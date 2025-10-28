BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada tanggal 28 Oktober bahwa Fhenix, protokol infrastruktur yang mendukung DeFi berfokus pada privasi menggunakan enkripsi homomorfik, telah secara resmi mengumumkan investasi strategis dari BIPROGY dan Translink Sustainability and Innovation Fund. BIPROGY adalah salah satu penyedia layanan IT terbesar di Jepang. Pendanaan ini akan mendukung peta jalan penerapan pasar Jepang Fhenix, termasuk kemitraan dengan badan keuangan dan regulasi lokal serta integrasi fitur privasi ke dalam protokol yang berpusat di Jepang. Selanjutnya, Fhenix dan BIPROGY akan mengeksplorasi peluang strategis untuk membangun infrastruktur blockchain yang mengutamakan privasi di Jepang, berkolaborasi dengan institusi keuangan dan mitra melalui proyek percontohan dan penelitian untuk mengatasi persyaratan regulasi yang muncul.PANews melaporkan pada tanggal 28 Oktober bahwa Fhenix, protokol infrastruktur yang mendukung DeFi berfokus pada privasi menggunakan enkripsi homomorfik, telah secara resmi mengumumkan investasi strategis dari BIPROGY dan Translink Sustainability and Innovation Fund. BIPROGY adalah salah satu penyedia layanan IT terbesar di Jepang. Pendanaan ini akan mendukung peta jalan penerapan pasar Jepang Fhenix, termasuk kemitraan dengan badan keuangan dan regulasi lokal serta integrasi fitur privasi ke dalam protokol yang berpusat di Jepang. Selanjutnya, Fhenix dan BIPROGY akan mengeksplorasi peluang strategis untuk membangun infrastruktur blockchain yang mengutamakan privasi di Jepang, berkolaborasi dengan institusi keuangan dan mitra melalui proyek percontohan dan penelitian untuk mengatasi persyaratan regulasi yang muncul.

Protokol infrastruktur Fhenix mengumumkan investasi strategis dari BIPROGY dan TransLink Capital

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/10/28 10:32
DeFi
DEFI$0.000569+3.64%

PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa Fhenix, protokol infrastruktur yang mendukung DeFi berfokus pada privasi menggunakan enkripsi homomorfik, telah secara resmi mengumumkan investasi strategis dari BIPROGY dan Translink Sustainability and Innovation Fund. BIPROGY adalah salah satu penyedia layanan IT terbesar di Jepang. Pendanaan ini akan mendukung peta jalan penerapan pasar Jepang Fhenix, termasuk kemitraan dengan badan keuangan dan regulasi lokal serta integrasi fitur privasi ke dalam protokol yang berpusat di Jepang. Selanjutnya, Fhenix dan BIPROGY akan mengeksplorasi peluang strategis untuk membangun infrastruktur blockchain yang mengutamakan privasi di Jepang, berkolaborasi dengan institusi keuangan dan mitra melalui proyek percontohan dan penelitian untuk mengatasi persyaratan regulasi yang muncul.

Peluang Pasar
Logo DeFi
Harga DeFi(DEFI)
$0.000569
$0.000569$0.000569
+2.70%
USD
Grafik Harga Live DeFi (DEFI)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31