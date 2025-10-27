Anggaran Federal Kanada Mungkin Mengungkapkan Regulasi Stablecoin Baru: Laporan

Kanada bersiap untuk memperkenalkan regulasi baru untuk stablecoin dalam anggaran federal mendatang, menandakan upaya bersama untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas di tengah meningkatnya penekanan global pada pengawasan cryptocurrency. Saat regulator terlibat dengan para pemimpin industri, pasar stablecoin Kanada, yang saat ini berukuran sederhana, dapat melihat perubahan signifikan, menyelaraskan pendekatan negara tersebut dengan pasar yang lebih berkembang seperti Amerika Serikat.

Pemerintah federal Kanada sedang mempersiapkan untuk mengungkapkan regulasi stablecoin baru secepat 4 November, kemungkinan dalam anggaran mendatang.

Langkah ini muncul di tengah diskusi dengan regulator dan pemangku kepentingan industri, bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam kerangka hukum yang ada.

Stablecoin yang didukung dolar Kanada seperti QCAD terbatas, tetapi opsi yang dipatok ke dolar AS seperti USDC tetap dapat diakses di negara tersebut.

Perkembangan Kanada mencerminkan tren global yang lebih luas saat negara-negara bekerja untuk mengatur dan memanfaatkan potensi NFT, DeFi, dan cryptocurrency.

AS mempercepat laju regulasinya dengan implementasi GENIUS Act yang akan datang pada Januari 2027, mendorong pertumbuhan di pasar stablecoin.

Pemerintah Kanada tampaknya meningkatkan upayanya untuk memformalkan regulasi untuk stablecoin, dengan pengumuman yang diharapkan secepat presentasi anggaran federal pada 4 November. Langkah ini menandakan pengakuan akan pentingnya cryptocurrency yang semakin meningkat dalam lanskap keuangan dan keinginan untuk membangun kerangka hukum yang konsisten untuk melindungi investor dan mempromosikan inovasi.

Meskipun pasar stablecoin Kanada saat ini terbatas, dengan QCAD — token yang dijamin fiat dengan dukungan 1:1 oleh dolar Kanada yang diterbitkan oleh Stablecorp berbasis Toronto — sebagai contoh yang menonjol, regulator negara tersebut jelas memberikan perhatian yang besar. Stablecoin yang dipatok ke dolar AS, seperti USDC, terus populer di kalangan pengguna Kanada setelah penghentian dukungan USDt Tether pada awal tahun ini.

Sumber: Bloomberg

Sementara Kanada saat ini kekurangan legislasi stablecoin yang komprehensif, regulator telah menyarankan bahwa token tertentu dapat jatuh di bawah undang-undang sekuritas atau derivatif, mengisyaratkan lanskap hukum yang berkembang. Pengamat industri percaya regulasi formal dapat menarik lebih banyak peserta dan mendorong ekosistem kripto yang lebih kuat di negara tersebut.

Mengejar ketertinggalan dengan Amerika Serikat

Dorongan untuk regulasi stablecoin di Kanada sejalan dengan tren global yang lebih luas. Bank of Canada baru-baru ini mendesak pemerintah federal untuk membuat aturan yang lebih jelas seputar stablecoin, memperingatkan bahwa tanpa langkah-langkah tersebut, negara tersebut berisiko tertinggal dari negara lain dalam adopsi blockchain dan kripto.

"Pemerintah bergerak untuk mengatur stablecoin dan cryptocurrency lainnya sehingga konsumen dapat menuai manfaatnya dan terlindungi dari risiko kredit dan likuiditas," kata Ron Morrow, regulator senior di Bank of Canada.

Sebaliknya, Amerika Serikat telah maju lebih cepat dengan legislasi seperti GENIUS Act, yang menyediakan cetak biru regulasi untuk stablecoin yang didukung dolar sepenuhnya. Dijadwalkan berlaku pada Januari 2027, undang-undang ini mencakup ketentuan untuk perlindungan anti-pencucian uang, audit rutin, dan persyaratan transparansi.

Sejak disahkannya undang-undang tersebut, minat terhadap stablecoin telah melonjak, dengan token yang dipatok ke dolar AS seperti USDC melampaui nilai pasar $300 miliar. Ekspansi ini menggarisbawahi pentingnya regulasi yang koheren untuk mendukung inovasi sambil memastikan perlindungan investor di pasar kripto yang terus berkembang.

