Coinbase Mengakuisisi Platform Penggalangan Dana Onchain Echo Seharga $375 Juta

Coinbase telah mengakuisisi Echo, platform penggalangan modal onchain, dengan nilai sekitar $375 juta dalam bentuk uang tunai dan saham, memperluas kemampuan bursa dalam siklus hidup token mulai dari peluncuran, penggalangan dana, hingga perdagangan sekunder.

Kesepakatan yang diumumkan pada hari Selasa ini membawa alat investasi komunitas Echo ke dalam naungan Coinbase, termasuk infrastruktur penjualan pribadi platform dan Sonar, produk penjualan token publik yang dihosting sendiri. Echo akan terus beroperasi sebagai platform mandiri dengan merek saat ini sambil mengintegrasikan Sonar ke dalam penawaran Coinbase.

Pendiri Echo Jordan Fish, yang dikenal sebagai Cobie, mengumumkan akuisisi tersebut di X, dengan mengatakan, "Ketika saya mulai membangun Echo 2 tahun lalu, saya tahu ada 95% kemungkinan gagal," tulis Fish. "Saya tentu tidak berpikir Echo akan dijual ke Coinbase, tetapi, di sinilah kita sekarang."

Platform ini telah memfasilitasi lebih dari $200 juta dalam penggalangan dana melalui sekitar 300 kesepakatan yang telah diselesaikan sejak peluncuran, membantu proyek-proyek mengumpulkan modal langsung dari komunitas mereka melalui penjualan pribadi atau penawaran token publik. Sonar baru-baru ini mendukung penjualan token XPL untuk Plasma.

Coinbase membingkai akuisisi ini sebagai upaya mengatasi hambatan dalam penggalangan dana kripto tahap awal. "Saat ini, para pendiri sering kesulitan mengumpulkan modal dan investor individu tidak memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam penjualan token pribadi," kata perusahaan dalam pengumumannya.

Bursa ini berencana memperluas kemampuan Echo di luar penjualan token kripto untuk mencakup sekuritas yang ditokenisasi dan aset dunia nyata seiring berjalannya waktu. Akuisisi ini melengkapi pembelian terbaru Coinbase atas Liquifi, yang menyediakan alat pembuatan token dan manajemen tabel kapitalisasi untuk tim tahap awal.

Fish mencatat bahwa dia akan bertransisi dari kritikus luar menjadi bekerja di dalam Coinbase untuk "membuat segalanya lebih baik," merujuk pada percakapan masa lalu di mana dia akan "mengeluh" kepada CEO Brian Armstrong. "Alih-alih mengeluh, saya akan memiliki kesempatan untuk mencoba melakukan pekerjaan itu," tulisnya.

Akuisisi ini terjadi beberapa hari setelah Coinbase menghabiskan $25 juta untuk mengakuisisi dan membakar NFT yang memaksa dimulainya kembali podcast kripto populer Fish, Up Only, yang berakhir pada Desember 2022 setelah keruntuhan FTX. Fish bercanda bahwa podcast tersebut akan berganti nama menjadi "Unc Only" karena usia host yang semakin bertambah.

Fish mengungkapkan optimisme tentang lintasan kripto saat ini, mengutip perkembangan termasuk Hyperliquid, Zcash, dan apa yang disebutnya sebagai "supercycle stablecoin." "Rasanya ini adalah waktu yang tepat untuk berada di lapangan daripada menjadi orang bodoh dengan akun twitter yang mengoceh omong kosong," tulisnya.

Kombinasi akuisisi ini memposisikan Coinbase untuk mendukung penerbit token di seluruh siklus hidup lengkap, mulai dari pembuatan awal melalui penggalangan dana komunitas hingga pencatatan di bursa dan perdagangan pasar sekunder, kustodi, staking, dan layanan pembiayaan.

