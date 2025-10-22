Perusuh Capitol yang Diampuni Mengancam Hakeem Jeffries, Kata Polisi

Topline
Christopher Moynihan, seorang perusuh Capitol yang telah diampuni, didakwa mengancam untuk membunuh Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, D-N.Y., beberapa hari sebelum pemimpin Demokrat tersebut dijadwalkan berbicara di sebuah acara di New York.
Fakta Utama
Moynihan, 34, ditangkap di kota Clinton di Hudson Valley pada hari Sabtu setelah penyelidikan terhadap ancaman terhadap anggota Kongres yang dilakukan oleh kepolisian negara bagian New York dan Satuan Tugas Anti-Terorisme Gabungan FBI, menurut pernyataan dari Kepolisian Negara Bagian New York.
Anggota Kongres yang menjadi target adalah Jeffries, seperti yang pertama kali dilaporkan CBS News pada hari Senin dengan mengutip dokumen pengadilan.
Moynihan didakwa dengan membuat ancaman teroristik, sebuah kejahatan berat yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga tujuh tahun, menurut catatan penangkapan setempat.
Apa yang Dikatakan Moynihan?
Menurut pengaduan kriminal yang diperoleh Reuters, Moynihan secara langsung merujuk pada pidato yang akan datang yang akan disampaikan oleh Pemimpin Minoritas. "Hakeem Jeffries akan berpidato dalam beberapa hari di NYC saya tidak bisa membiarkan teroris ini hidup," tulis Moynihan dalam pesan teks pada hari Jumat. Jeffries berbicara di Economic Club of New York pada hari Senin. "Bahkan jika saya dibenci, dia harus disingkirkan... Saya akan membunuhnya demi masa depan," tulis Jeffries, menurut pengaduan kriminal tersebut. Tidak jelas kepada siapa Jeffries mengirim pesan teks tersebut, dan catatan yang dilihat oleh Forbes menunjukkan bahwa pesan tersebut dikirim ke FBI oleh "sumber anonim." Sumber yang sama memberi tahu penyelidik bahwa mereka khawatir dengan dugaan penggunaan narkoba oleh Moynihan dan "ide-ide pembunuhan," menurut dokumen tersebut.
Latar Belakang Utama
Sebelum penangkapannya pada hari Sabtu, Moynihan adalah salah satu dari ratusan peserta kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021 yang diberi pengampunan ketika Presiden Donald Trump mengampuni hampir semua peserta dalam salah satu langkah pertamanya setelah menjabat untuk masa jabatan keduanya. Menurut catatan Departemen Kehakiman, Moynihan adalah salah satu peserta yang membobol gedung Capitol dan memasuki ruang-ruang Kongres. Saat berada di dalam Ruang Senat, Moynihan mencari-cari di buku catatan dan mengambil foto dengan ponselnya, sambil berkata, "pasti ada sesuatu di sini yang bisa kita gunakan melawan bajingan-bajingan ini," menurut jaksa. Dia juga salah satu dari beberapa pemrotes yang berdiri di podium Senat dan berteriak serta berdoa dengan pengeras suara. Moynihan ditangkap dan didakwa menghalangi proses resmi. Dia dinyatakan bersalah pada Agustus 2022 dan akhirnya dijatuhi hukuman 21 bulan penjara federal, serta 36 bulan pembebasan bersyarat dan denda $2.000.
Source: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/10/21/pardoned-capitol-rioter-arrested-after-threatening-murder-of-hakeem-jeffries/