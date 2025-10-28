Stablecoin Yen Pertama Jepang Diluncurkan Dengan Biaya 0%

Startup Jepang JPYC telah meluncurkan stablecoin pertama yang dipatok ke yen, didukung oleh tabungan domestik dan obligasi pemerintah Jepang.

JPYC Adalah Stablecoin Pertama Di Dunia Yang Didukung Yen

JPYC mengumumkan pada hari Senin peluncuran stablecoin yang didukung yen, juga disebut "JPYC." Stablecoin adalah cryptocurrency yang dipatok ke mata uang fiat, dan saat ini, sektor ini sangat didominasi oleh token yang terkait dengan Dolar AS, dengan USDT dan USDC saja menyumbang mayoritas pasar.

Jepang kini juga mulai terjun ke dalam ruang ini dengan stablecoin baru ini. Menurut JPYC, token tersebut akan didukung 1:1 oleh deposito domestik dan obligasi pemerintah Jepang (JGB). Pengguna dapat membeli atau menjual aset tersebut melalui JPYC EX, platform resmi startup Jepang tersebut. Perusahaan menawarkan biaya nol untuk penerbitan dan penebusan untuk saat ini, sebagai gantinya beralih ke bunga dari JGB sebagai sumber pendapatan.

Token ini awalnya tersedia di Ethereum, Avalanche, dan Polygon, dengan dukungan untuk blockchain tambahan yang direncanakan. Menurut Reuters, JPY bertujuan untuk menerbitkan stablecoin senilai 10 triliun yen selama tiga tahun ke depan. Dengan kurs saat ini, target ini setara dengan sekitar $65,5 miliar.

USDC, token terbesar kedua yang terkait dengan fiat di sektor ini, memiliki kapitalisasi pasar sekitar $76,3 miliar saat ini. Dengan demikian, jika JPYC memenuhi targetnya yang ambisius, itu berpotensi menyaingi pasar stablecoin yang dikuasai USD. Peluncuran JPYC bukanlah satu-satunya perkembangan terkait stablecoin yang terjadi di Jepang baru-baru ini. Seperti dilaporkan oleh Bitcoinist, tiga megabank Jepang berencana untuk menerbitkan token yang didukung yen pada akhir 2025.

Bank-bank yang dimaksud adalah Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp., dan Mizuho Bank. Bersama-sama, mereka melayani lebih dari 300.000 klien.

Minat institusional terhadap cryptocurrency telah meningkat di negara Asia Timur ini baru-baru ini karena pemerintah sedang mempertimbangkan perubahan aturan regulasi yang akan memungkinkan bank untuk memegang Bitcoin dan aset digital lainnya untuk tujuan investasi, dan mendaftarkan diri mereka sebagai "operator pertukaran kripto," menjadi mampu menawarkan layanan perdagangan kepada pelanggan.

Sementara Jepang telah bergerak ke arah yang positif terhadap kripto, China tetap berhati-hati, memberikan hambatan pada rencana stablecoin di Hong Kong, menurut Financial Times.

Kota Tiongkok tersebut meluncurkan legislasi stablecoin lebih awal tahun ini dan menerima pertanyaan dari beberapa raksasa teknologi untuk lisensi penerbit. Namun, regulator daratan telah mendesak perusahaan-perusahaan untuk menghentikan rencana mereka, menimbulkan kekhawatiran tentang pertumbuhan mata uang yang dikendalikan oleh sektor swasta.

Secara global, aset digital yang dipatok ke mata uang fiat terus menikmati arus masuk modal baru-baru ini meskipun Bitcoin dan altcoin menghadapi volatilitas. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik yang dibagikan oleh penyedia solusi DeFi institusional Sentora, sektor ini telah melihat kapitalisasi pasarnya memecahkan rekor $308 miliar.

Harga Bitcoin

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan sekitar $115.200, naik hampir 4% selama minggu terakhir.