 Oktober, kedua ETF kripto spot AS mengalami penurunan tajam dalam arus masuk. Menurut SoSoValue, ETF Bitcoin turun menjadi arus keluar $40,47 juta, sementara ETF Ethereum melaporkan $145,68 juta.

Rincian ETF Bitcoin

ETF Bitcoin mencatat arus keluar sebesar $40,47 juta dipimpin oleh penarikan BlackRock IBIT sebesar $100,65 juta. Selain itu, lima ETF mencatat arus masuk kecil termasuk VanEck HODL $21,16 juta, Bitwise BITB $12,05 juta, Invesco BTCO $9,94 juta, dan Fidelity FBTC $9,67 juta.

Arus masuk terkecil hari itu dilaporkan oleh Grayscale BTC sebesar $7,36 juta. Secara keseluruhan, total nilai perdagangan turun menjadi $4,87 miliar, menandai penurunan tajam. Aset bersih mencapai $149,66 miliar, mewakili 6,76% dari kapitalisasi pasar Bitcoin.

Rincian ETF Ethereum

ETF Ethereum melihat total arus keluar sebesar $145,68 juta, dengan hanya dua ETF yang mencatat aktivitas. BlackRock ETHA mengalami arus keluar $117,86 juta, sementara Fidelity FETH melaporkan $27,82 juta. Tidak ada arus masuk yang tercatat untuk hari itu.

Arus keluar yang berkelanjutan di ETF Ethereum menandakan sentimen pasar negatif untuk aset tersebut. Total nilai perdagangan mencapai $2,15 juta, sedikit lebih rendah dari minggu lalu. Total aset bersih tercatat $26,83 miliar, menandai 5,56% dari kapitalisasi pasar Ethereum.

Konteks Pasar

Bitcoin terus mengalami tren bearish saat harga turun menjadi $107.759,93. Turun sekitar 3,19% dalam sehari dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $62,34 miliar.

Sementara itu, Ethereum juga menghadapi ketegangan pasar serupa. Harganya telah turun sekitar $3.887,54 di tengah volatilitas pasar. Ini menandai penurunan 4,55% dari hari sebelumnya, karena kapitalisasi pasar dan volume perdagangan hariannya juga menurun.