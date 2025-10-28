Oobit Memungkinkan Transfer Stablecoin Hanya Menggunakan Nomor Telepon

Oobit, penyedia pembayaran kripto dan entitas dompet seluler terkenal, telah mengumumkan peluncuran "Sending 2.0." Dengan memperkenalkan pembaruan Sending 2.0, Oobit berupaya memberikan transfer stablecoin yang cepat dan tanpa biaya dengan menggunakan nomor telepon. Seperti yang diungkapkan oleh pengumuman resmi platform di X, pengembangan ini memungkinkan konsumen mendapatkan 100% dana tanpa khawatir tentang biaya tersembunyi. Dengan demikian, ini menegaskan langkah penting dalam tujuan Oobit untuk menyederhanakan transfer kripto bagi konsumen di seluruh dunia.

Oobit Sending 2.0 Menawarkan Pembayaran Stablecoin Cepat, Tanpa Biaya Lintas Batas

Dengan peluncuran pembaruan Sending 2.0, Oobit mengubah transfer stablecoin, termasuk Tether ($USDT), untuk konsumen sehari-hari. Dalam hal ini, fitur baru ini memastikan penyediaan seratus persen pengiriman dana yang ditransfer tanpa biaya apapun. Selain itu, klien dapat melakukan transaksi stablecoin yang cepat dan tanpa biaya sambil menggunakan nomor telepon tanpa biaya tersembunyi.

Memberdayakan Pengguna dengan Transaksi Stablecoin yang Lebih Mudah dan Ramah Seluler

Dengan mempertimbangkan hal ini, Sending 2.0 tidak memerlukan alamat dompet sekaligus menghilangkan hambatan teknis dan waktu tunggu. Dengan demikian, konsumen dapat mengantisipasi kesederhanaan, aksesibilitas, dan kecepatan yang besar dalam transfer stablecoin. Selain itu, penyediaan pembayaran cepat lintas batas langsung melalui nomor telepon menawarkan pengalaman ramah seluler untuk memperluas aksesibilitas dan adopsi. Secara keseluruhan, dengan peluncuran pembaruan unik Sending 2.0, Oobit siap memberdayakan konsumen, membuat pembayaran kripto jauh lebih mudah dari sebelumnya.