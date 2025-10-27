ETF spot Solana pertama Hong Kong mencatat volume perdagangan sebesar HK$11,39 juta pada hari pertama pencatatan, dengan ukuran penawaran awal sebesar HK$21,29 juta.

PANews melaporkan pada 27 Oktober bahwa ChinaAMC Solana ETF secara resmi terdaftar di Bursa Efek Hong Kong hari ini, dengan ukuran penawaran awal sebesar HK$21,29 juta dan nilai aset bersih sekitar 13.461 token Solana. Volume perdagangan hari pertamanya mencapai HK$11,39 juta. ETF tersebut, yang diterbitkan oleh ChinaAMC (Hong Kong), adalah ETF spot kripto Kategori III yang disetujui oleh Securities and Futures Commission (SFC), mendukung langganan dan penebusan baik tunai maupun fisik. ETF ini memiliki biaya pengelolaan sebesar 0,99%. PANews melaporkan pada 27 Oktober bahwa ChinaAMC Solana ETF secara resmi terdaftar di Bursa Efek Hong Kong hari ini, dengan ukuran penawaran awal sebesar HK$21,29 juta dan nilai aset bersih sekitar 13.461 token Solana. Volume perdagangan hari pertamanya mencapai HK$11,39 juta. ETF tersebut, yang diterbitkan oleh ChinaAMC (Hong Kong), adalah ETF spot kripto Kategori III yang disetujui oleh Securities and Futures Commission (SFC), mendukung langganan dan penebusan baik tunai maupun fisik. ETF ini memiliki biaya pengelolaan sebesar 0,99%.