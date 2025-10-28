ETF Solana, Litecoin, dan Hedera Diluncurkan Minggu Ini di Nasdaq

TLDR

Bitwise Solana Staking ETF, Canary Litecoin ETF, dan Canary HBAR ETF akan mulai diperdagangkan pada Selasa, 28 Oktober 2025 di Nasdaq

Grayscale Solana ETF akan mulai diperdagangkan pada Rabu, 29 Oktober 2025

ETF-ETF tersebut diluncurkan melalui jalur persetujuan alternatif menggunakan pengajuan Form 8-A yang memungkinkan efektivitas otomatis setelah 20 hari

Peluncuran ini terjadi meskipun penutupan pemerintah A.S. masih berlangsung, yang kini memasuki minggu keempatnya

Solana adalah cryptocurrency terbesar keenam dengan kapitalisasi pasar lebih dari $111 miliar, sementara Litecoin dan Hedera berada di peringkat ke-29 dan ke-30

Empat dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) cryptocurrency baru akan mulai diperdagangkan minggu ini. Peluncuran ini menandai ekspansi produk investasi kripto yang tersedia bagi investor A.S.

Canary Litecoin ETF dan Canary HBAR ETF mulai efektif pada hari Senin. Kedua dana tersebut akan mulai diperdagangkan di Nasdaq pada Selasa, 28 Oktober.

Bitwise mengumumkan bahwa Solana Staking ETF mereka juga telah efektif. Dana tersebut akan debut pada hari Selasa bersamaan dengan produk-produk Canary.

Grayscale akan mengkonversi dana tertutupnya yang sudah ada menjadi Grayscale Solana ETF. Dana yang dikonversi akan terdaftar pada Rabu, 29 Oktober, menurut analis ETF Bloomberg Eric Balchunas.

Peluncuran ini menggunakan jalur persetujuan alternatif yang mengejutkan banyak pengamat pasar. NYSE dan Nasdaq telah mensertifikasi pengajuan Form 8-A untuk produk-produk tersebut.

Pengajuan ini memungkinkan penerbit dana untuk mendaftarkan sekuritas di bawah Securities Exchange Act tahun 1934. Dana-dana tersebut memenuhi standar pencatatan umum yang diadopsi SEC pada September untuk trust berbasis komoditas.

Para penerbit memodifikasi aplikasi mereka dengan bahasa yang memungkinkan efektivitas otomatis 20 hari setelah pengajuan. Jika SEC melewatkan tenggat waktu, pengajuan S-1 menjadi efektif tanpa intervensi SEC.

Jalur Persetujuan Alternatif

Waktu ini bertepatan dengan penutupan pemerintah A.S. yang masih berlangsung. Penutupan tersebut kini mendekati minggu keempatnya.

Jalur Form 8-A menyediakan solusi untuk keterbatasan ini. Proses ini memungkinkan ETF diluncurkan tanpa persetujuan langsung dari SEC selama penutupan.

CEO Canary Capital Steven McClurg mengatakan Litecoin dan Hedera adalah ETF token berikutnya yang akan efektif setelah Ethereum. Perusahaan berencana meluncurkan kedua dana tersebut pada hari Selasa.

Konteks Pasar untuk Dana Baru

Solana adalah cryptocurrency terbesar keenam berdasarkan nilai pasar. Aset digital ini memiliki kapitalisasi pasar melebihi $111 miliar.

Cryptocurrency tersebut diperdagangkan di atas $199 pada hari Senin. Solana naik 0,5% dalam 24 jam karena investor merespons pembicaraan dagang A.S.-China yang menguntungkan.

Litecoin dan Hedera berada di peringkat ke-29 dan ke-30 aset digital terbesar. Litecoin naik 3,6% sementara Hedera naik 1,9% pada hari Senin.

SEC saat ini sedang meninjau puluhan aplikasi dana yang berfokus pada kripto. Ini termasuk dana spot yang melacak Cardano, Avalanche, dan Dogecoin.

Analis Bloomberg telah memperkirakan persetujuan awal SEC untuk Solana dan ETF altcoin lainnya lebih awal di bulan Oktober. Mereka menetapkan peluang 100% untuk produk SOL dan probabilitas yang hampir sama untuk dana lainnya.

ETF Bitcoin yang ada sekarang mengelola sekitar $150 miliar dalam aset. iShares Bitcoin Trust milik BlackRock menyumbang lebih dari setengah dari total tersebut.

ETF Ethereum telah mengumpulkan lebih dari $27 miliar dalam aset. Peluncuran minggu ini akan menguji permintaan investor untuk produk cryptocurrency tambahan.

