CEO Anthropic membantah 'klaim tidak akurat' dari czar AI Trump David Sacks

CEO Anthropic Dario Amodei telah menerbitkan pernyataan yang secara langsung membantah apa yang ia sebut sebagai "klaim tidak akurat" tentang posisi kebijakan Anthropic, khususnya mengenai regulasi dan keamanan AI.

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan langsung terhadap kritik sebelumnya dari David Sacks, yang ditunjuk Trump sebagai czar AI dan kripto, yang menuduh Anthropic mendorong agenda "woke" dan menyebarkan ketakutan untuk menangkap regulator dan merugikan ekosistem startup.

Dario Amodei membela Anthropic dari tuduhan

Amodei terpaksa menanggapi "klaim tidak akurat" tentang sikap kebijakan perusahaan startupnya setelah kritik terus-menerus dari David Sacks, czar AI dan kripto saat ini.

Dalam pernyataan yang diterbitkan di situs resmi Anthropic, Amodei menekankan bagaimana perusahaan selaras dengan administrasi Trump di "area-area kunci kebijakan AI," dan bahwa perusahaan tertarik untuk bekerja sama dengan "siapa pun yang serius untuk mendapatkan hal ini dengan benar."

"Saya sepenuhnya percaya bahwa Anthropic, administrasi, dan para pemimpin di seluruh spektrum politik menginginkan hal yang sama: memastikan bahwa teknologi AI yang kuat menguntungkan rakyat Amerika dan bahwa Amerika memajukan dan mengamankan kepemimpinannya dalam pengembangan AI," bunyi pernyataan Amodei.

Anthropic, yang valuasinya telah membengkak menjadi $183 miliar dalam waktu hanya empat tahun, menarik perhatian Sacks minggu lalu setelah Jack Clark, salah satu co-founder perusahaan dan kepala kebijakan saat ini, menerbitkan esai berjudul "Optimisme Teknologi dan Ketakutan yang Tepat," yang memicu perdebatan tentang regulasi AI secara online.

Sacks tidak menyukai esai tersebut, dan dia cukup vokal dengan kritiknya, menuduh Anthropic "menjalankan strategi penangkapan regulasi yang canggih berdasarkan penyebaran ketakutan," menurut postingan di X.

Menurutnya, perusahaan tersebut "terutama bertanggung jawab atas kegilaan regulasi negara yang merusak ekosistem startup," sebuah poin yang langsung ditangani Amodei dalam pernyataannya dengan menjelaskan bahwa startup adalah di antara pelanggan terpenting Anthropic.

"Kami bekerja dengan puluhan ribu startup dan bermitra dengan ratusan akselerator dan VC," tulisnya. "Claude memberdayakan generasi baru perusahaan berbasis AI. Merusak ekosistem itu tidak masuk akal bagi kami."

Sejauh yang dikhawatirkan Amodei, posisi perusahaan yang sudah lama adalah bahwa pendekatan federal yang seragam lebih disukai daripada tambalan hukum negara bagian, dan itu tidak berubah.

"Ketika kami setuju, kami mengatakannya. Ketika kami tidak setuju, kami mengusulkan alternatif untuk dipertimbangkan," kata Amodei. "Kami melakukan ini karena kami adalah perusahaan manfaat publik dengan misi untuk memastikan bahwa AI bermanfaat bagi semua orang dan untuk mempertahankan kepemimpinan Amerika dalam AI."

Bentrokan antara Sacks dan salah satu pembela Anthropic

Seminggu setelah kritik Sacks, investor teknologi miliarder dan co-founder LinkedIn Reid Hoffman bangkit membela Anthropic, menyebut startup tersebut sebagai "salah satu pihak yang baik."

Hoffman, yang merupakan partner di perusahaan VC Greylock, yang, dia ungkapkan, telah berinvestasi di Anthropic, menggunakan X untuk mengklasifikasikan Anthropic di antara sedikit perusahaan AI yang mencoba "menerapkan AI dengan cara yang benar" yaitu "dengan penuh pemikiran, aman, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat."

"Beberapa lab lain membuat keputusan yang jelas mengabaikan keamanan dan dampak sosial (misalnya, bot yang terkadang menjadi sangat fasis) dan itu adalah pilihan," tambahnya.

Tidak butuh waktu lama bagi Sacks untuk menemukan postingan tersebut, yang dengan cepat ia tanggapi, memicu konfrontasi virtual di antara mereka di X. Dalam satu postingan, Sacks mengklaim "masalah sebenarnya" adalah "agenda Anthropic untuk memasukkan AI Woke dan regulasi AI lainnya melalui negara bagian Biru seperti California."

Sacks juga menyebut Hoffman "pendana utama perang hukum dan trik kotor melawan Presiden Trump" sementara Elon Musk, yang lab AI-nya tidak tercantum dalam postingan Hoffman, juga ikut berkomentar dengan dukungan satu kata terhadap sikap Sacks.

Hoffman menanggapi dengan menulis: "Menunjukkan Anda tidak membaca postingan tersebut (tidak terkejut). Ketika Anda siap untuk memiliki percakapan profesional tentang dampak AI pada Amerika, saya di sini untuk mengobrol."

