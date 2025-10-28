ETF Staking Solana Bitwise diizinkan untuk listing; perdagangan ditargetkan pada 28 Oktober di NYSE Arca

Bitwise mengatakan ETF Staking Solana-nya, dengan ticker BSOL, siap untuk mulai diperdagangkan di NYSE Arca paling cepat pada Selasa, 28 Oktober 2025, menunggu prosedur rutin pembukaan pasar. Peluncuran ini mengikuti pengajuan Bitwise pada akhir Oktober dan persiapan bursa yang menandakan peralihan ke NYSE Arca untuk pencatatan tersebut. Reuters juga melaporkan bahwa BSOL adalah bagian dari […]
Postingan Bitwise's Solana Staking ETF diizinkan untuk dicatatkan; perdagangan ditargetkan pada 28 Oktober di NYSE Arca pertama kali muncul di CoinChapter.
