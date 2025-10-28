IBM meluncurkan platform Digital Asset Haven untuk bank dan pemerintah untuk mengelola operasi kripto

IBM telah meluncurkan platform terpadu bernama IBM Digital Asset Haven, yang dibangun untuk bank, pemerintah, dan perusahaan besar untuk mengelola penyimpanan kripto, transfer, alur kerja transaksi, dan penyelesaian dari satu tempat.

Menurut siaran pers IBM pada hari Senin, platform ini dibangun untuk menyesuaikan dengan sistem yang ada sehingga institusi tidak perlu membangun kembali infrastruktur internal mereka untuk mulai menangani aset-aset ini dalam skala besar.

Perusahaan mengembangkan platform ini dengan perusahaan infrastruktur dompet digital Dfns, yang konon telah menciptakan 15 juta dompet untuk lebih dari 250 klien. IBM mengintegrasikan infrastruktur full-stack dan kerangka tata kelolanya dengan kemampuan manajemen dompet dan kunci Dfns.

Menurut IBM, pasangan tersebut dimaksudkan untuk menangani realitas operasional transaksi kripto dan lapisan kontrol yang diharapkan regulator dari bank dan institusi pemerintah.

"Alternatifnya adalah mereka [perusahaan] membangun semuanya sendiri atau mereka mengambil bagian-bagian dan membangun semuanya sendiri," kata Tina Tarquinio, chief product officer untuk bisnis IBM Z dan LinuxONE, dalam sebuah wawancara. "Ini adalah bundel yang cukup signifikan yang benar-benar akan mempercepat apa yang mereka lakukan."

IBM membangun platform untuk mengelola operasi dan pengawasan kripto

IBM Digital Asset Haven memiliki kontrol siklus hidup transaksi yang tampaknya mengotomatisasi perutean, melacak pergerakan aset, dan menangani penyelesaian di lebih dari 40 blockchain publik dan privat tanpa perlu mengubah secara manual antara dasbor khusus rantai.

Menurut IBM, platform ini juga mencakup kerangka tata kelola dan hak. Institusi dapat menentukan siapa yang dapat memulai transaksi, siapa yang harus menyetujuinya, dan kapan otorisasi multi-pihak diperlukan.

Kontrol ini dirancang untuk organisasi yang sudah mengikuti aturan pemisahan tugas internal. Alih-alih membuat pengecualian untuk kripto, IBM Digital Asset Haven menerapkan kontrol yang sama langsung ke akses dompet dan persetujuan transaksi.

Layanan terintegrasi untuk verifikasi identitas, pemeriksaan kejahatan keuangan, dan fungsi terkait hasil sudah terpasang dalam platform. Alat tambahan dapat dihubungkan melalui REST API, SDK, dan toolkit pengembangan.

IBM mengharapkan mitra dan pengembang in-house untuk membangun di atas platform, daripada memaksakan alur kerja yang telah ditetapkan sebelumnya yang tidak sesuai dengan cara institusi beroperasi saat ini, menurut siaran pers tersebut.

Keamanan berpusat pada infrastruktur IBM sendiri. Platform ini mendukung penandatanganan Multi-Party Computation (MPC) dan penandatanganan Hardware Security Module (HSM) menggunakan perangkat keras IBM Crypto Express 8S di dalam sistem IBM Z dan LinuxONE.

Untuk institusi yang diharuskan menggunakan penyimpanan dingin, platform ini mencakup IBM Offline Signing Orchestrator (IBM OSO), yang dimaksudkan untuk menyimpan kunci secara offline di lingkungan yang diatur di berbagai yurisdiksi. IBM juga menawarkan panduan untuk kriptografi yang aman terhadap kuantum, mempersiapkan institusi untuk ancaman yang mungkin muncul seiring dengan pertumbuhan kemampuan komputasi kuantum.

IBM Digital Asset Haven akan ditawarkan sebagai SaaS pada Q4 2025, dengan versi Hybrid SaaS untuk institusi yang menjalankan LinuxONE atau IBM Z pada kuartal yang sama. Penerapan di tempat direncanakan untuk Q2 2026.

