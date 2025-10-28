S&P memberikan peringkat sampah B- kepada Strategy Michael Saylor dengan menyebutkan risiko Bitcoin

Dalam pemeringkatan pertama untuk perusahaan perbendaharaan Bitcoin, S&P baru saja memberikan peringkat kredit sampah B- kepada Strategy Inc. milik Michael Saylor.

S&P Global Ratings telah memberikan peringkat kredit B- kepada Strategy Inc., perusahaan perbendaharaan Bitcoin yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy, menempatkannya enam tingkat di bawah peringkat investasi.

Laporan tersebut, yang diterbitkan oleh Bloomberg pada 27 Oktober, menyatakan bahwa peringkat tersebut mencerminkan konsentrasi mendalam Strategy pada Bitcoin (BTC) dan diversifikasi yang terbatas, serta kekhawatiran tentang likuiditas dan kapitalisasi yang disesuaikan dengan risiko.

S&P menyebutkan eksposur Bitcoin dan likuiditas yang lemah

Strategy Inc., yang dipimpin oleh Michael Saylor, telah menghabiskan lima tahun terakhir bertransformasi dari perusahaan perangkat lunak enterprise menjadi perusahaan yang dibangun di sekitar akumulasi Bitcoin. Saat ini perusahaan memegang 640.808 BTC, senilai sekitar $74 miliar, menjadikannya pemegang aset korporasi terbesar di dunia.

Menurut S&P, Strategy sangat rentan terhadap perubahan pasar karena eksposurnya yang signifikan terhadap Bitcoin. Bisnis perangkat lunak utamanya menghasilkan sedikit uang dan memberikan sedikit perlindungan terhadap penurunan harga cryptocurrency. Perusahaan melaporkan arus kas operasi negatif sebesar $37 juta selama paruh pertama 2025 dan mempertahankan cadangan dolar minimal, karena sebagian besar perbendaharaannya terikat dalam BTC.

Lembaga tersebut juga menyoroti risiko likuiditas dan ketidaksesuaian mata uang. Strategy memegang sekitar $8 miliar dalam utang konversi berdenominasi USD yang jatuh tempo antara 2028 dan 2031, dan dividen saham preferen melebihi $640 juta per tahun. Penurunan harga Bitcoin yang berkepanjangan, menurut peringatan S&P, dapat membuat perusahaan lebih sulit untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Meskipun ada kerentanan ini, S&P mempertahankan prospek yang stabil, dengan asumsi Strategy akan mengelola kebutuhan pembiayaannya melalui penawaran saham dan penjualan utang terstruktur, metode yang telah digunakan untuk mendanai pembelian Bitcoin baru-baru ini, termasuk pembelian 390 BTC senilai $43,4 juta.

Tonggak industri untuk perbendaharaan Bitcoin

Saylor menggambarkan peringkat tersebut sebagai tonggak sejarah untuk adopsi Bitcoin dalam keuangan tradisional, mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya lembaga pemeringkat kredit besar secara resmi mengevaluasi perusahaan publik yang berfokus pada BTC. Dia menyebutnya sebagai "langkah menuju normalisasi," membingkai peringkat tersebut sebagai pengakuan daripada kemunduran.

Para analis melihat langkah ini sebagai titik referensi bagi perusahaan-perusahaan berbasis Bitcoin lainnya seperti Metaplanet dan Marathon Digital, yang mungkin mencari evaluasi serupa. Meskipun peringkat B- tetap menempatkan Strategy dalam wilayah spekulatif, hal ini menandai kemajuan dalam menjembatani kesenjangan antara model bisnis berbasis kripto dan pasar modal tradisional.

Strategy mengubah mereknya dari MicroStrategy pada awal tahun ini, sepenuhnya merangkul identitasnya sebagai perusahaan perbendaharaan Bitcoin. Pendapatan kuartal ketiganya, yang akan dirilis pada 30 Oktober, akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan menyeimbangkan utang, arus kas, dan eksposur terhadap aset paling volatil di dunia.