Pakar kepada Pemegang XRP, 'Kami Siap Beraksi' – Inilah Alasannya

Chad Steingraber, seorang pakar kripto populer, membuat pernyataan yang mengguncang para trader di seluruh komunitas kripto. Dalam postingan terbarunya, Steingraber menyatakan, "Kita siap beraksi," setelah penurunan yang terlihat pada open interest futures XRP ke level terendahnya di tahun 2025.
Menurut Steingraber, penurunan open interest saat ini menunjukkan bahwa pasar mungkin telah mencapai titik terendah. Komentarnya muncul ketika open interest futures XRP turun menjadi sekitar $3,49 miliar, sementara harga XRP bertahan di sekitar $2,36. Banyak trader melihat pernyataan tersebut sebagai tanda optimisme untuk aset tersebut.
Chris Widmer dari Chain.Reach merespons dengan penjelasan analitis tentang data saat ini. Dia mencatat bahwa penurunan open interest menunjukkan berkurangnya aktivitas spekulatif dan menandakan kemungkinan periode konsolidasi untuk XRP. Widmer menambahkan bahwa fase ini sering mengikuti pendinginan pasar dan memungkinkan trader untuk menilai kembali posisi mereka.
Baca Juga: SpaceX Memindahkan $268,5 Juta dalam Bitcoin di Tengah Penurunan Pasar
Widmer menunjukkan bahwa kemampuan XRP untuk mempertahankan stabilitas harga di tengah open interest yang lebih rendah bisa menunjukkan bahwa investor yang lebih besar sedang mempertahankan posisi sementara trader ritel keluar. Dia menjelaskan bahwa secara historis, periode open interest rendah sering diikuti oleh pergerakan harga yang diperbarui ketika modal baru masuk ke pasar.
Dia lebih lanjut menyebutkan bahwa peluncuran yang direncanakan untuk opsi perdagangan futures XRP oleh Chicago Mercantile Exchange (CME), yang saat ini dalam peninjauan regulasi, dapat meningkatkan keterlibatan institusional. Perkembangan ini, katanya, dapat meningkatkan likuiditas pasar dan mempengaruhi volatilitas XRP setelah diperkenalkan.
Selain itu, laporan dari awal tahun ini mencatat pergeseran dalam sentimen cryptocurrency secara keseluruhan. Analis mengamati bahwa kondisi bearish mulai mereda, dan akumulasi di antara investor besar meningkat. Widmer menyatakan bahwa aktivitas seperti itu dapat memperkuat dukungan pasar dan menyiapkan panggung untuk minat perdagangan yang diperbarui.
Saat trader menutup posisi spekulatif, pasar futures XRP mungkin sedang mempersiapkan fase aktivitas berikutnya. Pernyataan Steingraber, "Kita siap beraksi," menarik perhatian yang semakin besar di antara pemegang XRP yang memantau perkembangan di seluruh pasar aset digital yang lebih luas.
Baca Juga: Mengapa Proyek Evernorth Ripple Diam-diam Mengubah Segalanya untuk XRP
Postingan Pakar kepada Pemegang XRP, 'Kita Siap Beraksi' – Inilah Alasannya pertama kali muncul di 36Crypto.