Western Union terjun ke kripto dengan pilot berbasis blockchain

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/27 19:25
stablecoin remittances western union

Western Union mulai serius menggarap crypto dan mengambil langkah pertamanya dengan proyek percontohan pembayaran stablecoin. Dengan ini, perusahaan ingin memodernisasi cara pengiriman uang secara global. Melalui pengujian ini, Western Union berharap dapat menyelesaikan pembayaran lebih cepat, mengurangi ketergantungan pada metode tradisional...

Berita Western Union terjun ke crypto dengan pilot berbasis blockchain pertama kali muncul di Blockchain Stories.

