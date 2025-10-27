TechBeat: Hari Ketika Cloud Retak: Pemadaman AWS Mengungkap Kerapuhan Internet Terpusat (27/10/2025)

Apa kabar, hacker? 🪐Ingin tahu apa yang sedang tren saat ini?: The Techbeat dari HackerNoon menyajikan konten segar dari cerita tren hari ini! Atur preferensi email di sini. ## Memperkenalkan Agentic Postgres, Database untuk Agen AI Oleh @tigerdata [ 4 Menit baca ] Tiger Data meluncurkan Agentic Postgres, database yang dibangun untuk agen. Fork database instan, pencarian vektor + BM25 native, MCP untuk agen AI. Mulai Gratis. Baca Selengkapnya.
Oleh @amanila [ 59 Menit baca ] Ketahui dasar-dasar desain sistem: komponen UX, database, strategi penskalaan, keamanan & kepatuhan. Panduan penting untuk pengembang & wawancara desain sistem. Baca Selengkapnya.
Oleh @sandramitchell [ 3 Menit baca ] Tinjauan internal X-VPN tidak menemukan kebocoran data pengguna dalam tes Blind In/On-Path; perilaku routing Android, bukan kelemahan VPN, menyebabkan sinyal yang diamati. Baca Selengkapnya.
Oleh @aifundingtracker [ 9 Menit baca ] Startup AI mengumpulkan lebih dari $2,4 miliar minggu ini di bidang infrastruktur perusahaan, inovasi kesehatan, dan fintech. Baca Selengkapnya.
Oleh @erikronson [ 8 Menit baca ] Panduan lengkap tentang alat visibilitas AI yang ditulis oleh seseorang yang telah mencoba semuanya. Baca Selengkapnya.
Oleh @sidsaladi [ 19 Menit baca ] Browser Comet dari Perplexity mengubah cara saya bekerja—didukung AI, bebas gangguan, dan dibangun untuk produktivitas, bukan klik iklan. Baca Selengkapnya.
Oleh @lcarrere [ 12 Menit baca ] LM-Kit .NET SDK sekarang mendukung tool calling untuk membangun agen AI di C#. Baca Selengkapnya.
Oleh @nathanbsmith729 [ 4 Menit baca ] Rekor baru 32%... Baca Selengkapnya.
Oleh @id [ 5 Menit baca ] Dominasi beberapa perusahaan besar mencontohkan struktur pasar oligopolistik. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan pasar yang signifikan, memungkinkan mereka untuk menetapkan harga Baca Selengkapnya.
Oleh @ujutheanalyst [ 3 Menit baca ] ChatGPT bukanlah sihir, ini cermin cara kita berpikir. Saya telah belajar bahwa prompt yang lebih baik bukan tentang trik, tetapi tentang presisi, kesabaran, dan penyesuaian Baca Selengkapnya.
Oleh @@javar97 [ 10 Menit baca ] Daftar periksa 7 langkah bagi pengembang untuk menggunakan alat AI secara efektif—tanpa membuat "kecerobohan" berkualitas rendah. Bangun, uji, dan skalakan dengan disiplin. Baca Selengkapnya.
Oleh @nofacetoolsai [ 4 Menit baca ] Temukan Grokipedia; tantangan berani Elon Musk terhadap Wikipedia. Jelajahi bagaimana repositori pengetahuan open-source ini dapat membentuk kembali masa depan informasi dan AI. Baca Selengkapnya.
Oleh @ishanpandey [ 3 Menit baca ] AWS mogok selama 15 jam menjatuhkan Snapchat, Fortnite dan 2.500+ perusahaan. 11 juta pengguna terdampak. Apa yang salah. Baca Selengkapnya.
Oleh @OurAI [ 10 Menit baca ] Kemampuan model AI baru mendorong kita untuk mempertimbangkan kembali apa yang diperlukan agar sebuah karya menjadi kreatif. Baca Selengkapnya.
Oleh @ainativedev [ 3 Menit baca ] Server MCP baru GitHub memberdayakan Copilot untuk mengotomatisasi alur kerja pengembangan dengan konteks repo real-time - menandai lompatan dari saran kode ke tindakan alur kerja. Baca Selengkapnya.
Oleh @alqemian [ 16 Menit baca ] Sebuah weblog tentang pendekatan berbeda untuk pengujian otomatis oleh pengembang senior yang tidak suka menulis tes. Baca Selengkapnya.