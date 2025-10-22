Bitcoin menembus rentang: apa yang dikatakan level berikutnya?

Bitcoin sekali lagi menunjukkan kembang api dan tampaknya ingin mengakhiri koreksi beberapa minggu terakhir. Harga baru-baru ini keluar dari fase konsolidasi antara $107.000 dan $112.000 dan saat ini berada di $113.160, kenaikan 1,6% dalam 24 jam terakhir. Analis DaanCrypto melihat level-level jelas yang diperhatikan trader:...
Pesan Bitcoin keluar dari rentang: apa yang dikatakan level-level berikutnya? pertama kali muncul di Blockchain Stories.
