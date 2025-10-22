GENIUS Act Dapat Melindungi Bitcoin Dari Pengawasan Fed, Peringatan Gubernur Barr

Gubernur Federal Reserve Michael S. Barr menggunakan pidato utama di DC Fintech Week untuk memuji Kongres karena akhirnya menetapkan batasan untuk stablecoin—kemudian segera memperingatkan bahwa penyusunan undang-undang baru tersebut dapat membuka jalur untuk risiko dan arbitrase regulasi, termasuk jalur bagi instrumen terkait Bitcoin untuk berada di dalam cadangan stablecoin dengan visibilitas Federal Reserve yang hanya tidak langsung.

Bitcoin Mungkin Memanfaatkan Celah Dalam Undang-Undang GENIUS

Berbicara di Washington pada 16 Oktober, Barr mengatakan "inovasi pembayaran semakin cepat," dan mengakui bahwa Undang-Undang GENIUS yang baru diberlakukan "memberikan kejelasan kepada penerbit stablecoin tentang bagaimana mereka dapat masuk ke dalam kerangka regulasi dan pengawasan," yang berpotensi mempercepat pengembangan produk pembayaran baru. Tetapi dia menekankan bahwa "keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ini akan bergantung pada detail implementasi regulasi," dan menambahkan secara blak-blakan: "Regulator memiliki banyak pekerjaan untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut."

Peringatan paling tajam datang dalam diskusi Barr tentang apa yang sekarang dihitung oleh undang-undang sebagai aset cadangan yang diizinkan untuk stablecoin pembayaran. Mekanisme keamanan inti Undang-Undang GENIUS adalah membatasi cadangan pada daftar instrumen likuid berkualitas tinggi. Namun, teks tersebut juga memungkinkan cadangan yang dibentuk melalui perjanjian pembelian kembali semalam yang didukung oleh "media pertukaran apa pun yang diotorisasi atau diadopsi oleh pemerintah asing."

Barr menyoroti konsekuensi praktis dengan contoh konkret: "Misalnya, sampai baru-baru ini, El Salvador memperlakukan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, dan masih secara khusus mengizinkan Bitcoin untuk digunakan dalam transaksi secara sukarela. Akibatnya, penerbit dapat berargumen bahwa repo Bitcoin dapat memenuhi syarat sebagai aset cadangan yang memenuhi syarat untuk stablecoin."

Dia memperingatkan bahwa jika harga Bitcoin "turun tajam nilainya, penerbit stablecoin bisa terjebak memegang Bitcoin yang telah menurun nilainya, berpotensi membahayakan dukungan satu-banding-satu dari kewajiban stablecoin," menyimpulkan bahwa "sejauh mungkin, regulasi harus diberlakukan untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko tersebut." Contoh Bitcoin dari Barr terkait langsung dengan kekhawatiran yang lebih luas: Undang-Undang GENIUS menciptakan mosaik pengawas—empat lembaga federal ditambah setiap regulator negara bagian dan teritorial dapat berfungsi sebagai pengawas utama penerbit stablecoin yang diizinkan.

Tidak Hanya Bitcoin: Lebih Banyak Risiko Kripto

Dalam pandangannya, keberagaman tersebut berisiko menciptakan interpretasi yang tidak merata terhadap pagar pembatas hukum dan insentif untuk "pilihan piagam" yang dapat menumpulkan maksud kehati-hatian federal. "Mungkin ada banyak heterogenitas dalam kerangka regulasi yang berlaku untuk penerbit yang diizinkan... Rangkaian pilihan piagam yang dihasilkan, kecuali dikelola dengan hati-hati, dapat memberikan insentif untuk arbitrase regulasi," katanya.

Di luar klausul media pertukaran yang diotorisasi asing, Barr menandai pembukaan desain cadangan lain yang dapat mengirimkan tekanan. Dia mencatat bahwa Undang-Undang GENIUS memungkinkan deposito yang tidak diasuransikan dihitung sebagai cadangan yang diizinkan dan mengingat peran mereka sebagai "faktor risiko utama selama tekanan perbankan Maret 2023." Undang-undang tersebut memberdayakan regulator untuk membatasi konsentrasi dalam deposito tersebut, katanya, tetapi "akan penting bagaimana aturan-aturan ini ditulis."

Kritiknya meluas ke ruang lingkup dan struktur. Undang-undang tersebut memberdayakan regulator federal dan negara bagian untuk mengotorisasi berbagai kegiatan bagi penerbit stablecoin—"penyedia layanan aset digital" dan bisnis "insidental" di luar penerbitan murni. Barr memperingatkan bahwa penerbit "kemungkinan akan berusaha memperluas batasan kegiatan ini," bahkan sampai pada titik berargumen bahwa mereka dapat "melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh FTX," asalkan mereka membuat representasi tertentu dan mempertahankan akuntansi yang tepat. Keluasan itu, sarannya, dapat membuat beberapa penerbit beroperasi dengan profil risiko yang jauh dari fungsi pembayaran sempit sambil menghindari rezim modal terkonsolidasi jika ditempatkan dalam entitas berpiagam trust—gema kerentanan historis.

Mengenai modal, Barr berpendapat bahwa persyaratan tingkat penerbit undang-undang dapat terbukti "terlalu sempit" setelah perusahaan merambah ke lini tambahan ini, terutama ketika undang-undang memotong penerbit terafiliasi bank dari cakupan modal terkonsolidasi. "Persyaratan modal yang tepat adalah area lain di mana koordinasi antara regulator federal dan negara bagian sangat penting," katanya, menambahkan bahwa standar undang-undang untuk menilai apakah aturan negara bagian "secara substansial serupa" dengan persyaratan federal akan penting dalam praktiknya.

Dia juga menekan kesenjangan perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut tidak mencakup semua instrumen yang umumnya dipasarkan sebagai "stablecoin," memungkinkan produk tokenized berdenominasi dolar tertentu tetap berada di luar rezim baru. Kelalaian itu, Barr memperingatkan, berisiko membingungkan pengguna untuk percaya bahwa mereka dilindungi ketika "tidak ada perlindungan kehati-hatian dalam bentuk apa pun." Dia mendesak penegak federal dan negara bagian untuk menggunakan otoritas praktik tidak adil dan menipu untuk mengawasi kesalahan representasi dan mencatat bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki perlindungan penipuan dan transfer tidak sah yang berlaku untuk rel pembayaran tradisional.

