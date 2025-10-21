Federal Reserve membuka Konferensi Inovasi Pembayaran hari ini dengan panel tentang menjembatani keuangan tradisional dan tumpukan aset digital yang melibatkan co-founder Chainlink Sergey Nazarov. Agenda tersebut mencantumkan sambutan pembuka oleh Gubernur Christopher Waller dan diskusi satu jam dengan eksekutif dari BNY, Lead Bank, dan Fireblocks. Sesi ini menetapkan latar belakang kebijakan untuk stablecoin, […]
Postingan Chainlink (LINK) di Fed: Peringkat Stablecoin dan Data Pasar Bergerak On-Chain pertama kali muncul di CoinChapter.
