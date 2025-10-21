Pivot AI yang Didorong Utang Menguji Para Penambang BTC

Lonjakan harga saham perusahaan kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kinerja tinggi (HPC) sejak September telah memberikan pengembalian luar biasa bagi penambang bitcoin yang berekspansi ke industri tersebut, namun pertumbuhan ini datang dengan biaya.

Bitcoin BTC$108,386.04 hanya naik 10% tahun ini, dan dengan pecahnya gelembung perbendaharaan bitcoin korporasi dalam beberapa bulan terakhir, narasi telah beralih ke arah penambang yang mengubah model bisnis mereka. Penambang semakin aktif di pasar utang karena mereka berusaha membiayai pembangunan ambisius bisnis AI dan HPC mereka.

Menurut The MinerMag, gabungan penawaran utang dan surat utang konversi mereka mencapai level rekor pada kuartal ketiga dengan perkiraan mencapai $6 miliar. Hal ini meningkatkan risiko gagal bayar, dan investor kini akan fokus untuk melihat pendapatan yang signifikan dari perubahan arah ini.

TerraWulf (WULF), MARA Holdings (MARA) dan Cipher (CIFR) bersama-sama mengumpulkan miliaran melalui obligasi konversi selama kuartal tersebut, sementara CleanSpark (CLSK) memanfaatkan jalur kredit untuk memperkuat neraca mereka.

Momentum ini berlanjut hingga kuartal keempat. TerraWulf meluncurkan penempatan pribadi senilai $3,2 miliar untuk surat utang senior yang dijamin, yang dilaporkan sebagai penawaran tunggal terbesar yang pernah dilakukan oleh penambang publik, menurut The MinerMag. Tak lama kemudian, IREN (IREN) menerbitkan obligasi konversi senilai $1 miliar dan Bitfarms (BITF) mengumumkan surat utang konversi senilai $300 juta.

Beberapa instrumen ini, seperti milik IREN, memiliki struktur kupon nol. Yang lain, seperti penerbitan terbaru TerraWulf, memiliki biaya lebih tinggi, dengan kupon 7,75% yang berarti beban bunga tahunan sekitar $250 juta. Ini jauh melebihi pendapatan perusahaan tahun 2024, yang hanya berjumlah $140 juta, menurut The Miner Mag.

Apakah Kali Ini Berbeda?

Selama pasar bearish 2022, ketika harga hash anjlok saat bitcoin turun 70%, pemberi pinjaman menyita mesin yang telah digunakan sebagai jaminan pinjaman, teknik yang terlihat ketika Core Scientific (CORZ) mengajukan kebangkrutan Bab 11.

The MinerMag menyarankan bahwa fokus AI-HPC membedakan siklus penggalangan dana berbasis utang saat ini menjadi unik. Dengan mengejar pendapatan yang terdiversifikasi, penambang mungkin dapat mengurangi risiko.

Pasar memberikan valuasi lebih tinggi untuk penambang yang beralih dari operasi bitcoin murni ke bisnis AI/HPC. Meskipun obligasi konversi masih mengakibatkan dilusi pemegang saham, perubahan arah ini juga menarik basis investor baru.

CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI), yang sering dilihat sebagai proksi untuk sektor penambangan bitcoin yang lebih luas, naik 160% year-to-date.