Pembelian ETH Rekor BitMine Guncang Pasar Kripto

Sementara pasar kripto menunjukkan tanda-tanda pemulihan, BitMine Immersion Technologies menonjol dengan pembelian Ethereum senilai $321 juta. Operasi ini menempatkan perusahaan, yang terdaftar di NYSE, di puncak perbendaharaan ETH publik. Di pucuk pimpinan, Tom Lee, co-founder Fundstrat, mengorkestrasi taruhan berani ini dalam iklim pengambilan risiko yang diperbarui di pasar. Sinyal kuat ini dapat mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan antara Bitcoin dan Ethereum.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.