TechBeat: Hari Ketika Cloud Retak: Pemadaman AWS Mengungkap Kerapuhan Internet Terpusat (27/10/2025)

## Memperkenalkan Agentic Postgres, Database untuk Agen AI Oleh @tigerdata [ 4 Menit baca ] Tiger Data meluncurkan Agentic Postgres, database yang dibangun untuk agen. Fork database instan, pencarian vektor + BM25 native, MCP untuk agen AI. Mulai Gratis. Baca Selengkapnya. Desain Sistem dalam Sekejap Oleh @amanila [ 59 Menit baca ] Ketahui dasar-dasar desain sistem: komponen UX, database, strategi penskalaan, keamanan & kepatuhan. Panduan penting untuk pengembang & wawancara desain sistem. Baca Selengkapnya. Di Balik Proses Verifikasi X-VPN: Tinjauan Internal tentang Risiko Blind In/On‑Path Oleh @sandramitchell [ 3 Menit baca ] Tinjauan internal X-VPN tidak menemukan kebocoran data pengguna dalam tes Blind In/On-Path; perilaku routing Android, bukan kelemahan VPN, menyebabkan sinyal yang diamati. Baca Selengkapnya. Pendanaan Startup AI Mingguan: 12-19 Oktober 2025 Oleh @aifundingtracker [ 9 Menit baca ] Startup AI mengumpulkan lebih dari $2,4 miliar minggu ini di seluruh infrastruktur perusahaan, inovasi kesehatan, dan fintech. Baca Selengkapnya. Alat Visibilitas AI Terbaik untuk 2025 Oleh @erikronson [ 8 Menit baca ] Panduan lengkap tentang alat visibilitas AI yang ditulis oleh seseorang yang telah mencoba semuanya. Baca Selengkapnya. Panduan Lengkap untuk Produktivitas Mega Dengan Perplexity Comet (100 Pintasan + 40 Prompt) Oleh @sidsaladi [ 19 Menit baca ] Browser Comet dari Perplexity mengubah cara saya bekerja—didukung AI, bebas gangguan, dan dibangun untuk produktivitas, bukan klik iklan. Baca Selengkapnya. Tool Calling untuk Agen AI Lokal di C# Oleh @lcarrere [ 12 Menit baca ] LM-Kit .NET SDK sekarang mendukung tool calling untuk membangun agen AI di C#. Baca Selengkapnya. Bisakah ChatGPT Mengalahkan Pasar? Minggu 10 Oleh @nathanbsmith729 [ 4 Menit baca ] Rekor baru 32%... Baca Selengkapnya. Gelembung AI dan Pasar Bebas Oleh @id [ 5 Menit baca ] Dominasi beberapa perusahaan besar mencontohkan struktur pasar oligopolistik. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan pasar yang signifikan, memungkinkan mereka untuk menetapkan harga Baca Selengkapnya. ChatGPT Bukan Hanya Alat; Ini Cermin untuk Cara Berpikir Anda Oleh @ujutheanalyst [ 3 Menit baca ] ChatGPT bukan sihir, ini cermin cara kita berpikir. Saya telah belajar bahwa prompt yang lebih baik bukan tentang trik, tetapi tentang presisi, kesabaran dan penyesuaian Baca Selengkapnya. Hentikan Kecerobohan. Mulai Koding Lebih Cerdas dengan AI Oleh @@javar97 [ 10 Menit baca ] Daftar periksa 7 langkah bagi pengembang untuk menggunakan alat AI secara efektif—tanpa membuat "kecerobohan" berkualitas rendah. Bangun, uji, dan skalakan dengan disiplin. Baca Selengkapnya. Grokipedia: Perang yang Akan Datang dengan Wikipedia untuk Pengetahuan Dunia Oleh @nofacetoolsai [ 4 Menit baca ] Temukan Grokipedia; tantangan berani Elon Musk terhadap Wikipedia. Jelajahi bagaimana repositori pengetahuan open-source ini dapat membentuk kembali masa depan informasi dan AI. Baca Selengkapnya. Hari Ketika Cloud Retak: Pemadaman AWS Mengungkap Kerapuhan Internet Terpusat Oleh @ishanpandey [ 3 Menit baca ] AWS mogok selama 15 jam menjatuhkan Snapchat, Fortnite dan 2.500+ perusahaan. 11 juta pengguna terdampak. Apa yang salah. Baca Selengkapnya. Bagaimana AI Mengganggu Ide Kreativitas Oleh @OurAI [ 10 Menit baca ] Kemampuan model AI baru mendorong kita untuk mempertimbangkan kembali apa yang diperlukan agar sebuah karya menjadi kreatif. Baca Selengkapnya. GitHub Meluncurkan Server MCP Open-Source untuk Memperluas Jangkauan Copilot Oleh @ainativedev [ 3 Menit baca ] Server MCP baru GitHub memberdayakan Copilot untuk mengotomatisasi alur kerja pengembangan dengan konteks repo real-time - menandai lompatan dari saran kode ke tindakan alur kerja. Baca Selengkapnya. Mengapa Anda Harus Berhenti Menulis Tes Oleh @alqemian [ 16 Menit baca ] Sebuah weblog tentang pendekatan berbeda untuk pengujian otomatis oleh pengembang senior yang tidak suka menulis tes. Baca Selengkapnya. Seni Web3 Marketing yang Hilang Oleh @hackmarketing [ 6 Menit baca ] Jelajahi mengapa pemasaran Web3 terasa seperti seni yang hilang—dan bagaimana proyek dapat bergerak melampaui hype untuk membangun pertumbuhan, komunitas, dan kejelasan dalam pesan yang nyata dan berkelanjutan. Baca Selengkapnya. Google AI Studio Build Baru: Pembuat Aplikasi AI GRATIS Oleh @proflead [ 2 Menit baca ] Google AI Studio baru saja meluncurkan pembaruan besar. Pendanaan Startup AI Mingguan: 5-11 Oktober 2025 Oleh @aifundingtracker [ 8 Menit baca ] Startup AI mengumpulkan lebih dari $4,1 miliar minggu ini, dengan momen penting dalam AI open-source, teknologi hukum, dan infrastruktur energi. Baca Selengkapnya. 