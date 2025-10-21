BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan ETF Kripto AS Menghadapi Eksodus Investor saat Harga Bitcoin dan Ethereum Merosot muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Pada 20 Oktober, kedua ETF kripto spot AS mengalami penurunan tajam dalam arus masuk. Menurut SoSoValue, ETF Bitcoin turun menjadi $40,47 juta arus keluar, sementara ETF Ethereum melaporkan $145,68 juta. Rincian ETF Bitcoin ETF Bitcoin mencatat $40,47 juta arus keluar yang dipimpin oleh penarikan $100,65 juta dari BlackRock IBIT. Selain itu, lima ETF mencatat arus masuk kecil...Postingan ETF Kripto AS Menghadapi Eksodus Investor saat Harga Bitcoin dan Ethereum Merosot muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Pada 20 Oktober, kedua ETF kripto spot AS mengalami penurunan tajam dalam arus masuk. Menurut SoSoValue, ETF Bitcoin turun menjadi $40,47 juta arus keluar, sementara ETF Ethereum melaporkan $145,68 juta. Rincian ETF Bitcoin ETF Bitcoin mencatat $40,47 juta arus keluar yang dipimpin oleh penarikan $100,65 juta dari BlackRock IBIT. Selain itu, lima ETF mencatat arus masuk kecil...

ETF Kripto AS Menghadapi Eksodus Investor saat Harga Bitcoin dan Ethereum Merosot

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2025/10/21 17:38
ETF Bitcoin Spot Mencatat Arus Keluar Pertama dalam Seminggu, ETF Ethereum Menyusul Dengan Keluar $1,89 Juta

Postingan ETF Kripto AS Menghadapi Eksodus Investor saat Harga Bitcoin dan Ethereum Merosot pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pada 20 Oktober, kedua ETF kripto spot AS mengalami penurunan tajam dalam arus masuk. Menurut SoSoValue, ETF Bitcoin turun menjadi arus keluar $40,47 juta, sementara ETF Ethereum melaporkan $145,68 juta. 

Rincian ETF Bitcoin 

ETF Bitcoin mencatat arus keluar sebesar $40,47 juta dipimpin oleh penarikan BlackRock IBIT sebesar $100,65 juta. Selain itu, lima ETF mencatat arus masuk kecil termasuk VanEck HODL $21,16 juta, Bitwise BITB $12,05 juta, Invesco BTCO $9,94 juta, dan Fidelity FBTC $9,67 juta. 

Arus masuk terkecil hari itu dilaporkan oleh Grayscale BTC sebesar $7,36 juta. Secara keseluruhan, total nilai perdagangan turun menjadi $4,87 miliar, menandai penurunan tajam. Aset bersih mencapai $149,66 miliar, mewakili 6,76% dari kapitalisasi pasar Bitcoin. 

Rincian ETF Ethereum 

ETF Ethereum melihat total arus keluar sebesar $145,68 juta, dengan hanya dua ETF yang mencatat aktivitas. BlackRock ETHA mengalami arus keluar $117,86 juta, sementara Fidelity FETH melaporkan $27,82 juta. Tidak ada arus masuk yang tercatat untuk hari itu. 

Arus keluar yang berkelanjutan di ETF Ethereum menandakan sentimen pasar negatif untuk aset tersebut. Total nilai perdagangan mencapai $2,15 juta, sedikit lebih rendah dari minggu lalu. Total aset bersih tercatat $26,83 miliar, menandai 5,56% dari kapitalisasi pasar Ethereum. 

Konteks Pasar 

Bitcoin terus mengalami tren bearish saat harga turun menjadi $107.759,93. Turun sekitar 3,19% dalam sehari dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $62,34 miliar.

Sementara itu, Ethereum juga menghadapi ketegangan pasar serupa. Harganya telah turun sekitar $3.887,54 di tengah volatilitas pasar. Ini menandai penurunan 4,55% dari hari sebelumnya, karena kapitalisasi pasar dan volume perdagangan hariannya juga menurun.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45
Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Ozak AI saat ini sedang naik ke puncak token berbasis AI yang sedang berkembang di pasar cryptocurrency. Ozak AI mungkin masuk dalam 10 besar token AI pada tahun 2028, menurut
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 20:16