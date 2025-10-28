VanEck telah mengajukan amandemen S-1/a keenamnya untuk ETF spot Solana.

PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa menurut analis MartyParty, VanEck telah mengajukan dokumen amandemen S-1/a keenam untuk ETF spot Solana-nya. Perubahan tersebut meliputi: status pengajuan diubah menjadi "efektif" dan tingkat biaya adalah 0,3% (juga 0,3% dalam dokumen sebelumnya pada 15 Oktober).

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.