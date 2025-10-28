BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Sementara pasar kripto menunjukkan tanda-tanda pemulihan, BitMine Immersion Technologies menonjol dengan pembelian Ethereum senilai $321 juta. Operasi ini menempatkan perusahaan, yang terdaftar di NYSE, di puncak perbendaharaan ETH publik. Di pucuk pimpinan, Tom Lee, co-founder Fundstrat, mengorkestrasi taruhan berani ini dalam iklim pengambilan risiko yang diperbarui di pasar. Sinyal kuat ini dapat mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan antara Bitcoin dan Ethereum. L'article BitMine's Record ETH Purchase Stirs Crypto Market est apparu en premier sur Cointribune.Sementara pasar kripto menunjukkan tanda-tanda pemulihan, BitMine Immersion Technologies menonjol dengan pembelian Ethereum senilai $321 juta. Operasi ini menempatkan perusahaan, yang terdaftar di NYSE, di puncak perbendaharaan ETH publik. Di pucuk pimpinan, Tom Lee, co-founder Fundstrat, mengorkestrasi taruhan berani ini dalam iklim pengambilan risiko yang diperbarui di pasar. Sinyal kuat ini dapat mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan antara Bitcoin dan Ethereum. L'article BitMine's Record ETH Purchase Stirs Crypto Market est apparu en premier sur Cointribune.

Pembelian ETH Rekor BitMine Guncang Pasar Kripto

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/28 15:05
Ethereum
ETH$3,110.14-0.12%
TOP Network
TOP$0.000096--%
PUBLIC
PUBLIC$0.01943-3.23%
TOMCoin
TOM$0.000149-8.02%
Love Earn Enjoy
LEE$1.09+3.80%

Sementara pasar kripto menunjukkan tanda-tanda pemulihan, BitMine Immersion Technologies menonjol dengan pembelian Ethereum senilai $321 juta. Operasi ini menempatkan perusahaan, yang terdaftar di NYSE, di puncak perbendaharaan ETH publik. Di pucuk pimpinan, Tom Lee, co-founder Fundstrat, mengorkestrasi taruhan berani ini dalam iklim pengambilan risiko yang diperbarui di pasar. Sinyal kuat ini dapat mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan antara Bitcoin dan Ethereum.

Artikel BitMine's Record ETH Purchase Stirs Crypto Market pertama kali muncul di Cointribune.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,110.14
$3,110.14$3,110.14
-0.26%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15