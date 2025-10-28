S&P Menjatuhkan Strategi Michael Saylor Dengan Peringkat Sampah Karena Neraca Keuangan Padat Bitcoin

S&P Global Ratings telah memberikan peringkat kredit "B-" kepada Strategy milik Michael Saylor, suatu tingkat yang dianggap sebagai junk atau spekulatif. Perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy ini mendapatkan peringkat tersebut karena eksposur Bitcoin yang besar, diversifikasi bisnis yang terbatas, dan likuiditas dolar yang lemah. S&P mengatakan prospek untuk perusahaan tetap stabil. Peringkat ini menjadikan Strategy sebagai perusahaan treasury Bitcoin pertama yang menerima peringkat kredit formal dari lembaga besar. Strategy, yang telah melakukan rebranding dari perusahaan perangkat lunak menjadi perusahaan holding Bitcoin, menggunakan hasil dari penerbitan ekuitas dan utang untuk membeli dan menyimpan cryptocurrency tersebut sebagai bagian dari strategi treasurynya. Kepemilikan Bitcoin yang Besar Membuat Strategy Rentan terhadap Fluktuasi Harga dan Perubahan Kebijakan S&P mengindikasikan bahwa konsentrasi Strategy pada Bitcoin adalah kekuatan utama sekaligus kerentanan terbesarnya. Neraca perusahaan hampir sepenuhnya terekspos pada aset digital, membuatnya sangat sensitif terhadap volatilitas pasar dan potensi perubahan regulasi. Lembaga pemeringkat juga mencatat ketidaksesuaian struktural, karena kewajiban utang dan saham preferen Strategy didenominasi dalam dolar AS, sementara sebagian besar asetnya disimpan dalam Bitcoin. Per Juni 2025, perusahaan memegang Bitcoin senilai sekitar $70 miliar, sementara total utang konversi berjumlah sekitar $8 miliar, yang akan jatuh tempo mulai tahun 2028. S&P mengatakan kemampuan Strategy untuk mengelola jatuh tempo utangnya melalui akses pasar modal adalah faktor kunci di balik prospek yang stabil. Analis Menyebutkan Bantalan Struktural yang Tipis karena Aset Bitcoin Mendominasi Valuasi Perusahaan Meski demikian, analis menandai bahwa posisi modal yang disesuaikan perusahaan tetap "signifikan negatif." Karena S&P mengurangkan aset Bitcoin dari ekuitas ketika menghitung modal yang disesuaikan, eksposur kripto yang besar dari Strategy menghasilkan basis modal yang secara struktural lemah. Rasio modal yang disesuaikan risiko perusahaan sangat negatif pada pertengahan 2025, didorong oleh volatilitas dan sifat non-yield dari kepemilikannya. Bisnis perangkat lunak inti Strategy, yang menyediakan alat analitik perusahaan, tetap menguntungkan secara marjinal dan memberikan kontribusi kecil terhadap arus kas operasi. Untuk paruh pertama 2025, perusahaan melaporkan arus kas negatif $37 juta dari operasi, sementara pendapatan pra-pajak sebesar $8,1 miliar hampir seluruhnya berasal dari kenaikan harga Bitcoin. S&P Mengatakan Kapitalisasi Pasar $80 Miliar Mencerminkan Minat Investor Meskipun Ada Risiko Bitcoin yang Terkonsentrasi S&P juga menyebutkan keamanan siber sebagai risiko material. Strategy menyimpan Bitcoin melalui beberapa kustodian institusional, tetapi cakupan asuransi hanya mewakili sebagian kecil dari total kepemilikannya. Lembaga tersebut mengatakan kehilangan kunci pribadi atau kegagalan kustodian dapat secara signifikan merusak posisi likuiditas perusahaan. Terlepas dari kelemahan tersebut, S&P memberikan kredit kepada Strategy atas manajemen utang yang disiplin dan akses kuat ke pasar modal. Perusahaan secara konsisten membiayai kembali kewajibannya melalui penerbitan utang konversi dan ekuitas, menghindari jatuh tempo jangka pendek. Kapitalisasi pasarnya berdiri di sekitar $80 miliar, mencerminkan minat investor untuk eksposur terhadap Bitcoin melalui sekuritas tradisional. Prospek Stabil Bergantung pada Akses ke Pasar Modal dan Peningkatan Likuiditas Dolar S&P mengatakan profil likuiditas perusahaan tertekan oleh dividen ekuitas preferen yang berjumlah lebih dari $640 juta per tahun, meskipun pembayaran ini kecil dibandingkan dengan total kepemilikan Bitcoinnya. Perusahaan dapat menunda dividen tersebut, tetapi melakukannya akan membawa konsekuensi tata kelola, termasuk memberikan perwakilan dewan kepada pemegang saham preferen. Ke depan, S&P mengatakan peningkatan peringkat tidak mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan tetapi bisa terjadi jika Strategy meningkatkan likuiditas dolarnya dan mengurangi ketergantungan pada utang konversi. Namun, penurunan peringkat bisa terjadi jika perusahaan kehilangan akses pasar atau menghadapi penurunan harga Bitcoin yang parah.     