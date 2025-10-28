Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong meluncurkan tender untuk sistem pemantauan perdagangan aset virtual

PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa menurut Hong Kong Economic Journal, Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong telah meluncurkan tender untuk sistem pemantauan transaksi aset virtual, dengan tujuan untuk terus meningkatkan kemampuan regulasinya. Dilaporkan bahwa batas waktu untuk penawaran adalah 7 November 2025, dan lembaga pemenang diharapkan akan ditentukan pada paruh pertama tahun 2026 untuk memperkuat deteksi pergerakan abnormal dalam transaksi aset virtual.

