Postingan Perusuh Capitol yang Diampuni Mengancam Hakeem Jeffries, Kata Polisi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Topline Christopher Moynihan, seorang perusuh Capitol yang diampuni, didakwa mengancam untuk membunuh Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, D-N.Y., beberapa hari sebelum pemimpin Demokrat tersebut dijadwalkan berbicara pada acara di New York. Christopher Moynihan diduga mengancam untuk membunuh Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries. Getty Images Fakta Utama Moynihan, 34, ditangkap di kota Clinton di Hudson Valley pada hari Sabtu setelah penyelidikan terhadap ancaman terhadap anggota Kongres yang dilakukan oleh polisi negara bagian New York dan Satuan Tugas Anti-Terorisme Gabungan FBI, menurut pernyataan dari Polisi Negara Bagian New York. Anggota Kongres yang menjadi target adalah Jeffries, CBS News pertama kali melaporkan pada hari Senin mengutip dokumen pengadilan. Moynihan didakwa membuat ancaman teroristik, kejahatan berat yang bisa mencakup hukuman penjara hingga tujuh tahun, menurut catatan penangkapan lokal. Apa yang Dikatakan Moynihan? Menurut pengaduan kriminal yang diperoleh Reuters, Moynihan secara langsung merujuk pada pidato yang akan datang yang dibuat oleh Pemimpin Minoritas. "Hakeem Jeffries akan berpidato dalam beberapa hari di NYC saya tidak bisa membiarkan teroris ini hidup," Moynihan diduga menulis dalam pesan teks pada hari Jumat. Jeffries berbicara di Economic Club of New York pada hari Senin. "Bahkan jika saya dibenci, dia harus disingkirkan... Saya akan membunuhnya untuk masa depan," tulis Jeffries, menurut pengaduan kriminal. Tidak jelas kepada siapa Jeffries mengirim pesan teks tersebut, dan catatan yang dilihat oleh Forbes menunjukkan pesan tersebut dikirim ke FBI oleh "sumber anonim." Sumber yang sama memberi tahu penyelidik bahwa mereka khawatir dengan dugaan penggunaan narkoba Moynihan dan "ideasi pembunuhan," menurut dokumen tersebut. Latar Belakang Utama Sebelum penangkapannya pada hari Sabtu, Moynihan adalah salah satu dari ratusan peserta kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021 yang diberi pengampunan ketika Presiden Donald Trump mengampuni hampir setiap peserta dalam...