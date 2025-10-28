BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Bitwise mengatakan ETF Staking Solana-nya, dengan ticker BSOL, siap untuk mulai diperdagangkan di NYSE Arca paling cepat pada Selasa, 28 Oktober 2025, menunggu prosedur rutin pembukaan pasar. Peluncuran ini mengikuti pengajuan Bitwise pada akhir Oktober dan persiapan bursa yang menandakan peralihan ke NYSE Arca untuk pencatatan tersebut. Reuters juga melaporkan bahwa BSOL adalah bagian dari [...] Artikel Bitwise's Solana Staking ETF diizinkan untuk dicatatkan; perdagangan ditargetkan pada 28 Oktober di NYSE Arca pertama kali muncul di CoinChapter.Bitwise mengatakan ETF Staking Solana-nya, dengan ticker BSOL, siap untuk mulai diperdagangkan di NYSE Arca paling cepat pada Selasa, 28 Oktober 2025, menunggu prosedur rutin pembukaan pasar. Peluncuran ini mengikuti pengajuan Bitwise pada akhir Oktober dan persiapan bursa yang menandakan peralihan ke NYSE Arca untuk pencatatan tersebut. Reuters juga melaporkan bahwa BSOL adalah bagian dari [...] Artikel Bitwise's Solana Staking ETF diizinkan untuk dicatatkan; perdagangan ditargetkan pada 28 Oktober di NYSE Arca pertama kali muncul di CoinChapter.

ETF Staking Solana Bitwise diizinkan untuk listing; perdagangan ditargetkan pada 28 Oktober di NYSE Arca

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/28 12:06
Omnity Network
OCT$0.02917+3.25%
OpenLedger
OPEN$0.16153-6.82%
Particl
PART$0.3045+1.70%

Bitwise mengatakan ETF Staking Solana-nya, dengan ticker BSOL, siap untuk mulai diperdagangkan di NYSE Arca paling cepat pada Selasa, 28 Oktober 2025, menunggu prosedur rutin pembukaan pasar. Peluncuran ini mengikuti pengajuan Bitwise pada akhir Oktober dan persiapan bursa yang menandakan peralihan ke NYSE Arca untuk pencatatan tersebut. Reuters juga melaporkan bahwa BSOL adalah bagian dari […]

Postingan Bitwise's Solana Staking ETF diizinkan untuk dicatatkan; perdagangan ditargetkan pada 28 Oktober di NYSE Arca pertama kali muncul di CoinChapter.

Peluang Pasar
Logo Omnity Network
Harga Omnity Network(OCT)
$0.02917
$0.02917$0.02917
+2.71%
USD
Grafik Harga Live Omnity Network (OCT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15