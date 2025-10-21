BursaDEX+
Safe 7 adalah dompet perangkat keras paling canggih dari Trezor hingga saat ini, dibangun untuk ketahanan jangka panjang, penggunaan nirkabel, dan keamanan pasca-kuantum.Safe 7 adalah dompet perangkat keras paling canggih dari Trezor hingga saat ini, dibangun untuk ketahanan jangka panjang, penggunaan nirkabel, dan keamanan pasca-kuantum.

Trezor Memperkenalkan Safe 7: Dompet Kripto Transparan dan Tahan Kuantum untuk Masa Depan

Penulis: coincheckupSumber: coincheckup
2025/10/21 18:29
Poin-poin penting:

  • Safe 7 menampilkan chip elemen aman open-source pertama dengan perlindungan anti-gangguan dan tanpa NDA produsen.
  • Mendukung konektivitas nirkabel dan memperkenalkan sistem boot dan autentikasi yang tahan quantum.
  • Diluncurkan dengan harga $249, Safe 7 kini tersedia untuk pre-order, dengan pengiriman yang akan dimulai sekitar satu bulan lagi.

Standar baru dalam keamanan dompet perangkat keras

Trezor telah mengungkapkan Safe 7, dompet perangkat keras yang dibuat untuk memenuhi tuntutan penyimpanan aset digital yang terus berkembang. Perangkat ini mencakup beberapa fitur pertama untuk perusahaan, termasuk perlindungan tahan quantum dan kemampuan nirkabel. Intinya adalah chip elemen aman — Tropic Zero One — yang mengesampingkan perjanjian tertutup tradisional demi inspeksi terbuka.

Chip yang dikembangkan oleh perusahaan saudara Trezor, TropicSquare, dirancang agar dapat diverifikasi oleh komunitas peneliti keamanan. Jika terjadi gangguan, chip akan menghapus semua data tersimpan secara default, menghilangkan risiko ekstraksi kunci.

Safe 7 juga mengintegrasikan bootloader aman pasca-quantum dan protokol autentikasi — mempersiapkan perangkat menghadapi ancaman kriptografi yang mungkin muncul di era komputasi berikutnya.

Dibuat untuk penggunaan sehari-hari dan ketahanan jangka panjang

Dilapisi dengan bodi aluminium satu potong dengan Gorilla Glass di bagian belakang, Safe 7 dirancang untuk tahan terhadap keausan, debu, dan kelembaban. Peringkat IP65-nya memastikan perlindungan dari kerusakan lingkungan umum. Perangkat ini juga dilengkapi dengan layar warna edge-to-edge 2,5 inci, yang 62% lebih besar dari layar Trezor sebelumnya, menawarkan pengalaman yang lebih ramah pengguna.

Baterai LiFePO4 3,2V yang terpasang dipilih karena kimia yang aman dan kinerja yang baik seiring waktu, bahkan dalam situasi di mana perangkat benar-benar kehabisan daya.

"Kami tidak berkompromi. Kami membangun Trezor yang paling tahan lama, berkelanjutan, dan indah," kata Ada Budinsky, Kepala Produk.

Membandingkan Safe 7 dengan model Trezor sebelumnya

Sementara Trezor Safe 5 membawa umpan balik haptic dan layar berwarna ke lini produk, Safe 7 melangkah lebih jauh dengan konektivitas nirkabel, layar yang jauh lebih besar, dan arsitektur siap-quantum. Ini juga memperkenalkan kemampuan audit penuh untuk chip elemen amannya — yang pertama di industri ini. Safe 3 yang lebih kompak tetap menjadi pilihan hemat biaya, meskipun tidak memiliki antarmuka sentuh, dukungan microSD, dan protokol keamanan canggih yang ditemukan pada model kelas atas.

Pilihan desain dan aksesori

Safe 7 akan ditawarkan dalam warna Obsidian Green, Charcoal Black, dan Bitcoin Orange. Pembeli juga akan dapat memasangkan perangkat dengan aksesori opsional, termasuk layar privasi, flip case, pengisi daya nirkabel, dan penutup pelindung multi-guna. Konektivitas nirkabel terenkripsi adalah standar, memberikan pengguna kemampuan untuk mengelola aset mereka tanpa kabel fisik.

Kesimpulan

Trezor Safe 7 menandai pergeseran dalam bagaimana dompet perangkat keras mendekati transparansi dan umur panjang. Dengan elemen amannya yang terbuka, ketahanan terhadap ancaman quantum, dan desain yang diperkuat, perangkat ini menandakan langkah maju dalam mengamankan aset digital di lanskap teknologi yang berubah dengan cepat.

