Protokol infrastruktur Fhenix mengumumkan investasi strategis dari BIPROGY dan TransLink Capital

PANews melaporkan pada tanggal 28 Oktober bahwa Fhenix, protokol infrastruktur yang mendukung DeFi berfokus pada privasi menggunakan enkripsi homomorfik, telah secara resmi mengumumkan investasi strategis dari BIPROGY dan Translink Sustainability and Innovation Fund. BIPROGY adalah salah satu penyedia layanan IT terbesar di Jepang. Pendanaan ini akan mendukung peta jalan penerapan pasar Jepang Fhenix, termasuk kemitraan dengan badan keuangan dan regulasi lokal serta integrasi fitur privasi ke dalam protokol yang berpusat di Jepang. Selanjutnya, Fhenix dan BIPROGY akan mengeksplorasi peluang strategis untuk membangun infrastruktur blockchain yang mengutamakan privasi di Jepang, berkolaborasi dengan institusi keuangan dan mitra melalui proyek percontohan dan penelitian untuk mengatasi persyaratan regulasi yang muncul.