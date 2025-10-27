Sharplink Meningkatkan Kepemilikan Ethereum sebesar $80M, Memantau Potensi Arus Masuk ETF

TLDR

Sharplink Gaming menambahkan 19.271 Ether senilai $80,37 juta ke cadangan strategisnya setelah sebulan akumulasi diam-diam.

Total kepemilikan Ether perusahaan kini mencapai 859.400, bernilai sekitar $3,6 miliar, menjadikannya perbendaharaan korporasi terbesar kedua.

ACY Securities menyarankan pembelian Sharplink sejalan dengan potensi arus masuk ETF Ethereum atau lingkungan makro yang lebih menguntungkan.

Akuisisi terjadi di tengah ketidakpastian makroekonomi, termasuk proposal tarif Presiden Trump, yang telah menyebabkan penghindaran risiko global.

Sharplink mengumpulkan $76,5 juta melalui penawaran ekuitas awal bulan ini, memperkuat neraca dan posisi keuangannya.

Sharplink Gaming telah membeli 19.271 Ether, senilai sekitar $80,37 juta, setelah sebulan akumulasi diam-diam. Langkah ini meningkatkan total kepemilikan Ether perusahaan menjadi 859.400, bernilai sekitar $3,6 miliar. Sharplink kini memegang perbendaharaan korporasi Ethereum terbesar kedua yang diungkapkan, di belakang BitMine, yang memiliki 3,24 juta Ether.

Posisi Strategis Menjelang Potensi Arus Masuk ETF

Akuisisi baru ini sejalan dengan pola akuisisi Sharplink sebelumnya. Menurut ACY Securities, ini tampaknya menandakan posisi menjelang potensi arus masuk ETF Ethereum. Perusahaan menyarankan bahwa jika waktunya sesuai dengan siklus likuiditas, ini bisa menjadi contoh "smart front running."

Akuisisi Sharplink terjadi di tengah ketidakpastian makroekonomi. Investor bergulat dengan potensi tarif hingga 155% pada barang-barang Tiongkok, seperti yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump. Risiko ini telah menyebabkan penghindaran risiko di seluruh pasar global, mempengaruhi harga Ethereum dalam jangka pendek.

Namun, keputusan Sharplink untuk membeli Ether selama periode kelemahan menunjukkan kepercayaan diri. Strategi perusahaan menunjukkan bahwa mereka mengharapkan lingkungan pasar yang lebih menguntungkan di akhir kuartal. Kenaikan harga Ether baru-baru ini sebesar 7,1% mungkin menandakan pergeseran pasar, tetapi hanya tetap naik 1,1% selama dua minggu terakhir.

Sharplink Memperkuat Neraca dengan Penggalangan Ekuitas

Tindakan terbaru Sharplink mengikuti penggalangan modal yang sukses awal bulan ini. Perusahaan mengamankan $76,5 juta melalui penawaran ekuitas langsung terdaftar, dengan harga $17 per saham. Ini mewakili premium 12% di atas harga penutupan saham pada 15 Oktober.

Kesepakatan ekuitas, yang melibatkan 4,5 juta saham, ditempatkan dengan investor institusional. Penggalangan ini adalah salah satu dari sedikit di sektor aset digital yang diselesaikan dengan premium pasar dan nilai aset bersih. Perusahaan juga menandatangani perjanjian pembelian sekuritas pada Agustus, dengan total $400 juta dengan lima investor institusional.

Secara keseluruhan, tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa Sharplink sedang mengejar perpaduan strategis diversifikasi perbendaharaan dan waktu pasar. Dengan alokasi Ethereum tambahan dan modal dari penggalangan ekuitas, Sharplink tampaknya siap untuk pertumbuhan masa depan. Investor kini menunggu untuk melihat apakah arus masuk ETF atau lingkungan makro yang lebih tenang akan memvalidasi posisi Sharplink.

