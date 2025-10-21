Pakar kepada Pemegang XRP, 'Kami Siap Beraksi' – Inilah Alasannya

Futures XRP mencapai titik terendah tahunan, memicu optimisme dan spekulasi trader. Analis mengatakan penurunan open interest mungkin menandakan reset pasar. Opsi XRP yang direncanakan CME dapat meningkatkan likuiditas dan permintaan institusional. Chad Steingraber, seorang pakar kripto populer, membuat pernyataan yang mengguncang para trader di komunitas kripto. Dalam postingan terbarunya, Steingraber menyatakan, "Kita siap beraksi," setelah penurunan yang signifikan pada open interest futures XRP ke level terendahnya di tahun 2025. Menurut Steingraber, penurunan open interest saat ini menunjukkan bahwa pasar mungkin telah mencapai titik terendah. Komentarnya muncul ketika open interest futures XRP turun menjadi sekitar $3,49 miliar, sementara harga XRP bertahan di sekitar $2,36. Banyak trader melihat pernyataan tersebut sebagai tanda optimisme untuk aset ini. Chris Widmer dari Chain.Reach merespons dengan penjelasan analitis tentang data saat ini. Dia mencatat bahwa penurunan open interest menunjukkan berkurangnya aktivitas spekulatif dan menandakan kemungkinan periode konsolidasi untuk XRP. Widmer menambahkan bahwa fase ini sering mengikuti pasar yang mendingin dan memungkinkan trader untuk mengevaluasi kembali posisi mereka. Baca Juga: SpaceX Memindahkan $268,5 Juta dalam Bitcoin Di Tengah Penurunan Pasar Open Interest XRP just bottomed out… We're ready to rock… https://t.co/AamHXHEIkL pic.twitter.com/eolAs5AEnQ — Chad Steingraber (@ChadSteingraber) October 21, 2025 Analis Soroti Penyesuaian Pasar dan Minat Institusional Widmer menunjukkan bahwa kemampuan XRP untuk mempertahankan stabilitas harga di tengah open interest yang lebih rendah bisa menunjukkan bahwa investor yang lebih besar sedang mempertahankan posisi sementara trader ritel keluar. Dia menjelaskan bahwa secara historis, periode open interest rendah sering diikuti oleh pergerakan harga baru ketika modal baru masuk ke pasar. Dia lebih lanjut menyebutkan bahwa peluncuran perdagangan opsi yang direncanakan untuk futures XRP oleh Chicago Mercantile Exchange (CME), yang saat ini dalam peninjauan regulasi, dapat meningkatkan keterlibatan institusional. Perkembangan ini, katanya, dapat meningkatkan likuiditas pasar dan mempengaruhi volatilitas XRP setelah diperkenalkan. Selain itu, laporan dari awal tahun ini mencatat pergeseran dalam sentimen cryptocurrency secara keseluruhan. Analis mengamati bahwa kondisi bearish mulai mereda, dan akumulasi di kalangan investor besar meningkat. Widmer menyatakan bahwa aktivitas seperti itu dapat memperkuat dukungan pasar dan menyiapkan panggung untuk minat perdagangan yang diperbarui. Reaksi Pasar yang Lebih Luas Saat trader menutup posisi spekulatif, pasar futures XRP mungkin sedang mempersiapkan fase aktivitas berikutnya. 