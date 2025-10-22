BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Bitcoin kembali menunjukkan kembang api dan tampaknya ingin mengakhiri koreksi beberapa minggu terakhir. Harga baru-baru ini keluar dari fase konsolidasi antara $107.000 dan $112.000 dan saat ini berada di $113.160, kenaikan 1,6% dalam 24 jam terakhir. Analis DaanCrypto melihat level-level jelas yang diperhatikan trader:... Artikel Bitcoin keluar dari rentang: apa kata level-level berikutnya? pertama kali muncul di Blockchain Stories.Bitcoin kembali menunjukkan kembang api dan tampaknya ingin mengakhiri koreksi beberapa minggu terakhir. Harga baru-baru ini keluar dari fase konsolidasi antara $107.000 dan $112.000 dan saat ini berada di $113.160, kenaikan 1,6% dalam 24 jam terakhir. Analis DaanCrypto melihat level-level jelas yang diperhatikan trader:... Artikel Bitcoin keluar dari rentang: apa kata level-level berikutnya? pertama kali muncul di Blockchain Stories.

Bitcoin menembus rentang: apa yang dikatakan level berikutnya?

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/22 03:16
OP
OP$0.3112-3.41%
metaplanet btc buy

Bitcoin sekali lagi menunjukkan kembang api dan tampaknya ingin mengakhiri koreksi beberapa minggu terakhir. Harga baru-baru ini keluar dari fase konsolidasi antara $107.000 dan $112.000 dan saat ini berada di $113.160, kenaikan 1,6% dalam 24 jam terakhir. Analis DaanCrypto melihat level-level jelas yang diperhatikan trader:...

Pesan Bitcoin keluar dari rentang: apa yang dikatakan level-level berikutnya? pertama kali muncul di Blockchain Stories.

Peluang Pasar
Logo OP
Harga OP(OP)
$0.3112
$0.3112$0.3112
-2.35%
USD
Grafik Harga Live OP (OP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15