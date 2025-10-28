Pembelian ETH Rekor BitMine Guncang Pasar Kripto

Sementara pasar kripto menunjukkan tanda-tanda pemulihan, BitMine Immersion Technologies menonjol dengan pembelian Ethereum senilai $321 juta. Operasi ini menempatkan perusahaan, yang terdaftar di NYSE, di puncak perbendaharaan ETH publik. Di pucuk pimpinan, Tom Lee, co-founder Fundstrat, mengorkestrasi taruhan berani ini dalam iklim pengambilan risiko yang diperbarui di pasar. Sinyal kuat ini dapat mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan antara Bitcoin dan Ethereum.

